Phú Thọ - Thái Nguyên tăng cường kết nối hạ tầng giao thông liên vùng

Chiều 30/1, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa triển khai một số dự án giao thông kết nối liên vùng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho 2 tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên và kết nối Thủ đô Hà Nội. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Các đồng chí lãnh đạo 2 tỉnh Phú Thọ và Thái Nguyên nghe đại diện Sở Xây dựng Thái Nguyên báo cáo tiến độ triển khai dự án trên địa bàn 2 tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn cùng thành viên đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại Đèo Nhe (điểm giáp ranh 2 tỉnh); vị trí điểm cuối tuyến đường Vành đai 5 thuộc xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên (vị trí đấu nối với tỉnh Phú Thọ) và nghe báo cáo phương án kết nối giao thông, kết nối du lịch 2 tỉnh (sườn Đông, sườn Tây dãy Tam Đảo, hồ Núi Cốc)...

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, tỉnh đã thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, xác định sẽ tiếp tục mở rộng không gian, phát triển các trục hành lang kinh tế dọc theo các tuyến cao tốc và quốc lộ huyết mạch. Kết nối chặt chẽ giữa khu vực đô thị trung tâm Việt Trì với các vệ tinh là các xã, phường mới từ Vĩnh Phúc, Hòa Bình và các địa phương lân cận.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ báo cáo phương án triển khai thi công tuyến đường Vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông mong muốn 2 tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy mạnh việc triển khai các tuyến đường giao thông huyết mạch. Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng 2 tỉnh là đầu mối thông tin, rà soát quy hoạch để tham mưu, nghiên cứu triển khai các dự án chiến lược nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về văn hóa, du lịch... Trong đó, quan trọng nhất là đẩy nhanh việc xây dựng tuyến đường Vành đai 5 kết nối Thái Nguyên - Phú Thọ và Hà Nội. Khi tuyến đường hoàn thành không chỉ tạo thuận lợi cho người dân đi lại mà còn tăng cường liên kết, mở rộng giao thương, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thu hút nguồn nhân lực, đồng thời tăng tính bổ trợ, tương tác giữa 2 tỉnh để cùng phát triển.

Đức Anh