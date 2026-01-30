Hiệu quả mô hình “nông dân giúp nhau phát triển kinh tế” ở xã Tề Lỗ

Mô hình “nông dân giúp nhau phát triển kinh tế” do Hội Nông dân (HND) xã Tề Lỗ triển khai đã và đang khẳng định hiệu quả rõ nét. Không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên, mô hình còn tạo sự gắn kết, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cán bộ, hội viên, trở thành điểm tựa vững chắc cho phát triển nông nghiệp, nông thôn địa phương.

Gia đình chị Nguyễn Thị Quyên, khu Lạc Trung nuôi trên 30 con bò sữa cho thu nhập 300-400 triệu đồng/năm.

Nhằm hỗ trợ cho cán bộ, hội viên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, Hội Nông dân xã Tề Lỗ đã xác định lấy hội viên làm trung tâm, thúc đẩy các hình thức liên kết, hỗ trợ nhau về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm và đầu ra sản phẩm.

Đồng chí Dương Thị Nga - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tề Lỗ cho biết: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được coi là phương châm hoạt động Hội. Theo đó, Hội đứng ra làm cầu nối để hội viên hỗ trợ nhau về vốn, giống, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, từ đó hình thành các mô hình kinh tế phù hợp điều kiện từng thôn, gia đình hội viên. Năm 2025, toàn xã có trên 2.700 hội viên đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, qua bình xét có 2.250 hộ đạt danh hiệu các cấp. Đáng chú ý, nhiều hộ đạt mức thu nhập khá và cao đã chủ động hỗ trợ các hộ khó khăn hơn thông qua hình thức cho vay không lãi, hỗ trợ con giống, ngày công lao động và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất.

Một trong những điểm nổi bật của mô hình là việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ nông dân. Hội Nông dân xã hiện đang quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng dư nợ 1,2 tỷ đồng, triển khai dự án nuôi bò sinh sản cho 23 hội viên, tạo việc làm cho 46 lao động. Bên cạnh đó, Hội nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 34,4 tỷ đồng, cho 509 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Nguồn vốn không chỉ giúp hội viên mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô, tham gia chuỗi sản xuất, từ đó hình thành các nhóm hộ, tổ liên kết sản xuất theo hướng bền vững.

Từ phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã được hình thành và nhân rộng như: Mô hình nuôi bò sữa ở khu Lạc Trung; nuôi cá sông trong ao ở khu Yên Lạc; sản xuất bí đỏ, dưa lưới, dưa vàng trong nhà màng; chăn nuôi chim cút, ấp trứng gia cầm cung cấp con giống...

Hội viên Nguyễn Thị Thanh, khu Lạc Trung với mô hình nuôi cá, trồng hoa trà và cây ăn quả, cho thu nhập từ 200-300 triệu đồng/năm.

Hội viên Nguyễn Thị Thanh chia sẻ: Thời gian đầu vốn ít, kinh nghiệm chưa nhiều, tôi được HND hỗ trợ vay vốn, tham gia tập huấn kỹ thuật và được các hộ đi trước hướng dẫn tận tình. Đến nay, mô hình bò sữa cho thu nhập ổn định, gia đình tôi còn tạo việc làm cho lao động địa phương và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ khác. Không chỉ hỗ trợ về vốn và kỹ thuật, HND xã còn kết nối tiêu thụ sản phẩm, đưa các sản phẩm như bí đỏ, trứng... lên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản.

Thông qua các phong trào thi đua, hội viên nông dân đã tích cực tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; xây dựng các tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”; xây dựng mô hình cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật; đóng góp tiền của, ngày công để hoàn thiện hạ tầng nông thôn. Trong năm, hội viên trong xã đã đóng góp hơn 67 triệu đồng, hàng trăm ngày công lao động, góp phần quan trọng vào việc xây dựng thôn dân cư kiểu mẫu, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên, mô hình còn tạo sự gắn kết, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng nông dân, trở thành điểm tựa vững chắc cho phát triển nông nghiệp, nông thôn địa phương. Sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của HND xã đã khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết và khát vọng làm giàu chính đáng trong mỗi hội viên.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số, giúp nông dân làm giàu bền vững.

Dương Chung