Khai mạc Hội thi Giáo dục quốc phòng và An ninh học sinh cấp THPT tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2025, cụm III

Sáng ngày 18/12, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai mạc Hội thi Giáo dục quốc phòng và An ninh học sinh cấp THPT tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2025, cụm III (Hòa Bình cũ).

Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi

Tham dự hội thi cụm III có 342 học sinh đến từ 38 trường THPT thuộc khu vực Hòa Bình cũ. Các thí sinh tham gia 8 môn thi: Đội ngũ tiểu đội; đội ngũ từng người không có súng; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương; ném lựu đạn trúng đích; tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày; bắn súng tiểu liên AK (bằng máy bắn tập HLAK-20, có tiếng nổ giả); các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu; chạy vũ trang 800m.

Hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và An ninh ở các trường học; góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức thực hiện nội dung chương trình môn học. Đồng thời đẩy mạnh phong trào học tập và đề ra những giải pháp thiết thực trong việc chỉ đạo dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và An ninh trong trường phổ thông.

Quang cảnh khai mạc hội thi

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Nguyễn Quang Minh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi nhấn mạnh: Hội thi góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, tạo cơ hội, sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Bên cạnh đó, rèn luyện, trau dồi các kỹ năng và bồi dưỡng, hình thành các phẩm chất yêu nước, đoàn kết, sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cấp quản lý đánh giá toàn diện về chất lượng dạy - học môn Giáo dục quốc phòng và An ninh; trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà trường.

Để đảm bảo hội thi diễn ra an toàn, đạt chất lượng chuyên môn, đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đồng chí trong Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, tổ thư ký làm việc trách nhiệm, nhiệt tình, công tâm, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để tổ chức hội thi. Các đồng chí trưởng đoàn, huấn luyện viên, các thầy, cô giáo chuẩn bị các điều kiện thật chu đáo cho các em học sinh, đảm bảo an toàn trong việc đi lại, ăn ở, sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho các em dự thi đạt thành tích cao nhất.

Ngay sau lễ khai mạc, các em học sinh tham gia môn thi “Đội hình tiểu đội”

Theo kế hoạch, hội thi tại Cụm III diễn ra từ ngày 18/12/2025 - 20/12/2025. Thông qua hội thi phát hiện các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao, xây dựng kế hoạch nhân rộng điển hình, đề ra giải pháp thiết thực để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh những năm tiếp theo. Cùng với đó, tuyển chọn đội tuyển học sinh, tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu Hội thi Giáo dục quốc phòng và An ninh học sinh THPT toàn quốc năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Dương Liễu