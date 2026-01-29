Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Trong không khí thiêng liêng, xúc động của Nhân dân cả nước và tỉnh Phú Thọ đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 * 3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Sáng 29/1, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh thuộc xã Hy Cương, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ - những người con của quê hương Đất Tổ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Minh Châu - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để non sông, đất nước, quê hương Việt Nam được ấm no, hạnh phúc trường tồn.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đại biểu dâng hương, hoa, lễ vật tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, Tổ quốc, trước anh linh các Anh hùng, liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ nguyện cống hiến hết sức mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp; cùng nhau chung sức, chung lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất; Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xứng đáng với công lao các thế hệ cha ông đã cống hiến xương máu, hy sinh vì hòa bình của đất nước, đúng như lời Bác Hồ căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Các đại biểu đặt hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Ngay sau Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Hy Cương thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của Người.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Hy Cương.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã ghi sổ vàng lưu niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, nhà tư tưởng lỗi lạc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - nơi ghi dấu 11 ngày Bác Hồ sống và làm việc năm 1947 ở xã Chu Hóa (nay là xã Hy Cương)

Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh tại đồi cá Chuối, Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển, góp phần cùng cả nước xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Bác Hồ kính yêu.

Đinh Vũ