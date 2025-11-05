Cải thiện dịch vụ y tế, nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh

Bệnh viện đa khoa Hòa Bình hiện đã và đang đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh thông qua việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số để thay đổi căn bản cách thức vận hành, giúp cải thiện dịch vụ y tế, nâng cao hiệu quả hoạt động và mang lại giá trị tốt hơn cho bệnh nhân.

Bệnh viện đa khoa Hòa Bình là một trong 45 đơn vị vinh dự đạt giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2024 với giải pháp Bệnh án điện tử thay thế hồ sơ bệnh án giấy

Những năm qua, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang mở ra hướng phát triển mới, giúp tối ưu hóa quy trình khám, chữa bệnh và quản lý tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình. Hiện nay, Bệnh viện có trên 900 giường bệnh, bình quân mỗi ngày đón tiếp khám, điều trị cho khoảng gần 1.000 người. Bệnh viện đã tiến hành nâng cấp hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin, bổ sung thiết bị đầu đọc mã vạch (Qrcode), nâng cấp chức năng phần mềm quản lý (HIS), đăng ký và sử dụng chứng thư điện tử đảm bảo phục vụ công tác đón tiếp khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chip và liên thông dữ liệu giấy Khám sức khỏe lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy báo tử... Theo đó, Bệnh viện đã tiếp nhận 2.082 lượt bệnh nhân đến đăng ký bằng CCCD, liên thông 2.448 giấy chứng sinh, liên thông 1.291 giấy Khám sức khỏe lái xe.

Thực hiện dán mã vạch tại khu lấy máu xét nghiệm

Cùng với đó, Bệnh viện cũng đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đặc biệt, đã triển khai Bệnh án điện tử hoàn chỉnh, thuận tiện cho người dân và nhân viên y tế, giảm được giấy tờ và thời gian trả kết quả xét nghiệm. Tại khoa khám bệnh đã tổ chức rà soát và cải tiến Quy trình khám bệnh tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh đến khám bệnh, một số quy định không phù hợp đã được khắc phục. Chất lượng chẩn đoán, điều trị liên tục được rà soát để cải tiến, không có biểu hiện lạm dụng thuốc, dịch truyền. Các bệnh nhân nặng, bệnh nhân phẫu thuật, các bệnh nhân chuyển tuyến được hội chẩn theo qui chế. Đồng thời, Bệnh viện cũng đã củng cố hệ thống cấp cứu tại các khoa và các tổ cấp cứu ngoại viện. Kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện cấp cứu được một số trường hợp người bệnh trong cơn nguy kịch, người bệnh sốc phản vệ.

Hiện tại, nhiều kỹ thuật tiên tiến đã được triển khai tại Bệnh viện như: Kỹ thuật lọc máu hấp phụ, kỹ thuật vi phẫu dị dạng mạch não AVM, kỹ thuật tạo hình tuyến vú sau phẫu thuật ung thư, kỹ thuật can thiệp mạch vành đoạn chia đôi, kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim; các kỹ thuật thăm dò huyết động và can thiệp điều trị đột quỵ não cấp; Phẫu thuật nội soi khớp; Vi Phẫu thuật cột sống - thần kinh... Thường xuyên tổ chức giao ban chuyên môn lồng ghép phân tích ca bệnh/bình bệnh án toàn viện nhằm cải tiến công tác giao ban chuyên môn hàng ngày nâng cao chất lượng chẩn đoán, xử trí trong kíp trực đối với đội ngũ bác sỹ trẻ.

Đến nay, 100% các khoa, phòng của bệnh viện đều được trang bị máy tính kết nối mạng nội bộ, mạng internet. Các hệ thống phần mềm HIS, LIS, PACS và phần mềm hỗ trợ khác được được triển khai lắp đặt và đưa vào sử dụng. Song song với đó bệnh viện đã đẩy mạnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, hệ thống quản lý đơn thuốc điện tử, khám chữa bệnh từ xa và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc khám chữa bệnh. Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử đã giảm thời gian xếp hàng chờ đợi của người dân đi khám bệnh. Với bệnh án điện tử, Bệnh viện đã tiết kiệm được chi phí và dễ dàng tìm kiếm thông tin người bệnh.

Bs.CKII Trần Hoàng Dương - Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Sự dịch chuyển mạnh mẽ từ mô hình Bệnh viện truyền thống sang mô hình bệnh viện Internet, bệnh viện tại nhà, bệnh viện số hiện đang được chúng tôi triển khai mạnh mẽ và đồng bộ. Tháng 5/2024 Bệnh viện bắt đầu triển khai đăng ký khám bệnh online trên app mobile và qua tổng đài hotline miễn phí. Đa số người bệnh đều tỏ ra hài lòng về dịch vụ này. Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS) cũng là một trong những ứng dụng thông minh mà Bệnh viện triển khai, cho phép lưu trữ trực tuyến toàn bộ dữ liệu chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ, người bệnh có thể xem trực tiếp ở bất cứ đâu”.

Điều dưỡng đi buồng thực hiện y lệnh

Ngoài việc tập trung cải thiện dịch vụ y tế, nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh, thời gian qua, Bệnh viện còn thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xã hội như: Kêu gọi hỗ trợ cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, số tiền kêu gọi được hơn 1,3 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp nhận gần 9.770 suất cơm miễn phí cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn và phối hợp với các nhóm thiện nguyện để trao trực tiếp cho bệnh nhân. Thành lập Quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại Bệnh viện. Hỗ trợ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến khám tại bệnh viện trong 3 tháng từ khi thành lập hỗ trợ cho 13 bệnh nhân, số tiền hỗ trợ là 33 triệu đồng.

Từ những thành công đó, việc đạt giải thưởng Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 cho thấy Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đã có những bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa các quy trình hoạt động và nâng cao hiệu quả phục vụ người bệnh trong thời gian tới.

Đinh Tú