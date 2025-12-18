Phú Thọ chăm lo hậu phương quân đội bằng nhiều việc làm thiết thực

Không dừng ở những lời tri ân trong dịp kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12), ngay sau khi sáp nhập tỉnh, Phú Thọ đã cụ thể hóa chính sách hậu phương quân đội bằng hàng loạt việc làm thiết thực, đồng bộ, hướng trực tiếp tới đời sống người có công, gia đình quân nhân, góp phần bồi đắp niềm tin, tạo hậu phương vững chắc cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Bước vào dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/2025), không khí tri ân ở Phú Thọ không chỉ hiện diện trong các buổi gặp mặt trang trọng mà lan tỏa sâu rộng trong từng khu dân cư, từng gia đình chính sách. Sau mốc hợp nhất 1/7/2025, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp nhanh chóng ổn định, các chính sách liên quan đến người có công, quân nhân và thân nhân tiếp tục được duy trì thông suốt, không gián đoạn, với cách làm ngày càng sát thực tiễn hơn.

Lãnh đạo xã Vĩnh Thành thăm, tặng quà ông Tô Quang Đắng (sinh năm 1942), thương binh hạng 1/4, trú tại Đội 9, Cao Xá nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 * 27/7/2025).

Trong 6 tháng cuối năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức hàng trăm lượt đoàn công tác của tỉnh, các sở, ngành, lực lượng vũ trang và chính quyền cơ sở đến thăm hỏi, động viên người có công, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và quân nhân đang tại ngũ. Riêng trong các đợt cao điểm 27/7 và 22/12, đã có hàng chục ngàn suất quà được trao tận tay các đối tượng chính sách, với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng từ ngân sách và nguồn xã hội hóa. Những chuyến thăm hỏi, động viên không chỉ mang theo vật chất mà còn là sự lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong đời sống hằng ngày của gia đình quân nhân.

Cùng với đó, công tác hỗ trợ vốn, tạo sinh kế, giải quyết việc làm cho thân nhân quân nhân, con em người có công được chú trọng hơn. Các chương trình vay vốn ưu đãi, hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề đã giúp hàng trăm hộ gia đình chính sách tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, từng bước ổn định thu nhập. Nhiều con em quân nhân xuất ngũ, gia đình liệt sĩ đã được giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần giải quyết bài toán an sinh lâu dài, thay vì chỉ hỗ trợ mang tính thời điểm.

Một trong những điểm nhấn của chính sách hậu phương quân đội ở Phú Thọ thời gian qua là chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công. Từ 1/7 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa hàng nghìn căn nhà tình nghĩa, nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ, với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Nhiều căn nhà xuống cấp kéo dài nhiều năm đã được thay thế bằng những mái ấm kiên cố, giúp các gia đình yên tâm sinh sống, nhất là ở các xã vùng khó khăn sau sáp nhập.

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ từ tỉnh Đồng Nai về quê nhà được chính quyền, Nhân dân xã Bình Nguyên và gia đình tổ chức trang trọng, chu đáo.

Song song với đó, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho thương bệnh binh, người có công tiếp tục được duy trì thường xuyên. Ngoài điều dưỡng tập trung, các đoàn y bác sĩ đã tổ chức nhiều đợt khám lưu động tại cơ sở, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho hàng nghìn lượt đối tượng chính sách, đặc biệt là người cao tuổi, thương binh nặng, bệnh binh mãn tính. Việc chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng ở điều trị mà hướng tới theo dõi lâu dài, nâng cao chất lượng sống cho người có công.

Đáng chú ý, công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến xác nhận, công nhận thương binh, liệt sĩ, người có công được các ngành chức năng tập trung rà soát, tháo gỡ. Nhiều hồ sơ tồn đọng kéo dài đã được tiếp nhận, hướng dẫn hoàn thiện và giải quyết theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho đối tượng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Những con số biết nói từ nửa cuối năm 2025 cho thấy chính sách hậu phương quân đội ở Phú Thọ không chỉ dừng ở chủ trương. Hàng chục nghìn lượt người có công, gia đình quân nhân được thăm hỏi; hàng trăm hộ được hỗ trợ sinh kế; hàng nghìn căn nhà được xây mới, sửa chữa; hàng nghìn lượt khám chữa bệnh, điều dưỡng được tổ chức; nhiều hồ sơ chính sách được giải quyết dứt điểm. Quan trọng hơn, sự quan tâm ấy đã tạo nên sự lan tỏa trong cộng đồng, khơi dậy mạnh mẽ phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, gắn kết quân với dân trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ mới đang từng bước hoàn thiện mô hình quản lý.

Thời gian tới, Phú Thọ xác định tiếp tục nâng cao chất lượng chính sách hậu phương quân đội theo hướng bền vững, thực chất hơn. Trọng tâm là rà soát đầy đủ đối tượng người có công, gia đình quân nhân; tăng cường hỗ trợ sinh kế, việc làm gắn với nhu cầu thị trường; đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe; đồng thời cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính để người dân tiếp cận chính sách thuận lợi, minh bạch.

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12 không chỉ là dịp nhắc nhớ truyền thống hào hùng, mà còn là thời điểm để nhìn lại những việc đã làm được cho hậu phương quân đội. Ở Phú Thọ, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” đang được bồi đắp mỗi ngày bằng những việc làm cụ thể, lặng lẽ nhưng bền bỉ, tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Quang Nam