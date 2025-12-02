Thọ Văn – Chính quyền gần dân, dân tin chính quyền

Dân chủ, lắng nghe ý kiến người dân và khoa học, cầu thị trong từng công việc cụ thể là tinh thần làm việc của chính quyền xã Thọ Văn thời gian qua. Mỗi cuộc thực tế, mỗi lần tiếp xúc, lắng nghe ý kiến Nhân dân với tinh thần đề cao dân chủ đã và đang tạo nên một luồng sinh khí mới ở vùng đất này...

Tháng 11 vừa qua, với tinh thần cởi mở, dân chủ và đồng thuận, tại nhà văn hóa khu 2, UBND xã tổ chức cuộc gặp và lắng nghe để giải quyết đơn đề nghị, phản ánh của 13 hộ dân thuộc xã Tề Lễ cũ.

Cùng với lãnh đạo xã, các phòng chuyên môn, đại diện khu dân cư... 13 hộ dân đã được đối thoại để làm rõ vấn đề. Với tinh thần cởi mở, các ý kiến của người dân được UBND xã lắng nghe, giải thích rõ ràng, đúng quy định, nhiều nguyện vọng chính đáng của các hộ dân được khẩn trương giải quyết đúng thẩm quyền và nhận được sự đồng thuận cao.

Lãnh đạo UBND xã Thọ Văn tiếp thu, giải thích các yêu cầu, kiến nghị của 13 hộ dân thuộc xã Tề Lễ ( cũ) với tinh thần cầu thị và lắng nghe.

Phó Chủ tịch UBND xã, đồng chí Bùi Đức Chung nhấn mạnh: Chính quyền luôn đặt người dân làm trung tâm phục vụ; từ đó tôn trọng, lắng nghe và chủ động giải quyết thấu đáo mọi kiến nghị của Nhân dân trên tinh thần dân chủ, công khai và trách nhiệm. Các bộ phận chuyên môn, khu dân cư và cán bộ phụ trách lĩnh vực cần rút kinh nghiêm sâu sắc đồng thời khẩn trương giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh kéo dài, còn tồn đọng, đảm bảo được quyền lợi hợp pháp của Nhân dân và nâng cao uy tín của chính quyền cơ sở.

Việc tiếp công dân định kỳ được chính quyền xã Thọ Văn chú trọng. Trong buổi tiếp công dân mới đây, 6 công dân đã trình bày nhiều ý kiến liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường như chuyển mục đích sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình trạng xả thải ô nhiễm của trang trại chăn nuôi ở khu 1...

Việc tiếp công dân định kỳ góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh tại cơ sở, được công dân đồng tỉnh ủng hộ.

Với tinh thần lắng nghe, cầu thị, lãnh đạo UBND xã cùng bộ phận chuyên môn cặn kẽ giải thích, hướng dẫn cụ thể từng nội dung, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân nhưng vẫn tuân thủ các quy định của pháp luật. Việc tiếp công dân định kỳ ở Thọ Văn không chỉ kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở mà còn thể hiện sự gần gũi, quan tâm đến đời sống Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngày 26/11 vừa qua, UBND xã đã triển khai công tác giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng của dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường DH75 đi khu 4 và khu Đá Nằm. Tại thực địa, lãnh đạo UBND xã, các đơn vị liên quan trực tiếp thực địa, phối hợp cùng các hộ dân kiểm tra rõ hiện trạng, xác định phạm vi ảnh hưởng và thống nhất phương án triển khai theo đúng quy định.

Trực tiếp cùng chính quyền thực địa mốc giới, diện tích phải thu hồi, phạm vi ảnh hưởng và được nghe các ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND xã, các hộ dân cơ bản đồng thuận với chủ trương đầu tư của Nhà nước đồng thời đề nghị rà soát chính xác diện tích thu hồi, kiểm kê khách quan, công khai và thi công đúng thiết kế, đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sản xuất của Nhân dân.

Lãnh đạo UBND xã, các ban, ngành và đơn vị thi công...cùng thực địa, kiểm tra và lắng nghe những kiến nghị của các hộ dân dọc tuyến DH75 đi qua khu 4 và khu Đá Nằm để giải quyết triệt để các ý kiến liên quan dự án.

Qua cuộc làm việc này, UBND xã biểu dương 2 hộ gia đình ở khu 8 xã Dị Nậu (cũ) là hộ ông Hồ Ngọc Thạch và Nguyễn Chí Thiện khi mỗi hộ tự nguyện hiến hơn 2 sào đất lúa để phục vụ dự án mở đường quan trọng này.

Ông Hà Văn Tài, khu 1 xã Thọ Văn - người tự nguyện hiến hơn 1 sào đất ruộng sau khi được tuyên truyền về lợi ích của dự án, cho rằng: Nếu không được gặp, được nghe lãnh đạo xã giải thích cụ thể về dự án này cùng lợi ích của nó sẽ còn có người băn khoăn. Tuy nhiên, khi nắm được tiến độ, kế hoạch thi công, đặc biệt là lợi ích của dự án với các hộ dân dọc tuyến, tôi đã tự nguyện hiến đất với mong muốn nhanh chóng có đường mới rộng đẹp hơn.

Từ việc lắng nghe ý kiến nhân dân, tuyên truyền giải thích cụ thể, dân chủ, có 3 hộ dân đã tham gia hiến 5 sào đất ruộng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án làm đường, tuyến DH75 đi khu 4 và khu Đá Nằm.

Với tinh thần “chính quyền gần dân, dân tin chính quyền”, bằng những việc làm có lợi nhất cho người dân trên tinh thần dân chủ, lắng nghe và cầu thị, chính quyền xã Thọ Văn đang góp phần khẳng định hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp với tư duy “Vì Nhân dân phục vụ”

Quốc Hội