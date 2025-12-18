Công an xã Cao Phong vận động thu hồi 2 khẩu súng tự chế

Chiều 17/12, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, Công an xã Cao Phong đã tiếp nhận 2 khẩu súng tự chế do người dân tự nguyện giao nộp; số vũ khí này đã được lập biên bản, xử lý và bàn giao theo đúng quy định.

Việc người dân chủ động, tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tiếp tục phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Công an xã Cao Phong tiếp nhận 2 khẩu súng tự chế do người dân tự nguyện giao nộp.

Thời gian tới, Công an xã Cao Phong triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, quyết tâm xây dựng địa bàn an toàn, không còn vũ khí trái phép, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Đinh Thắng