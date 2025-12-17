Hiệu quả từ bản đồ số nông nghiệp

Việc ứng dụng bản đồ số vào sản xuất giúp quy hoạch cây trồng, vật nuôi phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu; quản lý tài nguyên đất đai hiệu quả; dự báo và phòng chống thiên tai; kết nối chuỗi cung ứng giữa sản xuất và tiêu thụ, thúc đẩy xuất khẩu và tăng giá trị thương hiệu nông sản... Để hoàn thành những mục tiêu đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường đang tích cực đẩy mạnh việc khuyến khích các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đưa sản phẩm của mình lên hệ thống bản đồ số nông nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh hướng dẫn anh Dương Văn Phước cách đưa sản phẩm lên bản đồ nông sản số của tỉnh.

Chuyển xong hàng lên xe để vận chuyển đến các điểm giao, anh Dương Văn Phước - chủ cơ sở sản xuất giò, chả, nem chua Phước Duyên ở xã Tiên Lương vui vẻ trò chuyện: "Trước đây, sản phẩm của chúng tôi chủ yếu giao ở thị trường trong xã, lượng sản xuất thấp, tiêu thụ bấp bênh nên không chủ động lượng hàng sản xuất. Từ ngày tham gia hệ thống bản đồ số nông nghiệp, khách hàng biết đến sản phẩm của chúng tôi nhiều hơn, thị trường tiêu thụ được mở rộng nên lượng hàng tăng lên, quy mô sản xuất được mở rộng. Thông qua hệ thống bản đồ số, khách hàng có thể truy xuất được địa điểm, nguồn gốc, thời gian sản xuất, hạn sử dụng của sản phẩm. Từ đó, tạo được niềm tin cho người tiêu dùng".

Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu trong sản xuất, kinh doanh, đặc biệt đối với ngành Nông nghiệp, giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhận thức được tầm quan trọng của xu hướng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai phần mềm chuyển đổi số nông nghiệp (nongsanphutho.com.vn), với tính năng nổi bật là “Bản đồ nông sản số”. Tính năng này hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất nông sản tiếp cận thị trường nhanh chóng và hiệu quả hơn, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị sản phẩm. Sau khi sáp nhập tỉnh, hệ thống dữ liệu số của các tỉnh cũ tiếp tục được cập nhật, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất nông nghiệp trong tỉnh xây dựng quan hệ liên kết.

Ông Đặng Ngọc Nga - Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giao Trung tâm Khuyến nông tỉnh chủ trì việc phát triển phần mềm, mở rộng thêm nhiều tính năng mới. Những cải tiến này không chỉ tăng cường khả năng kết nối giữa cung và cầu, mà còn hỗ trợ quản lý dữ liệu sản xuất, giúp theo dõi và phân tích quá trình sản xuất nông sản, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Các tính năng mới sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành Nông nghiệp, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nông sản địa phương một cách hiệu quả và lâu dài. Nền tảng số này giúp các đơn vị sản xuất tích hợp với các sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok, Lazada, đồng thời tận dụng mạng xã hội để quảng bá và bán hàng. “Bản đồ nông sản số” cho phép người tiêu dùng dễ dàng tra cứu thông tin cơ sở sản xuất, lọc sản phẩm theo nhu cầu và đặt hàng trực tiếp, giảm bớt vai trò trung gian, tối ưu chi phí.

Tính đến nay, hệ thống phần mềm đã số hóa hơn 150.000 trang tài liệu chuyên ngành, giúp cơ quan quản lý tra cứu dữ liệu về mã số vùng trồng, cơ sở chăn nuôi đạt chuẩn an toàn dịch bệnh, chứng nhận rừng bền vững FSC và danh mục sản phẩm OCOP. Việc này giúp minh bạch hóa chuỗi cung ứng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và nâng cao uy tín cho nông sản địa phương. Bên cạnh đó, hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất... đã tham gia vào hệ thống, giúp quảng bá rộng rãi nông sản Phú Thọ trên hệ thống số, mở rộng được thị trường tiêu thụ...

Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu đất đai 781.339 thửa đất thuộc 148/148 xã, phường vào hệ thống phục vụ khai thác thường xuyên 24/7. Trong đó, 45/148 xã được kế thừa và chuyển đổi dữ liệu từ các xã đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu trước đó; 103/148 xã đã có dữ liệu thửa đất được xây dựng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp vẫn gặp không ít thách thức. Một trong những rào cản lớn nhất là thói quen sản xuất truyền thống, khiến nhiều hộ nông dân và hợp tác xã còn e dè hoặc chưa quen với việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý và doanh nghiệp tiếp tục phát triển giải pháp công nghệ, cần có cách tiếp cận linh hoạt hơn, kết hợp đào tạo, hướng dẫn và nâng cấp hệ thống để phù hợp với nhu cầu thực tiễn của người dùng.

Để thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông tỉnh sẽ đẩy mạnh tập huấn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã về cách khai thác nền tảng số, xây dựng gian hàng trực tuyến và sử dụng các công cụ marketing số, phát triển ứng dụng tăng khả năng tiếp cận và thuận tiện hơn cho người dùng. Tiếp nữa là xây dựng, nâng cấp hệ thống, mở rộng các tính năng, kết nối thêm các nền tảng khác nhằm hỗ trợ phân tích xu hướng thị trường, tối ưu hóa kết nối cung - cầu và giúp doanh nghiệp ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế. Từ đó, đẩy mạnh, đẩy nhanh tiến trình số hóa ngành nông nghiệp, góp phần đưa nền nông nghiệp tỉnh nhà phát triển theo hướng hiện đại, ổn định, bền vững và thân thiện với môi trường.

Quân Lâm