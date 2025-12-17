Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Sôi nổi giải thể thao chào mừng 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày 17/12, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên tổ chức giải thể thao chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Sôi nổi giải thể thao chào mừng 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải.

Giải thể thao năm nay thu hút hơn 40 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ và nhân viên đến từ các cơ quan trực thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên. Đặc biệt, giải còn có sự góp mặt giao lưu của các xã, phường và doanh nghiệp trên địa bàn như: Đảng ủy - UBND phường Vĩnh Yên, phường Vĩnh Phúc; Ngân hàng MB; Trung tâm Y tế Yên Lạc; Viettel Vĩnh Yên; Công ty Khánh Hà và VINA.JSC. Các vận động viên tranh tài môn Pickleball với các nội dung: đôi nam; đôi nam - nữ.

Sôi nổi giải thể thao chào mừng 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Một trận thi đấu Pickleball đôi nam hấp dẫn tại giải

Giải đấu không chỉ là hoạt động rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, mà còn là dịp để tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang và các đơn vị, địa phương trên địa bàn. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh tại địa phương. Với tinh thần “Trung thực - Cao thượng - Đoàn kết”, giải đấu đã mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Ngọc Thắng


Ngọc Thắng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam UBND giải thể thao Quốc phòng toàn dân chào mừng Phòng thủ Vĩnh Phúc vĩnh yên Lực lượng vũ trang Vận động viên
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long