Doanh nghiệp Phú Thọ tăng tốc sản xuất, tạo đà năm 2026

Những tháng cuối năm 2025, không khí sản xuất, kinh doanh tại các khu, cụm công nghiệp của trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động. Nhiều doanh nghiệp tăng công suất, tổ chức sản xuất linh hoạt nhằm hoàn thành các đơn hàng đã ký kết, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán. Sự bận rộn này không chỉ thể hiện nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp mà còn là tín hiệu tích cực về sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Tại Công ty TNHH Compal Việt Nam (Khu công nghiệp Bá Thiện), hàng nghìn lao động đang khẩn trương làm việc để bảo đảm tiến độ các đơn hàng. Là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên gia công, lắp ráp sản phẩm cho các thương hiệu điện tử lớn như Dell, Google, Amazon, Compal Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp của Phú Thọ. Trong năm 2025, nhiều chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp đạt và vượt trên 40% so với cùng kỳ, qua đó duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho gần 14.000 lao động.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, ông KC Chen, Phó Tổng Giám đốc cấp cao Công ty TNHH Compal Việt Nam cho biết: Bước sang năm 2026, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, dự kiến xây dựng thêm một số nhà xưởng và tuyển dụng khoảng 2.000 lao động, nâng tổng số lao động của doanh nghiệp lên gần 16.000 người. Cùng với mở rộng sản xuất, doanh nghiệp chú trọng thực hiện tốt các chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội nhằm giữ chân người lao động, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Công nhân Công ty TNHH Compal Việt Nam tập trung cao độ trên dây chuyền lắp ráp linh kiện điện tử, đáp ứng tiến độ các đơn hàng xuất khẩu dịp cuối năm.

Cùng với khối doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh cũng duy trì hoạt động sản xuất ổn định trong năm 2025. Công ty TNHH Cosmos 1 (Khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang), đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh đề ra, giữ vững chuỗi cung ứng cho các đối tác trong nước và xuất khẩu.

Hiện doanh nghiệp có khoảng 1.000 lao động làm việc tại các phân xưởng gia công cơ khí, khuôn mẫu và lắp ráp linh kiện. Thu nhập bình quân của công nhân dao động từ 6 đến 10 triệu đồng/tháng.

Người lao động Công ty TNHH Cosmos 1 (Khu công nghiệp Thụy Vân) vận hành máy móc tại phân xưởng cơ khí, góp phần duy trì nhịp sản xuất ổn định những tháng cuối năm 2025.

Ông Lê Hồng Sỹ, Giám đốc Công ty TNHH Cosmos 1 cho biết: Năm 2026 doanh nghiệp tiếp tục duy trì các đơn hàng hiện có, đồng thời có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động để đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất. Thay vì cắt giảm nhân sự, doanh nghiệp tập trung đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm.

Trong lĩnh vực may mặc, Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam, Khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Bình Tuyền, cũng ghi nhận sự bứt phá đáng kể. Dù năm 2025 là giai đoạn nhiều biến động đối với ngành may mặc do tác động từ hàng rào thuế quan và chính sách bảo hộ của thị trường Mỹ, song nhờ chủ động các phương án, doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định sản xuất. Nhờ đó, hơn 600 lao động của công ty được bảo đảm việc làm với mức thu nhập từ 12 đến 14 triệu đồng/tháng. Ước tính đến hết năm 2025, tăng trưởng của doanh nghiệp đạt khoảng 25% so với cùng kỳ.

Dây chuyền may của Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam hoạt động liên tục, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động trong bối cảnh ngành may mặc còn nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh sản xuất – kinh doanh còn không ít khó khăn, song việc doanh nghiệp duy trì ổn định đơn hàng, bảo đảm thu nhập và chế độ phúc lợi đã giúp người lao động yên tâm làm việc.

Gắn bó 5 năm với Công ty TNHH Compal Việt Nam, chị Trương Thị Hoa bày tỏ mong muốn doanh nghiệp tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi xã hội, đặc biệt là thưởng Tết Nguyên đán, đồng thời duy trì nhiều việc làm trong năm 2026 để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.

Còn chị Nguyễn Thúy Quỳnh, công nhân Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam cho rằng việc doanh nghiệp duy trì sản xuất, bảo đảm thu nhập và các chế độ phúc lợi là động lực để người lao động tiếp tục nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu đơn hàng xuất khẩu ngày càng cao.

Theo số liệu của UBND tỉnh, đến hết tháng 11/2025, hoạt động sản xuất – kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ duy trì ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 27,2% so với cùng kỳ. Tổng vốn FDI thu hút đạt 1,51 tỷ USD, bằng 203% so với cùng kỳ và vượt mục tiêu tăng trưởng năm; vốn đầu tư trong nước ước đạt 63,6 nghìn tỷ đồng, cao gần gấp 3 lần so với cùng kỳ. Đến ngày 20/11/2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Phú Thọ ước đạt 10,52%, vượt kế hoạch đề ra, đứng đầu khu vực trung du và miền núi phía Bắc, nằm trong nhóm các tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất cả nước.

Những kết quả tích cực trong sản xuất – kinh doanh cuối năm 2025 đã tạo nền tảng quan trọng để địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tự tin bước vào năm 2026 với kỳ vọng tăng trưởng cao hơn, bền vững hơn.

Nguyễn Toàn