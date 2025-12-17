Sôi nổi giải thể thao chào mừng 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày 17/12, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên tổ chức giải thể thao chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải.

Giải thể thao năm nay thu hút hơn 40 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ và nhân viên đến từ các cơ quan trực thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên. Đặc biệt, giải còn có sự góp mặt giao lưu của các xã, phường và doanh nghiệp trên địa bàn như: Đảng ủy - UBND phường Vĩnh Yên, phường Vĩnh Phúc; Ngân hàng MB; Trung tâm Y tế Yên Lạc; Viettel Vĩnh Yên; Công ty Khánh Hà và VINA.JSC. Các vận động viên tranh tài môn Pickleball với các nội dung: đôi nam; đôi nam - nữ.

Một trận thi đấu Pickleball đôi nam hấp dẫn tại giải

Giải đấu không chỉ là hoạt động rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, mà còn là dịp để tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang và các đơn vị, địa phương trên địa bàn. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh tại địa phương. Với tinh thần “Trung thực - Cao thượng - Đoàn kết”, giải đấu đã mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Ngọc Thắng