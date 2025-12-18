Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và gặp mặt cựu chiến binh Sư đoàn 355

Ngày 18/12, tại phường Âu Cơ, Ban liên lạc Hội CCB Sư đoàn 355 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 81 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025).

Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và gặp mặt cựu chiến binh Sư đoàn 355

Đại tá Vi Văn Định - Trưởng Ban liên lạc CCB Sư đoàn 355 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp, mặt các CCB Sư đoàn 355 đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của QĐND Việt Nam trong 81 năm qua và những ký ức của một thời hoa lửa trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Sư đoàn 355, Quân khu 2 được thành lập ngày 4/5/1979 tại Làng Nhớn, thị xã Cam Đường, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai). Trong suốt chặng đường 46 năm xây dựng, trưởng thành và trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2/1979, các đơn vị tiền thân của Sư đoàn 355 đã chiến đấu, dũng cảm bảo vệ từng tất đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong chiến đấu đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Sư đoàn đã được Đảng và Nhà nước trao tặng 27 Huân chương chiến công các loại, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong đó có 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND,. Nhiều cán bộ chiến sĩ Sư đoàn đã trưởng thành trở thành những cán bộ, sĩ quan cao cấp của Quân đội của Đảng và Nhà nước.

Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và gặp mặt cựu chiến binh Sư đoàn 355

Lãnh đạo phường Âu Cơ tặng hoa chúc mừng Chi hội CCB Sư đoàn 355 khu vực Phú Thọ.

CCB Sư đoàn 355 tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 600 hội viên. Trở về đời thường, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” các CCB Sư đoàn 355 luôn đoàn kết, sống nghĩa tình và sát cánh bên nhau để vượt qua những khó khăn của cuộc sống.

Các CCB của Sư đoàn 355 luôn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, chấp hành các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng quê hương, giàu đẹp, văn minh.

Cao Tuấn


Cao Tuấn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thành lập Việt nam Gặp mặt tỉnh Phú Thọ Hoàng Liên Sơn bảo vệ biên giới phía Bắc Chính sách của Đảng Phát triển kinh tế Nhà nước
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long