Phát huy lợi thế địa phương qua sản phẩm OCOP

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trở thành hướng đi quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn, góp phần nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy sản xuất theo chuỗi và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Tại xã Võ Miếu, việc chú trọng phát triển các sản phẩm OCOP đã và đang tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy làm kinh tế của người dân, mở ra cơ hội nâng cao thu nhập một cách bền vững, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Sản phẩm Mì gạo của cơ sở sản xuất Mì gạo Phê Thư, xã Võ Miếu đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Khơi dậy tiềm năng, chuẩn hóa sản phẩm địa phương

Võ Miếu là xã có nhiều lợi thế về sản xuất nông nghiệp và các nghề chế biến truyền thống. Trước đây, phần lớn sản phẩm của người dân làm ra chủ yếu tiêu thụ ở quy mô nhỏ lẻ, phụ thuộc vào thương lái, chưa có nhãn mác, bao bì, chưa chú trọng đến xây dựng thương hiệu. Điều này khiến giá trị gia tăng thấp, đầu ra bấp bênh. Nhận thấy tiềm năng từ chương trình OCOP, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân, cơ sở sản xuất mạnh dạn đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước chuẩn hóa quy trình để tham gia đánh giá, phân hạng OCOP.

Việc triển khai chương trình OCOP ở Võ Miếu không chỉ dừng lại ở khâu vận động mà được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp thiết thực. Xã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn về an toàn thực phẩm, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, hướng dẫn xây dựng bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Nhờ đó, các chủ thể tham gia chương trình đã dần thay đổi tư duy sản xuất, chú trọng hơn đến chất lượng, mẫu mã và uy tín thương hiệu. Các sản phẩm sau khi được công nhận OCOP đều có bước phát triển về thị trường tiêu thụ, được khách hàng trong và ngoài địa phương tin tưởng lựa chọn.

Đồng chí Đỗ Hoài Thu - Trưởng phòng Kinh tế xã cho biết: “Chúng tôi xác định OCOP là giải pháp quan trọng để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Khi sản phẩm được công nhận OCOP, không chỉ giá trị kinh tế tăng lên mà uy tín của người sản xuất cũng được nâng cao. Vì vậy, xã luôn đồng hành cùng các chủ thể từ khâu hoàn thiện thủ tục đến quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm”.

Trong số các sản phẩm OCOP của Võ Miếu, sản phẩm Mì gạo Phê Thư là một điển hình cho sự chuyển mình từ sản xuất thủ công truyền thống sang sản xuất hàng hóa có thương hiệu. Trước đây, cơ sở sản xuất Mì gạo Phê Thư chủ yếu làm theo phương thức thủ công, sản lượng không nhiều, tiêu thụ quanh vùng nên thu nhập chưa cao. Khi tham gia chương trình OCOP, cơ sở đã đầu tư cải tiến quy trình sản xuất, lựa chọn nguồn gạo chất lượng, chú trọng khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, thiết kế bao bì bắt mắt với đầy đủ thông tin sản phẩm.

Anh Hoàng Văn Phê - chủ cơ sở sản xuất Mì gạo Phê Thư chia sẻ: “Lúc đầu chúng tôi cũng bỡ ngỡ vì phải đáp ứng nhiều tiêu chí về chất lượng, an toàn thực phẩm, bao bì, nhãn mác. Nhưng nhờ được chính quyền xã, các ngành chuyên môn hướng dẫn tận tình, cơ sở đã từng bước hoàn thiện. Đến nay sản phẩm mì gạo của cơ sở được công nhận OCOP 3 sao”.

Tạo đà phát triển kinh tế nông thôn bền vững

Theo anh Phê, điều thay đổi lớn nhất sau khi tham gia OCOP là ý thức làm nghề. Trước kia chỉ nghĩ làm sao bán được hàng. Bây giờ thì khác, phải giữ uy tín lâu dài. Từ khâu chọn gạo, tráng bánh, phơi, sấy đến đóng gói đều phải làm cẩn thận, sạch sẽ. Có thương hiệu rồi thì càng phải giữ gìn.

Sự phát triển của các sản phẩm OCOP cũng góp phần tạo thêm việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Nhiều hộ dân tham gia cung cấp nguyên liệu, làm việc tại các cơ sở chế biến, có thêm nguồn thu nhập ổn định. Mối liên kết giữa người sản xuất nguyên liệu và cơ sở chế biến ngày càng chặt chẽ, góp phần hình thành chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị sản xuất.

Cùng với đó, xã đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP thông qua các hội chợ thương mại, các sự kiện xúc tiến tiêu dùng và nền tảng mạng xã hội. Nhờ vậy, các sản phẩm của địa phương từng bước mở rộng thị trường, không chỉ tiêu thụ trong huyện mà còn vươn ra nhiều địa phương khác. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, bán hàng cũng được các chủ thể OCOP quan tâm hơn trước.

Dù đã đạt những kết quả tích cực song xã Võ Miếu vẫn xác định phát triển OCOP là quá trình lâu dài, cần sự nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị và người dân. Thời gian tới, địa phương tiếp tục rà soát các sản phẩm tiềm năng, hỗ trợ các chủ thể nâng cao chất lượng, từng bước nâng hạng sao cho các sản phẩm đã được công nhận. Công tác kiểm soát chất lượng sau OCOP được tăng cường nhằm giữ uy tín cho sản phẩm địa phương.

Đồng chí Đỗ Hoài Thu nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi không đặt nặng số lượng mà chú trọng chất lượng và tính bền vững. Mỗi sản phẩm OCOP phải thực sự là niềm tự hào của địa phương. Khi người dân làm ra sản phẩm tốt, có thương hiệu, thu nhập sẽ tăng lên, kinh tế nông thôn sẽ phát triển vững chắc hơn”.

Từ những bước đi bài bản, sự đồng lòng của chính quyền và người dân, chương trình OCOP ở xã Võ Miếu đang từng bước phát huy hiệu quả rõ nét. Những sản phẩm mang thương hiệu địa phương không chỉ là hàng hóa phục vụ thị trường mà còn là kết tinh của công sức, kinh nghiệm và khát vọng vươn lên của người dân. Với các sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP, Võ Miếu đang từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển kinh tế nông thôn, tạo nền tảng để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hoàng Hương