Trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ” tại Sư đoàn 304

Ngày 18/12, tại Sư đoàn BB304, Trường Mầm non Đồ rê mi (xã Bình Nguyên) phối hợp với Sư đoàn 304, Quân khu 2 tổ chức chương trình trải nghiệm, giáo dục truyền thống với chủ đề “Một ngày làm chiến sĩ”. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Cán bộ Sư đoàn 304 giới thiệu về truyền thống lịch sử của Sư đoàn anh hùng.

Tại chương trình, các đại biểu, giáo viên và học sinh đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà truyền thống Sư đoàn. Sau đó, các cháu học sinh được tham quan Nhà truyền thống, xem phim tư liệu giới thiệu về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và Sư đoàn 304 anh hùng.

Giáo viên, học sinh chăm chú theo dõi hoạt động luyện tập của các chú bộ đội.

Trong không khí vui tươi, hào hứng, các cháu còn được trực tiếp trải nghiệm nhiều hoạt động thực tế như: Thực hành gấp chăn màn cùng các chiến sĩ; tham quan nơi học tập, sinh hoạt, tăng gia sản xuất của đơn vị; tìm hiểu hoạt động huấn luyện, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn.

Các bạn nhỏ hào hứng được tham gia gấp chăn màn cùng các chú bộ đội.

Thông qua chương trình, các cháu học sinh được tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, bồi đắp tình cảm, sự trân trọng đối với hình ảnh cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”; đồng thời giúp các em mở rộng hiểu biết xã hội, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Đây cũng là dịp để góp phần vun đắp ước mơ, bước đầu định hướng nghề nghiệp cho các cháu trong tương lai.

Kim Liên