Trà Quê Việt - Sản phẩm thuần nông đạt tiêu chuẩn OCOP

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và xu hướng sống xanh, các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, an toàn đang dần chiếm ưu thế trên thị trường. Nắm bắt xu thế đó, Công ty cổ phần tinh chất Quê Việt đã lựa chọn một hướng đi riêng, bền bỉ khai thác giá trị của nông sản truyền thống để tạo nên những sản phẩm đậm bản sắc làng quê Việt. Từ khát vọng ban đầu, Trà Quê Việt, đặc biệt là dòng trà gạo lứt đạt tiêu chuẩn OCOP đã từng bước khẳng định vị thế và tạo được niềm tin nơi người tiêu dùng.

Công ty cổ phần tinh chất Quê Việt được thành lập năm 2018 trong bối cảnh thị trường thực phẩm và đồ uống cạnh tranh ngày càng gay gắt. Thay vì chạy theo các sản phẩm công nghiệp hay xu hướng ngắn hạn, doanh nghiệp kiên định lựa chọn con đường phát triển dựa trên nền tảng nông nghiệp truyền thống. Với Quê Việt, mỗi sản phẩm không chỉ đơn thuần là hàng hóa mà còn là kết tinh của tâm huyết, sự trân trọng đối với thiên nhiên và sức khỏe cộng đồng.

Sản xuất trà gạo lứt được thực hiện với nhiều công đoạn công phu.

Tại khu vực sản xuất của công ty ở xã Tam Dương, ngay từ sáng sớm đã có thể cảm nhận rõ không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương. Trong khu xưởng, công nhân được phân công rõ ràng theo từng công đoạn, từ sơ chế, xử lý nguyên liệu, rang sấy, phối trộn cho đến đóng gói thành phẩm. Song song với đó là bộ phận bán hàng trực tuyến, chăm sóc khách hàng hoạt động liên tục để kịp thời tiếp nhận đơn hàng và phản hồi từ thị trường. Mỗi người một nhiệm vụ nhưng tất cả đều hướng tới mục tiêu chung: đưa những sản phẩm mang thương hiệu Quê Việt đến tay người tiêu dùng với chất lượng tốt nhất và hình thức chỉn chu nhất.

Theo đồng chí Nguyễn Kao Toản, Giám đốc Công ty cổ phần tinh chất Quê Việt, hiện nay doanh nghiệp đang phát triển hai thương hiệu chính là Quê Việt và Good Lứt. Danh mục sản phẩm khá đa dạng, bao gồm các dòng trà và thực phẩm dinh dưỡng như trà gạo lứt, trà Đông trùng hạ thảo, trà gạo lứt hoa cúc, granola, sữa hạt dinh dưỡng, trà đậu đen kỷ tử, hoa hồng tía tô... Đáng chú ý, từ năm 2022, sản phẩm trà gạo lứt Quê Việt đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình khẳng định chất lượng và thương hiệu của doanh nghiệp.

Công ty cổ phần tinh chất Quê Việt tích cực đầu tư máy móc hiện đại nhằm đem lại chất lượng sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng.

Điểm chung dễ nhận thấy ở các sản phẩm của Quê Việt chính là tính thuần tự nhiên. Nguyên liệu đầu vào đều là những loại nông sản quen thuộc trong đời sống người Việt, được lựa chọn kỹ lưỡng từ các vùng nguyên liệu uy tín, không sử dụng hóa chất độc hại hay chất bảo quản. Trà gạo lứt Quê Việt là sự kết hợp hài hòa giữa gạo lứt và nhiều loại hạt, thảo mộc như đậu đen xanh lòng, đậu đỏ, kỷ tử, hoa nhài, cỏ ngọt. Mỗi thành phần đều giữ được hương vị nguyên bản và giá trị dinh dưỡng vốn có, tạo nên một thức uống dễ dùng, thơm nhẹ, phù hợp với nhiều đối tượng và mang lại lợi ích tích cực cho sức khỏe.

Bên cạnh trà gạo lứt, dòng sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng của Quê Việt cũng nhận được sự quan tâm và tin tưởng của đông đảo khách hàng. Sản phẩm được phối trộn từ các loại hạt tự nhiên giàu dinh dưỡng như mè đen, mè trắng, gạo lứt tím than, yến mạch, hạt sen, macca, hạnh nhân, đậu tương, óc chó... Nhờ thành phần lành tính và giá trị dinh dưỡng cao, ngũ cốc Quê Việt phù hợp cho nhiều đối tượng sử dụng, từ trẻ nhỏ, người cao tuổi đến phụ nữ mang thai và sau sinh.

Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp còn phát triển các sản phẩm từ tinh bột nghệ đạt tiêu chuẩn OCOP như viên tinh nghệ sữa ong chúa, kem nghệ CurcuNa E+, cùng nhiều sản phẩm khác từ hạt thiên nhiên như ngũ cốc lợi sữa, mầm đậu nành. Việc liên tục nghiên cứu, mở rộng danh mục sản phẩm giúp Quê Việt đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, đồng thời nâng cao giá trị cho nông sản trong nước.

Xác định thương mại điện tử là kênh phân phối quan trọng trong thời đại số, ngay từ những ngày đầu thành lập, Quê Việt đã chủ động đầu tư hạ tầng công nghệ. Doanh nghiệp xây dựng website giới thiệu sản phẩm, áp dụng các phần mềm quản lý bán hàng hiện đại, đồng thời tận dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử để quảng bá thương hiệu, tiếp cận người tiêu dùng trên phạm vi rộng. Việc sử dụng linh hoạt các công cụ trực tuyến như Zalo, Zoom cũng góp phần duy trì sự kết nối thông suốt giữa các bộ phận, chi nhánh trong và ngoài tỉnh.

Sản phẩm Trà gạo lứt Quê Việt đang được phân phối trên khắp cả nước, góp phần nâng cao giá trị nông nghiệp địa phương.

Nhờ chiến lược phát triển bài bản và linh hoạt, đến nay Công ty cổ phần tinh chất Quê Việt đã xây dựng được mạng lưới hơn 50 chi nhánh, nhà phân phối trên khắp cả nước. Những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy đã mang lại cho doanh nghiệp nhiều danh hiệu uy tín như Top 50 thương hiệu xuất sắc ba miền, Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng Đất Việt, Top 50 thương hiệu mạnh ASEAN. Đây không chỉ là sự ghi nhận về mặt thương hiệu mà còn là minh chứng cho niềm tin của thị trường đối với các sản phẩm thuần nông, chất lượng cao.

Trong thời gian tới, với định hướng mang đến những sản phẩm tự nhiên, an toàn và có giá trị lâu dài cho cộng đồng, Công ty cổ phần tinh chất Quê Việt tiếp tục chú trọng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, cải tiến mẫu mã bao bì, đầu tư máy móc hiện đại và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Từ những nông sản bình dị của làng quê, Quê Việt đang từng bước góp phần nâng cao giá trị nông nghiệp địa phương.

Lê Minh