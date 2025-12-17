Tháo gỡ khó khăn phát triển đô thị, nhà ở xã hội

Chiều 17/12, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp nghe Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung quản lý nhà nước về phát triển đô thị, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì cuộc họp.

Tại hội nghị, Sở Xây dựng đã báo cáo đề xuất đăng ký xây dựng Tờ trình Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030. Theo đề xuất, tỉnh sẽ hỗ trợ nhà đầu tư khoảng 20% kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án, với tổng mức dự kiến hơn 456 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Khoản hỗ trợ này sẽ giúp giảm giá thành, tạo điều kiện để người dân có thu nhập thấp tiếp cận nhà ở xã hội. Việc ban hành nghị quyết được đánh giá là cần thiết, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh: Việc xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội và nâng cao chất lượng công trình là hết sức cần thiết. Đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, làm rõ mức hỗ trợ theo từng dự án, đối tượng và phạm vi áp dụng; bảo đảm thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ, các chính sách về phí và lệ phí cần được xem xét theo hướng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án nhà ở xã hội độc lập. Tinh thần chung là khẩn trương, quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục để đảm bảo triển khai đúng kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tiếp đó, Sở Xây dựng đã báo cáo tình hình triển khai các dự án nhà ở, đô thị quy mô trên 100ha và tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 346 dự án nhà ở xã hội (6 dự án nhà ở xã hội trên 100ha), tổng vốn đầu tư gần 370 nghìn tỷ đồng, trong đó 313 dự án nhà ở thương mại và 33 dự án nhà ở xã hội.

Báo cáo cho thấy, tiến độ một số dự án còn chậm do vướng mắc về pháp lý và giải phóng mặt bằng. Toàn tỉnh đã triển khai 13 dự án nhà ở xã hội với hơn 12.000 căn, trong đó có 3 dự án đã hoàn thành với hơn 1.000 căn. Từ nay đến năm 2026, tỉnh tiếp tục triển khai 15 dự án mới với tổng số hơn 16.700 căn.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, các dự án đang gặp nhiều vướng mắc về mặt bằng và thủ tục đầu tư, cần được tập trung tháo gỡ. Các dự án nhà ở xã hội quy mô lớn cần được tiếp tục rà soát, phân nhóm khó khăn theo từng lĩnh vực, gắn với trách nhiệm của cơ quan liên quan. Chính quyền địa phương cũng cần chủ động đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch, triển khai quyết liệt và áp dụng các biện pháp phù hợp. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị để xử lý vướng mắc từng dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Minh Thuật - Tạ Thanh