Cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các tập đoàn kinh tế chiến lược đầu tư tại tỉnh

Ngày 3/11, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị nghe Sở Tài chính báo cáo Đề án thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế chiến lược đến đầu tư tại tỉnh; Đề cương Đề án Cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2025 – 2030.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh,Thuế tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị

Đề án thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế chiến lược đến đầu tư tại tỉnh được xây dựng dựa trên số liệu và thực trạng của ba tỉnh sau sáp nhập. Các mục tiêu, giải pháp và chính sách trong Đề án được chắt lọc từ kinh nghiệm chính sách đặc thù của nhiều địa phương trên cả nước, đồng thời đề xuất thêm những chính sách riêng phù hợp với Phú Thọ.

Cho ý kiến tại hội nghị, các đại biểu làm rõ, bổ sung quan điểm xây dựng Đề án, bên cạnh việc tập trung vào nhóm nhà đầu tư là các tập đoàn đa quốc gia, top 500 tập đoàn, công ty hàng đầu thế giới và nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam cần quan tâm đến các doanh nghiệp khởi nghiệp. Có giải pháp để kết nối giữa khu vực FDI và khu vực DDI để hình thành hệ sinh thái phát triển bền vững. Các cam kết của nhà đầu tư và việc chia sẻ hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân về giải quyết công ăn việc làm, thu ngân sách và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các ý kiến cũng tập trung thảo luận về tiêu chí nhà đầu tư chiến lược, đồng thời đề xuất 8 nhóm giải pháp, đặc biệt là các chính sách mới, đặc thù của tỉnh liên quan đến: Hỗ trợ và phối hợp với Nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng; hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có liên kết với nhà đầu tư chiến lược thuê nhà, đất là tài sản công chưa sử dụng hoặc không sử dụng tại tỉnh; hỗ trợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê mặt bằng...

Đối với Đề cương Đề án Cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2025 – 2030: Trên cơ sở đánh giá kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình qua các năm, các đại biểu tập trung phân tích, nhận diện những mặt mạnh, những mặt cần được cải thiện về môi trường kinh doanh ở tỉnh, từ đó xây dựng và triển khai các kế hoạch, giải pháp cụ thể hơn nhằm chung tay cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đáp ứng được những yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Trong bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay về quan điểm nắm bắt cơ hội của làn sóng dịch chuyển đầu tư toàn cầu, đồng thời phát huy lợi thế quy mô mới sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ cần một Đề án thu hút nhà đầu tư chiến lược với cách tiếp cận mới: Không chỉ tập trung vào FDI, mà coi FDI, DDI và các hình thức liên danh, liên kết giữa FDI – DDI đều có thể là nhà đầu tư chiến lược nếu đáp ứng các tiêu chí về quy mô vốn, công nghệ, lan tỏa chuỗi giá trị và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung thêm các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Đặc biệt, nhà đầu tư chiến lược phải là nhà đầu tư có cam kết đầu tư lâu dài; bổ sung thêm đối tượng nhà đầu tư là chủ đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, nhà đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, du lịch... nhằm phù hợp với định hướng chiến lược, đột phá của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến cụ thể vào những nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Đề án, đồng thời giao nhiệm vụ cho các cơ quan tham mưu một số chính sách đặc thù.

Đối với Đề cương Đề án Cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2025 – 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu hướng tới của Đề án là phấn đấu đến năm 2030 nâng vị trí xếp hạng PCI từ mức trung bình trở lên, vào nhóm Top 10 tỉnh cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với 5 nhiệm vụ và 8 nhóm giải pháp nêu ra trong đề cương; yêu cầu Sở Tài chính, phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành rà soát, bổ sung, hoàn thiện Đề án, đặc biêt là nhóm các giải pháp liên quan tới: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức trong xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn công khai, minh bạch hoá thông tin cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng và khả năng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp. Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm. Tăng cường và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh.

Đinh Vũ