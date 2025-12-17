Sẵn sàng cho Lễ khởi công Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, mang ý nghĩa chiến lược to lớn trong việc hình thành mạng lưới vận tải đường sắt hiện đại, kết nối vùng Tây Bắc Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc và các trung tâm kinh tế lớn, cảng biển quốc tế. Tuyến đường sắt này được kỳ vọng sẽ đảm nhận nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa lớn thứ hai cả nước, chỉ sau hành lang kinh tế Bắc - Nam, đóng vai trò đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống đường bộ.

Đại diện các đơn vị kiểm tra thực địa mặt bằng khu vực dự án Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi qua.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19/2/2025. Điểm đầu dự án tại vị trí nối ray qua biên giới (tỉnh Lào Cai), điểm cuối tại ga Lạch Huyện (thành phố Hải Phòng). Chiều dài toàn tuyến dài 390,9km, khổ tiêu chuẩn 1.435mm, vận tốc thiết kế 160km/giờ, vận chuyển hỗn hợp hành khách và hàng hóa.

Với tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng, tuyến đường sắt được đánh giá là hiện đại nhất từ trước đến nay của Việt Nam, mở ra triển vọng phát triển mạnh logistics, công nghiệp và thương mại cho toàn vùng Bắc Bộ.

Cán bộ Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Phú Thọ thực hiện công tác kiểm kê, áp giá.

Tại tỉnh Phú Thọ, tuyến đường đi qua 5 phường và 15 xã với tổng chiều dài 99,1km, điểm đầu tuyến trên địa bàn tỉnh tại xã Đan Thượng, điểm cuối tại phường Phúc Yên. Bao gồm 7 nhà ga, trong đó có 5 nhà ga hỗn hợp có tác nghiệp hành khách và hàng hóa; 1 trạm tác nghiệp kỹ thuật là ga Thanh Ba (xã Quảng Yên). Hiện nay, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) đang được các cấp, ngành tập trung triển khai quyết liệt để đảm bảo Lễ khởi công dự án diễn ra đúng kế hoạch vào ngày 19/12 tại Ga Phú Thọ.

Đây là ga hỗn hợp có diện tích chiếm dụng khoảng 32ha tại phường Phong Châu, đã được lựa chọn làm địa điểm khởi công, khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc đồng hành cùng dự án trọng điểm này.

Hướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Để chuẩn bị cho sự kiện khởi công quan trọng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung cao độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Phú Thọ cho biết: Trung tâm đã chỉ đạo chi nhánh khu vực Phú Thọ tiến hành kiểm kê, kiểm đếm gần 200 hộ, đạt khoảng 80% diện tích, thực hiện công tác kiểm kê, bồi thường, áp giá theo tinh thần “3 ca, 4 kíp - ngày kiểm kê, đêm áp giá”. Chúng tôi cũng tổ chức các nhóm cán bộ đến tuyên truyền tại từng hộ dân trong khu vực công trình, kịp thời giải đáp khi người dân có vướng mắc, khó khăn...

Những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đều sẵn sàng nhường đất phục vụ xây dựng công trình trọng điểm của Nhà nước.

Đối với chủ đầu tư, ông Nguyễn Trọng Khâm - Phó trưởng Phòng điều hành dự án 1 (Ban quản lý dự án đường sắt, Bộ Xây dựng), khẳng định: "Trong thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp rất tích cực với các bộ, ngành liên quan và các địa phương có dự án đi qua. Với sự hỗ trợ tích cực, chặt chẽ của các cấp chính quyền địa phương, đến nay Ban quản lý dự án đường sắt đã cơ bản hoàn thành các thủ tục để chuẩn bị khởi công dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình triển khai, chúng tôi luôn cử lãnh đạo, cán bộ thường xuyên có mặt tại địa phương để phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, kịp thời trao đổi, tháo gỡ, giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo tiến độ dự án được duy trì thông suốt".

Mặt bằng tại ga Phú Thọ phục vụ Lễ khởi công dự án Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Là một trong số những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, Bà Trần Thị Thanh (khu 8, phường Phong Châu) bày tỏ sự đồng thuận, bà cho biết: Gia đình tôi mất hết nhà và đất sản xuất, tuy nhiên chúng tôi sẵn sàng nhường đất cho công trình trọng điểm của Nhà nước, chỉ mong sớm được bố trí khu vực tái định cư gọn gàng, ngăn nắp để sớm ổn định cuộc sống... Sự đồng lòng của người dân là yếu tố then chốt, giúp Trung tâm phát triển quỹ đất Phú Thọ đến nay chưa ghi nhận ý kiến trái chiều từ phía người dân.

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao độ từ Trung ương, tỉnh Phú Thọ và sự đồng thuận của Nhân dân, công tác GPMB tại Phú Thọ đang được gấp rút hoàn thành, sẵn sàng cho Lễ khởi công vào ngày 19/12/2025, mở ra động lực phát triển mới vùng Đất Tổ thời gian tới.

Lê Hoàng