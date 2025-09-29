Các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy tham quan một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức chương trình tham quan một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh dành cho các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy 3 tỉnh (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình) qua các thời kỳ. Cùng đi có đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Tới tham quan Thủy điện Hòa Bình và Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng (giai đoạn 2); Dự án Tổ hợp chăn nuôi và chế biến thịt bò Vinabeef Tam Đảo do Tập đoàn Vinamilk và tập đoàn đa ngành Sojitz (Nhật Bản) hợp tác đầu tư tại xã Tam Đảo; cầu Phong Châu mới, các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần khẩn trương, nghiêm túc khi triển khai những dự án, đồng thời cho rằng đây là những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy nghe giới thiệu về Nhà máy Thủy điện Hòa Bình...

và tham quan phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy;

Tham quan Dự án Mở rộng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình (giai đoạn 2).

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình khởi công năm 1979 và hoàn thành, đưa vào vận hành năm 1994, với công suất 1.920 MW. Đây là Nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á cho tới năm năm 2012, khi Nhà máy Thủy điện Sơn La khánh thành.

Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng là công trình quan trọng cấp Quốc gia, với tổng mức đầu tư hơn 9.200 tỷ đồng, bao gồm 2 tổ máy có tổng công suất 480MW, được khởi công ngày 10/1/2021. Đến nay Tổ máy số 1 đã hoàn thành và đủ điều kiện phát điện hoà lưới với công suất 240MW theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 19/8/2025.

Các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy nghe giới thiệu về quá trình xây dựng và hoạt động của Tổ hợp trang trại và nhà máy chế biến thịt bò Tam Đảo.

Tổ hợp trang trại và nhà máy chế biến thịt bò Tam Đảo có tổng mức đầu tư 1.670 tỷ đồng, được triển khai đầu tư bởi Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico) và được vận hành bởi Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (JVL). Đây là liên doanh giữa Vilico (công ty con của Vinamilk) và Tập đoàn đa ngành Sojitz của Nhật Bản.

Tổ hợp tại xã Tam Đảo chính thức khởi công năm 2023 nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ vào năm 2024, trong đó, hạng mục nhà máy chế biến thịt bò chính thức đi vào hoạt động từ quý IV/2024.

Các đại biểu nghe giới thiệu về kết cấu, quá trình thi công cầu Phong Châu.

Cầu Phong Châu mới là công trình được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi) ngày 9/9/2024. Sau 9 tháng thi công liên tục “ba ca - bốn kíp”, ngày 28/9 vừa qua, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc Phòng, UBND tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ khánh thành cây cầu, hoàn thành sớm hơn 3 tháng so với mốc hợp đồng.

Cầu Phong Châu mới được thiết kế, xây dựng hiện đại, bền vững, đảm bảo an toàn và mỹ quan, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập. Cây cầu sẽ khôi phục hoàn toàn mạch giao thông huyết mạch quốc lộ 32C, rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận tải hàng hóa; thúc đẩy thương mại, du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, gìn giữ quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân.

Trong suốt chuyến tham quan, các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy qua các thời kỳ bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, dành nhiều thời gian tìm hiểu từng dự án, lắng nghe giới thiệu về quá trình đầu tư cũng như định hướng phát triển trong giai đoạn mới của tỉnh Phú Thọ.

Chuyến thăm quan các dự án trọng điểm của các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; đây là nguồn động viên quan trọng đối với các cán bộ lãnh đạo, đảng viên và Nhân dân Phú Thọ, qua đó tiếp thêm niềm tin, động lực để tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trước đó, trong chương trình tham quan, các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

