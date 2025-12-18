Cả nước hoàn thành 102.633 căn nhà ở xã hội, vượt 2% kế hoạch

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tính đến cuối năm 2025, cả nước đã hoàn thành 102.633 căn nhà ở xã hội, vượt 2% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Tính lũy kế chương trình phát triển nhà ở xã hội theo giai đoạn thì hiện đạt khoảng 62% mục tiêu Đề án xây dựng một triệu căn hộ giai đoạn 2021–2030.

Dự án nhà ở xã hội khối A tại phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, đã xây dựng xong và đang trong quá trình bàn giao cho người dân thuộc diện nhường đất thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN

Bộ Xây dựng thông tin, đến nay cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 657.000 căn; trong đó, 193 dự án đã hoàn thành (169.143 căn), 200 dự án đang thi công (134.111 căn) và 305 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô hơn 354.000 căn. So với mục tiêu khoảng 1,06 triệu căn nhà ở xã hội đặt ra trong Đề án thì kết quả đạt được hiện nay tương đương 62% kế hoạch.

Riêng trong năm 2025, cả nước đã khởi công mới 90 dự án, bổ sung hơn 95.600 căn nhà ở xã hội. Tổng số căn hoàn thành đạt 102.633 căn, vượt chỉ tiêu (100.275 căn) khoảng 2%. Có 19 địa phương hoàn thành hoặc vượt kế hoạch; trong đó nhiều tỉnh, thành phố đạt kết quả nổi bật.

Điển hình như Hải Phòng hoàn thành 13.147 căn, vượt 23% chỉ tiêu; Bắc Ninh đạt hơn 19.100 căn, vượt 20%; Thái Nguyên hoàn thành hơn 4.200 căn, gấp gần 4 lần kế hoạch được giao. Hai đô thị lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều hoàn thành kế hoạch, lần lượt đạt 110% và 100% chỉ tiêu năm 2025. Một số địa phương khác như Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Phú Thọ, Hưng Yên, Quảng Ninh cũng ghi nhận mức hoàn thành vượt kế hoạch từ 10 - 75%.

Tuy nhiên, vẫn còn 12 địa phương không có khả năng hoàn thành chỉ tiêu; trong đó có Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, An Giang, Lạng Sơn. Đáng chú ý, Hà Tĩnh không hoàn thành căn nhà ở xã hội nào trong năm 2025. Ngoài ra, Cao Bằng, Điện Biên và Lai Châu không được giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong năm.

Bộ Xây dựng cho biết nguyên nhân chủ yếu là một số địa phương chưa thực sự quan tâm, chưa bố trí ngân sách để giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Dù đã dành quỹ đất cho nhà ở xã hội, nhưng nhiều khu đất xa trung tâm, thiếu hạ tầng, khiến dự án chậm triển khai. Bên cạnh đó, giá bán nhà ở xã hội tại một số dự án còn cao, xuất hiện tình trạng môi giới trái phép, quảng cáo “suất ngoại giao”, làm giảm ý nghĩa nhân văn của chính sách.

Theo Bộ Xây dựng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng, nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đã được ban hành, góp phần tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, vốn và đất đai, qua đó đẩy nhanh tiến độ các dự án. Thời gian tới, Bộ sẽ thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết mới của Chính phủ, nhằm hoàn thành mục tiêu ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.

Đồng thời, việc khẩn trương thành lập Quỹ Nhà ở Quốc gia để tiếp nhận nguồn vốn, đầu tư xây dựng, quản lý và cho thuê nhà ở xã hội một cách bền vững được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nguồn cung phân khúc nhà ở này và đưa sản phẩm đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Nguồn baotintuc.vn