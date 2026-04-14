Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Xác định cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã tập trung đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch. Những chuyển biến mạnh mẽ trong nỗ lực xây dựng hệ thống giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, trong đó quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất phát triển nhanh khu vực kinh tế tư nhân góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1 (Khu công nghiệp Thụy Vân) duy trì sản xuất ổn định nhờ môi trường đầu tư thuận lợi, tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động.

Tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi

Giai đoạn 2021-2025, Phú Thọ ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong thu hút đầu tư với tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt gần 598,6 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 13,6%/năm. Công tác hỗ trợ đăng ký thành lập doanh nghiệp được chú trọng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp và mở rộng sản xuất kinh doanh. Quý I năm nay, toàn tỉnh có khoảng 1.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký đạt 9,3 nghìn tỷ đồng, tăng gần 50% về số vốn đăng ký.

Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương rà soát, kiến nghị loại bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, khắc phục tình trạng chồng chéo, bất cập trong quy định, thủ tục. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trong quý I/2026, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đạt gần 92%; 100%trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã duy trì trạng thái “xanh”.

Tỉnh đặc biệt chú trọng tháo gỡ nút thắt về đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh - một trong những yếu tố then chốt quyết định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Công tác công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện kịp thời, tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp cận thông tin đầy đủ, thuận lợi. Các sở, ngành liên quan thường xuyên cập nhật, công bố thông tin về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp, quỹ đất công nghiệp chưa cho thuê, giá cho thuê hạ tầng, ngành nghề thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp, các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 29 khu công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp tính theo diện tích đất được giao đạt hơn 70%. Đây là dư địa quan trọng để Phú Thọ tiếp tục đón làn sóng đầu tư mới, đặc biệt là các dự án quy mô lớn, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

Tỉnh duy trì thường xuyên các hoạt động đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Việc duy trì kênh đối thoại trực tiếp không chỉ giúp xử lý kịp thời các khó khăn phát sinh mà còn góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp.

Theo ông Bùi Hồng Đô - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trung tâm đã chủ động triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. Đồng thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Công tác xúc tiến đầu tư được đổi mới về nội dung, phương thức, từng bước mở rộng thị trường, tiếp cận các đối tác tiềm năng, nhất là nhà đầu tư đến từ các quốc gia phát triển. Bên cạnh đó, xúc tiến tại chỗ được chú trọng, tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị và triển khai dự án.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và logistics nhằm gia tăng năng lực tiếp nhận các dự án quy mô lớn.

Tạo đột phá về năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới

Việc xác định cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp có thêm động lực và niềm tin khi đến Phú Thọ. Tháng 1/2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu cụ thể, năm 2026 tỉnh Phú Thọ nằm trong top 15/34 tỉnh, thành có chất lượng điều hành tốt nhất và từ năm 2027 nằm trong top 10/34 tỉnh, thành có chất lượng điều hành tốt nhất.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, một số nhiệm vụ trọng tâm được xác định. Trước hết, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo các cấp chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Xây dựng nền chính quyền minh bạch, cán bộ công chức tận tâm, trách nhiệm với khát vọng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm tối đa chi phí thời gian của người dân, doanh nghiệp. Huy động nguồn lực để tạo bước đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm, phát triển công nghiệp và dịch vụ đáp ứng cho nhu cầu của các nhà đầu tư.

Cùng với đó, đẩy mạnh việc công khai, minh bạch hóa thông tin cho doanh nghiệp, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các quy hoạch, kế hoạch đầu tư, các dự án công trình trọng điểm, định hướng các ngành sản xuất, kinh doanh dựa trên những thế mạnh của tỉnh. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết vấn đề mặt bằng sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động và đa dạng hóa các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là đối với khu vực dân doanh.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp sẽ tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch, hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương thu hút hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Nguyễn Huế