Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển nhà ở và thị trường bất động sản

Sáng 17/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã chủ trì Phiên họp thứ Tư - phiên họp tổng kết năm 2025 của Ban Chỉ đạo, thảo luận các giải pháp phát triển nhà ở xã hội và thị trường bất động sản. Đồng chí Vũ Việt Văn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Thực hiện Đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, đến nay cả nước có 698 dự án đang triển khai với quy mô hơn 657.000 căn. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, đã hoàn thành trên 102.600 căn, vượt kế hoạch đề ra. Tại tỉnh Phú Thọ, trong năm 2025 đã hoàn thành hơn 3.500 căn nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân.

Đối với thị trường bất động sản, lĩnh vực đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thời gian qua, thị trường đã có dấu hiệu phục hồi, song vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ để phát triển ổn định, lành mạnh.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực, quyết liệt trong triển khai phát triển nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát và từng bước phục hồi thị trường bất động sản.

Thủ tướng khẳng định, kết quả đạt được trong phát triển nhà ở xã hội là điểm sáng, mang tính đột phá của nhiệm kỳ, với số lượng căn hộ hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống Nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu thời gian tới tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát; phát huy kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội chậm nhất vào năm 2028. Các bộ, ngành, địa phương cần chủ động bố trí quỹ đất, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển nhà ở.

Đối với thị trường bất động sản và nhà ở thương mại, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát triển thị trường lành mạnh, ổn định, minh bạch; tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách; đa dạng hóa nguồn vốn, tạo điều kiện để thị trường bất động sản phục hồi bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị – xã hội.

Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, nhà tạm, nhà dột nát và thị trường bất động sản, hoàn thành trong quý I/2026, làm cơ sở quan trọng cho công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách trong thời gian tới.

Tạ Thanh