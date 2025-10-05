Các cơ sở giáo dục chủ động ứng phó bão số 11

Ngày 4/10, Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 1492 SGDĐT-HSSV về việc khắc phục hậu quả bão số 10 và chủ động ứng phó Bão số 11.

Trường THCS Sông Lô, xã Sông Lô chủ động ứng phó bão số 11

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các trường học (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở) trên địa bàn; yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học tiếp tục triển khai thực hiện khắc phục hậu quả bão số 10. Trong những ngày vừa qua, bão số 10 đã gây thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại một số địa phương. Để sớm ổn định tình hình, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học chủ động sửa chữa các hạng mục hư hỏng nhẹ; phối hợp với chính quyền địa phương đề xuất hỗ trợ khẩn cấp đối với các công trình hư hỏng nặng.

Huy động lực lượng cán bộ, giáo viên, học sinh, đoàn thể địa phương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, đảm bảo môi trường học tập an toàn. Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện, nước, cây xanh, tường rào, biển hiệu... để kịp thời xử lý nguy cơ mất an toàn. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh thiên tai cho học sinh và phụ huynh.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 11 có diễn biến phức tạp, khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh trong những ngày tới. Để chủ động ứng phó, Sở yêu cầu: Thủ trưởng đơn vị, trường học phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng lịch trực 24/24 giờ trong suốt thời gian bão, lũ.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp trường chủ động xây dựng kịch bản cho học sinh nghỉ học và phương án học trực tuyến/học bù để sẵn sàng ứng phó tại đơn vị, trường học. Đối với các đơn vị, trường học khu vực có nguy cơ sạt lở cao: Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để chuẩn bị phương án sơ tán khẩn cấp học sinh, giáo viên, nhân viên và tài sản đến nơi an toàn, được quy định tại Phương án PCTT&TKCN của đơn vị.

Kiểm tra, gia cố cơ sở vật chất: Tiến hành rà soát, cắt tỉa cành cây lớn có nguy cơ gãy đổ; chằng chống, gia cố mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ, đặc biệt là các phòng học tạm, nhà cấp 4 xuống cấp. Kiểm tra và khơi thông hệ thống cống rãnh, thoát nước trong và ngoài khuôn viên trường để tránh ngập úng. Kiểm tra hệ thống điện; ngắt toàn bộ cầu dao điện, phích cắm của các thiết bị điện trong tất cả các phòng học và các phòng chức năng.

Kiểm tra các khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Khẩn trương di chuyển toàn bộ hồ sơ, sổ sách, máy tính, thiết bị dạy học và các tài sản có giá trị khác lên vị trí cao ráo, kiên cố, tuyệt đối không để dưới nền nhà hoặc khu vực dễ ngập.

Thủ trưởng các đơn vị, trường học tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội, đoàn thể để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ, giáo viên và cơ sở trường học.

Hiền Mai