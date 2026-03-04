Thông tin tiếp tục hợp nhất 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố là không chính xác

Mục tiêu hiện tại là xây dựng, hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, chứ không nhằm hướng tới việc tiếp tục sáp nhập.

Cuộc cách mạng về sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ không có chủ trương về việc tiếp tục thực hiện sáp nhập các tỉnh, thành phố. Ảnh: TTXVN

Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trong thời gian tới. Các thông tin lan truyền trên mạng về việc tiếp tục hợp nhất 34 tỉnh thành xuống còn 16 tỉnh thành là không chính xác.

Đây là thông tin được đưa ra tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tổ chức ngày 4/3 tại Hà Nội.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc các thông tin tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh đang lan truyền trên các trang mạng xã hội, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết thời gian qua, dư luận xuất hiện khá nhiều thông tin, đặc biệt là lan truyền trên mạng xã hội (như Facebook, TikTok...) về nội dung sắp tới có khả năng sẽ tiếp tục sắp xếp các tỉnh, thành phố và các đơn vị cấp xã. Đặc biệt, nhiều người đã thấy hình ảnh được cho là công văn của Bộ Nội vụ hoặc ý tưởng gửi Chính phủ, kèm theo phụ lục về việc sắp xếp từ 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 tỉnh, thành phố. Đây là những thông tin không chính xác.

Ông Phan Trung Tuấn nhấn mạnh cuộc cách mạng về sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, thực hiện trong năm 2025, là một bước đi mang tính chiến lược và có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng trong bối cảnh phát triển của đất nước. Chủ trương này đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ cân nhắc kỹ lưỡng, hướng tới mục tiêu ổn định lâu dài.

Đề án về sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (kết thúc hoàn toàn đơn vị hành chính cấp huyện) đã được Chính phủ họp bàn đến 5 lần và trình Bộ Chính trị xem xét 3 lần, rà soát rất kỹ trước khi Trung ương ban hành Nghị quyết 60 để thực hiện. Sau khi sắp xếp, cả nước có 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu. Việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã bắt đầu vận hành từ ngày 01/07/2025.

Đến nay, sau hơn 8 tháng triển khai, toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở đã vận hành theo mô hình mới dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện và sát sao của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư.

“Thời gian tới, chúng ta sẽ tập trung vào hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đảm bảo bộ máy chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả, xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn,” ông Phan trung Tuấn cho hay.

Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định: “Hiện nay Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ không có chủ trương về việc tiếp tục thực hiện sáp nhập các tỉnh, thành phố.”

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đã khẳng định rõ Đảng và Nhà nước chưa có chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh trong thời gian tới.

Để vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 52 (ngày 20/12/2025) đã thông qua 2 Nghị quyết gồm: Nghị quyết 111/2025/UBTVQH15 về phân loại đô thị và Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính. Trước đó, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) cũng đã được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2025 để cụ thể hóa các phương thức quản lý mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và quy hoạch đô thị.

Đại diện Bộ Nội vụ nhấn mạnh: “Mục tiêu hiện tại là xây dựng, hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, chứ không nhằm hướng tới việc tiếp tục sáp nhập hay sắp xếp đơn vị cấp tỉnh, cấp xã trong thời gian tới”.

