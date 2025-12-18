Phối hợp tổ chức phiên tòa lưu động – Cách làm hiệu quả trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân

Những năm qua, việc phối hợp tổ chức các phiên tòa lưu động gắn với rút kinh nghiệm đã trở thành giải pháp hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Mới đây, VKSND khu vực 15 và TAND khu vực 15 phối hợp tổ chức 2 phiên tòa lưu động tại Cơ sở cai nghiện số 03, góp phần nâng cao chất lượng xét xử, tăng cường phòng, chống tội phạm ma túy và đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.

Ngày 16/12, VKSND khu vực 15 và TAND khu vực 15, đã phối hợp tổ chức 02 phiên toà lưu động và rút kinh nghiệm tại Cơ sở cai nghiện số 03, cụ thể: Vụ án Bùi Văn Nam phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự và vụ án Bùi Đức Lượng phạm tội “Sử dụng trái phép chất ma tuý” theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử lưu động

Phiên tòa thứ nhất, theo cáo trạng của VKSND khu vực 15, ngày 15/8/2025, Bùi Văn Nam một mình đi bộ lên khu vực Đồi Thung, xã Mường Vang, hỏi mua được 01 gói ma tuý với số tiền 500 trăm nghìn đồng. Khi đang đi bộ đến địa phận xóm Húng, xã Yên Phú, Nam bị Tổ công tác của Công an xã Yên Phú kiểm tra, phát hiện bắt quả tang đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,101g chất ma túy, loại Heroine nhằm mục đích sử dụng cho bản thân.

Tại phiên tòa, bị cáo Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, nhất quán với cáo trạng mà Viện kiểm sát đã công bố. Căn cứ trên quan điểm truy tố của Viện kiểm sát và trên cơ sở kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên bố bị cáo Bùi Văn Nam phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tuyên phạt bị cáo mức án 40 tháng tù.

Phiên tòa thứ hai, Bùi Đức Lượng là đối tượng đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện chất ma túy tại địa phương (xã Đại Đồng). Do bản thân là người nghiện ma túy, ngày 02/10/2025, khi đi ăn cưới tại xã Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, Bùi Đức Lượng dùng giấy bạc đốt để hít Heroin vào cơ thể. Đến ngày 04/10/2025, Lượng được Công an xã Đại Đồng mời đến trụ sở cơ quan để test nhanh chất ma tuý, cho ra kết quả dương tính. Kết quả giám định kết luận trong mẫu nước tiểu của Bùi Đức Lượng tìm thấy chất ma tuý, loại Morphine (sản phẩm chuyển hoá của Heroine trong cơ thể con người).

Trước hội đồng xét xử, bị cáo Bùi Đức Lượng đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên bố bị cáo Bùi Đức Lượng phạm tội “Sử dụng trái phép chất ma tuý” và tuyên phạt bị cáo mức án 27 tháng tù.

Bị cáo Bùi Đức Lượng phạm tội “Sử dụng trái phép chất ma tuý” bị tuyên phạt mức án 27 tháng tù.

Căn cứ chứng cứ trong hồ sơ, kết quả xét hỏi và tranh tụng tại tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo mức án nghiêm khắc theo đúng đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. Bản án thể hiện rõ tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa chung trong cộng đồng.

Trung tá Nguyễn Văn Thọ, Phó trưởng Cơ sở cai nghiện số 3 cho biết: Phiên tòa lưu động được tổ chức ngay tại cơ sở cai nghiện số 3, nơi có trên 200 học viên đang cai nghiện đã tạo điều kiện thuận lợi để các học viên trực tiếp theo dõi toàn bộ quá trình xét xử. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã thể hiện rõ vai trò thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật liên quan đến hành vi phạm tội. Thông qua đó, các quy định pháp luật được minh họa sinh động bằng những vụ án cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, giúp học viên nhận thức rõ hơn về hành vi vi phạm pháp luật, hậu quả pháp lý cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc tuân thủ pháp luật.

Kiểm sát viên Viện KSND khu vực 15, tỉnh Phú Thọ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà lưu động

Đồng chí Đào Thị Hồng Điệp, Viện trưởng VKSND khu vực 15 cho biết: Để bảo đảm hiệu quả, các cơ quan tiến hành tố tụng đã chủ động phối hợp chặt chẽ từ khâu lựa chọn vụ án, xây dựng kế hoạch đến bảo đảm an ninh, trật tự và công tác tuyên truyền trước, trong và sau phiên tòa. Thông qua phiên tòa lưu động gắn với rút kinh nghiệm, Kiểm sát viên có điều kiện nâng cao kỹ năng tranh tụng, bản lĩnh nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; đồng thời khẳng định đây là mô hình phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp và tuyên truyền pháp luật hiện nay.

Đinh Thắng