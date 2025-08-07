Bước đột phá trong thu hút đầu tư - Điểm sáng từ cải thiện môi trường kinh doanh

Ngày 25/7 vừa qua, tại Khu Công nghiệp bờ trái sông Đà, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, đã diễn ra lễ khánh thành Nhà máy sản xuất và chế tạo bảng mạch in điện tử (PCB) của Tập đoàn Meiko (Nhật Bản). Sự kiện này không chỉ đánh dấu mốc quan trọng trong hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, mà còn là minh chứng thuyết phục cho bước đột phá của tỉnh Phú Thọ trong thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Biểu tượng mới của dòng vốn chiến lược

Dự án Nhà máy Meiko Hòa Bình được đầu tư giai đoạn 1 với tổng vốn 200 triệu USD, trên diện tích 9,2ha, là nhà máy thứ 5 của Meiko tại Việt Nam. Nhà máy chuyên sản xuất vi mạch điện tử cho thiết bị ngoại vi, máy vi tính, đồ gia dụng, thiết bị nghe nhìn, pin mặt trời, bộ xử lý và điều khiển công nghiệp... đó là những sản phẩm nằm trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành điện tử công nghệ cao. Ông Atsushi Satake - Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Meiko khẳng định: Việc khánh thành nhà máy của Tập đoàn tại Phú Thọ là bước đi chiến lược trong mở rộng chuỗi sản xuất toàn cầu của Meiko. Đồng thời, tin tưởng môi trường đầu tư tại Phú Thọ sẽ là nền tảng thuận lợi để triển khai giai đoạn 2 của dự án với tổng vốn dự kiến lên tới 350 triệu USD.

Nhà máy Meiko không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Thành công này là kết quả của quá trình cải cách hành chính sâu rộng, đồng hành và phục vụ doanh nghiệp điều mà chính quyền tỉnh Phú Thọ theo đuổi một cách quyết liệt suốt thời gian qua. UBND tỉnh không chỉ duy trì đường dây nóng xử lý vướng mắc cho nhà đầu tư mà còn thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh.

Đây được xem là mô hình “một cửa” hiệu quả, chuyên nghiệp và thân thiện với nhà đầu tư. Tại đây, chính quyền trực tiếp lắng nghe và phản hồi kiến nghị, góp phần xây dựng lòng tin vững chắc giữa chính quyền và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính được đơn giản hóa, thời gian xử lý rút ngắn thông qua nền tảng chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến, giúp tăng tính minh bạch và giảm chi phí cho nhà đầu tư.

Sức hút mạnh mẽ từ cải cách môi trường đầu tư

Theo Chi cục Thống kê tỉnh, trong 7 tháng, tỉnh đã thu hút tổng vốn đầu tư FDI đạt 651,7 triệu USD, trong đó có 35 dự án cấp mới (119 triệu USD) và 45 dự án điều chỉnh tăng vốn (533 triệu USD). Về đầu tư trong nước (DDI), con số đạt 43.198 tỷ đồng, mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh kinh tế cả nước đang nỗ lực phục hồi.

Nhà máy sản xuất và chế tạo bảng mạch in điện tử của tập đoàn Meiko đi vào hoạt động đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Tính chung toàn nhiệm kỳ 2021-2025, Phú Thọ (gồm 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc cũ) đã thu hút được 232 dự án FDI với tổng vốn trên 3,5 tỷ USD và 596 dự án DDI với tổng vốn hơn 171.900 tỷ đồng. Bình quân mỗi dự án FDI đạt 15,2 triệu USD, cao hơn mặt bằng chung vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đáng nói, có nhiều dự án lớn đã khởi công trong 6 tháng như: Dự án sản xuất và chế biến thực phẩm Đa Phúc khoảng 7.500 tỷ đồng, Dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi Lạc Thịnh khoảng 7.000 tỷ đồng, Khu du lịch nghỉ dưỡng Sào Báy khoảng 1.995 tỷ đồng, Khu đô thị sinh thái Phú Hưng Thái với tổng vốn hơn 4.300 tỷ đồng... Các dự án này không chỉ có quy mô lớn mà còn có tính lan tỏa, nâng cao năng lực sản xuất, tạo chuỗi cung ứng địa phương và giải quyết hàng chục nghìn việc làm cho lao động.

Để có được những kết quả trên là do thời gian qua cả hệ thống chính trị của tỉnh đã cùng vào cuộc, cùng nỗ lực. Đồng thời, tỉnh đã xác định thu hút đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Việc tạo dựng niềm tin và môi trường đầu tư thông thoáng đã trở thành điều kiện tiên quyết để mời gọi những nhà đầu tư chiến lược.

Cùng với đó, tỉnh tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, xác định giá thuê đất, đặc biệt đối với các dự án đầu tư công và hạ tầng Khu công nghiệp. Song song với đó, tỉnh cũng đang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư có trọng tâm, hướng tới các quốc gia đối tác chiến lược như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Pháp...

Công ty CRS Solar Cell chuyên sản xuất pin năng lượng mặt trời ở KCN Lương Sơn tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.

Không chỉ bằng các con số, môi trường đầu tư tại Phú Thọ đang ghi dấu ấn trong lòng cộng đồng doanh nghiệp. Các chỉ số quan trọng như năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PARINDEX), sự hài lòng của người dân (SIPAS), hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đều được giao chỉ tiêu nâng cao cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương.

Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động cũng tăng cao. Trong 7 tháng năm 2025, toàn tỉnh có 2.701 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký trên 25.500 tỷ đồng; có 964 doanh nghiệp quay lại hoạt động. Đây là tín hiệu rõ rệt cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền tỉnh đang được củng cố mạnh mẽ.

Lãnh đạo tỉnh cam kết hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh bằng các chính sách thông thoáng.

Với định hướng cải cách đồng bộ, kiên định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hạ tầng và cải thiện thể chế, Phú Thọ đang từng bước khẳng định vị thế là “mảnh đất lành” cho các nhà đầu tư chiến lược tại Việt Nam.

Mạnh Hùng