Công ty Ô tô Toyota Việt Nam chính thức ra mắt Hilux hoàn toàn mới 2026

Ngày 29/1, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) chính thức ra mắt Hilux hoàn toàn mới 2026, thế hệ thứ 9 của dòng xe bán tải Hilux - một trong những mẫu xe bán chạy nhất thế giới với hơn 28 triệu xe đã được tiêu thụ tại 195 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngay sau ra mắt, Hilux hoàn toàn mới 2026 đã có mặt tại toàn bộ hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc.

Thế hệ thứ 9 của dòng xe bán tải Hilux - một trong những mẫu xe bán chạy nhất thế giới chính thức được TMV ra mắt thị trường từ ngày 29/1/2026.

Ra đời lần đầu tiên vào năm 1968, Hilux đã xây dựng danh tiếng toàn cầu nhờ chất lượng, độ bền bỉ và độ tin cậy. Trên nền tảng di sản hơn 55 năm đó, Hilux hoàn toàn mới 2026 được Toyota phát triển với thông điệp “Greater Together - Vạn dặm bứt phá”, hướng tới một mẫu bán tải không chỉ mạnh mẽ trong công việc mà còn linh hoạt, tiện nghi và phù hợp với nhu cầu di chuyển đa dạng của khách hàng hiện đại, từ đi làm hằng ngày, vận chuyển hàng hóa cho đến du lịch và khám phá.

Hilux thế hệ thứ 9 được thiết kế động cơ hiện đại, góp phần nâng cao sự thoải mái và tiện nghi trên mọi hành trình.

Hilux thế hệ mới sở hữu thiết kế ngoại thất hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ triết lý “Cyber Sumo”, kết hợp hài hòa giữa sức mạnh truyền thống của dòng bán tải và ngôn ngữ thiết kế công nghệ cao mang hơi hướng tương lai. Cụm đèn LED sắc nét, lưới tản nhiệt 3D cỡ lớn cùng những đường nét cứng cáp tạo nên diện mạo mạnh mẽ và hiện đại ở mọi góc nhìn.

Không gian nội thất cũng được nâng cấp toàn diện theo định hướng “lấy người lái làm trung tâm”. Khoang lái được thiết kế liền mạch, bố cục khoa học, các cụm chức năng được sắp xếp hợp lý giúp thao tác thuận tiện hơn trong quá trình vận hành. Điểm nhấn nổi bật là màn hình hiển thị đa thông tin 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối không dây, mang lại trải nghiệm công nghệ vượt trội trong phân khúc. Bên cạnh đó, Hilux hoàn toàn mới còn được trang bị phanh tay điện tử, sạc không dây và hệ thống lọc không khí PM2.5, góp phần nâng cao sự thoải mái và tiện nghi trên mọi hành trình.

Mẫu xe mới được người dùng trải nghiệm và đánh giá cao.

Về khả năng vận hành, Hilux thế hệ thứ 9 tiếp tục duy trì sức mạnh đặc trưng với động cơ diesel 2.8L trên cả ba phiên bản, đồng thời được tinh chỉnh toàn diện về khung gầm, hệ thống treo và trục lái nhằm cải thiện độ ổn định và cảm giác điều khiển. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Hilux, phiên bản cao cấp nhất Trailhunter được trang bị hệ thống lái trợ lực điện (EPS), giúp tăng độ chính xác khi đánh lái, cải thiện hiệu quả nhiên liệu và mang lại cảm giác lái tự nhiên hơn.

Toàn cảnh buổi ra mắt.

Song song với những cải tiến về vận hành và tiện nghi, Hilux hoàn toàn mới 2026 được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense nâng cấp, bao gồm các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường có chức năng đánh lái và đèn chiếu xa tự động. Ngoài ra, các công nghệ hỗ trợ lái xe hiện đại như phanh hỗ trợ đỗ xe và hệ thống theo dõi áp suất lốp cũng được bổ sung, mang lại sự an tâm toàn diện cho người sử dụng.

Tại thị trường Việt Nam, Hilux hoàn toàn mới 2026 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối với ba phiên bản gồm Trailhunter 2.8 4x4 số tự động, Pro 2.8 4x2 số tự động và Standard 2.8 4x2 số sàn, với mức giá lần lượt từ 903 triệu đồng, 706 triệu đồng và 632 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Xe có 5 lựa chọn màu ngoại thất, trong đó có hai màu mới là xám và vàng ánh kim.

Nhân dịp ra mắt, Toyota Việt Nam dành tặng gói phụ kiện Adventure Travelling Package cho 500 khách hàng đầu tiên sở hữu Hilux hoàn toàn mới 2026 như một lời khẳng định tinh thần đồng hành bền bỉ và khát vọng chinh phục mọi hành trình của mẫu bán tải biểu tượng này.

Lê Minh