Bước tiến vững chắc của Trường THPT Kim Ngọc

Trường THPT Kim Ngọc - tiền thân là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú cấp 2-3 Vĩnh Phúc được thành lập năm 1993, có nhiệm vụ đào tạo học sinh dân tộc thiểu số khu vực tỉnh Vĩnh Phúc. Trước yêu cầu phát triển mới, tháng 8/2022, nhà trường được chuyển đổi thành Trường THPT Kim Ngọc. Với quyết tâm vươn lên, 3 năm học gần đây, nhà trường đã có sự phát triển toàn diện vượt bậc, trở thành điểm sáng của ngành giáo dục tỉnh – là 1 trong 6 trường học của tỉnh được Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam -VIEF lựa chọn là trường vệ tinh trong dự án thí điểm đánh giá, xếp hạng trường học hạnh phúc năm 2025.

Lãnh đạo Trường THPT Kim Ngọc trao phần thưởng của nhà trường cho học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc năm học 2024 -2025.

Nhà giáo Phan Thị Hằng Hải, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Ngọc chia sẻ: Sau khi tổ chức lại thành trường THPT từ tháng 8/2022 nhà trường gặp nhiều khó khăn về mô hình tổ chức và cơ sở vật chất; đặc biệt, do chất lượng đầu vào thấp, nhiều học sinh thiếu động lực học tập, có biểu hiện chán nản, căng thẳng.

Sau khi thực hiện khảo sát toàn thể học sinh để tìm hiểu những áp lực, nguyên nhân, hậu quả của áp lực học đường, trường đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu để học sinh yêu quý, gần gũi giáo viên hơn.

Nhà trường mời chuyên gia tổ chức các khóa đào tạo như “Thầy cô thay đổi”, “Thay đổi vì một trường học hạnh phúc”, “Giáo viên chủ nhiệm thay đổi”, “Phương pháp giáo dục tích cực”, “Quản lý cảm xúc cá nhân”.

Thầy trò trường THPT Kim Ngọc luôn gắn kết trong và ngoài giờ học

Cô giáo Nguyễn Thanh Huyền - Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội nhà trường, có 26 năm gắn bó với nghề dạy học, trong đó có 10 năm dạy học tại trường, 3 năm gần đây cô đã bồi dưỡng được hàng chục học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh, được tặng nhiều phần thưởng của tỉnh tâm sư: Khi đội ngũ giáo viên có kiến thức, hiểu biết về tâm lý, họ để ý hơn đến hình thức bên ngoài, kiểm soát được cảm xúc, vui vẻ, thân thiện, lắng nghe và đồng hành với học sinh, tạo động lực cho học sinh vươn lên”.

Với tinh thần quyết tâm đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã nỗ lực đạt được kết quả cao. Cụ thể, quy mô học sinh tăng gấp hơn 2 lần so với 5 năm trước, từ 435 học sinh (năm học 2020-2021) lên 965 học sinh trong năm học 2025-2026 với số điểm đầu vào lớp 10 khá cao so với mặt bằng chung của tỉnh.

Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường năm học 2023 -2024 tăng 12 bậc, xếp thứ 14 toàn ngành giáo dục của tỉnh. Kết quả thi tốt nghiệp trong ba năm gần đây đều đạt 100%. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học và đi học đạt từ 80-90%, nhiều học sinh đỗ các trường đại học top đầu cả nước.

Số lượng học sinh giỏi tăng mạnh. trong đó có nhiều giải Nhất, giải Nhì; học sinh được tham gia các sân chơi bổ ích, các cuộc thi và giành giải cao như: Giải Nhất thi Khoa học kỹ thuật tỉnh; giải Nhất cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên; giải Ba cuộc thi Toán mô hình mở rộng và cuộc thi STEM.

Nhiều thầy cô đoạt giải trong kỳ thi giáo viên giỏi cấp tỉnh. Nhà trường không xảy ra các vụ bạo lực học đường, không có học sinh vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Nhờ đó, uy tín nhà trường lan tỏa, thu hút ngày càng đông học sinh đăng ký học.

Trường THPT Kim Ngọc tặng quà học sinh khó khăn, học sinh đạt thành tích cao nhân dịp Tết cổ truyền Ất Tỵ năm 2025.

5 năm học vừa qua, nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Sáng kiến “Một số giải pháp giảm áp lực, tạo động lực cho học sinh THPT nhằm xây dựng trường học hạnh phúc” của nhà giáo Phan Thị Hằng Hải được áp dụng tại 9 trường THPT trong tỉnh, được đánh giá là hiệu quả, có khả năng nhân rộng và áp dụng rộng rãi trong ngành giáo dục. Nhà trường được Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam-VIEF lựa chọn là trường vệ tinh trong dự án thí điểm đánh giá, xếp hạng trường học hạnh phúc năm 2025.

Với 4 giá trị cốt lõi “Nhân ái - Tôn trọng”, “Kỷ cương - Trách nhiệm”; “Sáng tạo - Hội nhập”; “Chất lượng - Phát triển”, nhà trường trở thành nơi mỗi học sinh được tôn trọng, phát triển tiềm năng và khẳng định bản thân, góp phần đào tạo thế hệ trẻ có tri thức, nhân văn, sáng tạo và trách nhiệm công dân.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Trường THPT Kim Ngọc tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo của Ban giám hiệu, đổi mới hoạt động của các tổ chuyên môn, phát huy tính dân chủ và tinh thần sáng tạo của cá nhân, tập thể. Chú trọng bồi dưỡng về nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn; phương pháp giảng dạy, phương pháp giáo dục học sinh theo hướng kỷ luật tích cực.

Nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên, nhân viên. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Phát huy vai trò của tổ tư vấn tâm lý học đường trong việc khai vấn tâm lý, tư vấn, giúp đỡ học sinh giải quyết những vướng mắc, khó khăn tỏng học tập và cuộc sống.

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thành lập mới và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ Tiếng Anh, STEM, TDTT, CLB Thiện nguyện; Nghệ thuật; CLB sách và hành động... giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong việc giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh. Tiếp tục tham gia Tam giác hướng nghiệp hiệu quả; phối kết hợp với Đại học Vin University; Đại học Phenika trong việc tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học sinh. Chủ động, linh hoạt tổ chức hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học, kiểm tra, đánh giá..,. xây dựng trường học hạnh phúc.

Xuân Hùng