Cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an sát cánh cùng người dân vùng lũ

Những ngày qua, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tại một số tỉnh miền bắc, các lực lượng quân đội, công an đã huy động tối đa quân số, kịp thời có mặt tại những khu vực ngập sâu để thực hiện hoạt động cứu hộ, cứu trợ và di dời người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: Phạm Công

Tình quân dân trong bão lũ

Trước tình hình hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn, ngập lụt trên diện rộng ở các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh,... Quân khu 1 và Quân đoàn 12 đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Tại Thái Nguyên, hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn liên tục nhiều ngày khiến nước sông Cầu và sông Công dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng. Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 12) đã cử 200 cán bộ, chiến sĩ cùng xuồng máy, áo phao, dây cứu hộ tới hiện trường.

Vừa khẩn trương di chuyển vào sâu khu dân cư để đưa người dân ra khu vực an toàn, bộ đội vừa nỗ lực tham gia đắp đê, xử lý sạt lở tại các điểm xung yếu có nguy cơ vỡ. Nhiều vị trí dân cư, nước ngập đến hai mét, ngõ hẹp, bộ đội phải dùng thuyền nhỏ tiếp cận từng hộ, sau đó mới đưa người ra khu vực an toàn bằng ca nô quân đội.

Bà Nguyễn Thu Hà, một người dân ở phường Trung Thành (tỉnh Thái Nguyên) xúc động cho biết: “Trước bão số 11, các chú bộ đội đã giúp dân gặt lúa, thu hoạch hoa màu. Nay các chú lại không quản nguy hiểm, có mặt để cứu dân khỏi nước lũ. Bà con cảm động và biết ơn bộ đội nhiều lắm”.

Còn tại tỉnh Bắc Ninh, mưa lũ đã gây ngập sâu hơn 4.500ha lúa, hoa màu, 43 tuyến đường, 54 ngầm tràn,... Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã huy động hơn 2.800 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn, khẩn trương tham gia di dời dân, vận chuyển nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm đến các vùng ngập sâu.

Đến nay, các đơn vị Quân đội đã phối hợp sơ tán trên 6.000 hộ dân. Không chỉ cứu người, bộ đội còn giúp dân di dời hơn 10.000 gia cầm, hàng nghìn gia súc, vận chuyển thóc gạo, đồ dùng đến nơi khô ráo. Trên các tuyến đê Tả Cầu, Hợp Thịnh, Phúc Hòa, Mỹ Thái... lực lượng bộ đội đã chia từng tổ cắm chốt, gia cố mái đê, chằng chống, phủ bạt, đóng cọc chống sạt.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã thức trắng đêm cùng các lực lượng khẩn trương gia cố tuyến đê Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho khoảng trên 2.000 lượt người dân đang sinh sống trong vùng.

Theo Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, hiện nhiều khu vực vẫn bị ngập sâu, đặc biệt là những địa bàn trũng, thấp. Do đó, quyết tâm của đơn vị là tập trung vào nhất lực lượng để bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là tại những khu vực vẫn đang bị cô lập bởi nước lũ.

Điểm tựa của người dân

Cùng với lực lượng quân đội, các đơn vị công an tại những tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ cũng đã kịp thời có mặt tại tất cả các điểm nóng, không quản ngày đêm, mưa gió để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Điển hình như tại tỉnh Lạng Sơn, trước tình hình một số xã bị ngập lụt, nhiều hộ dân bị cô lập trong các khu vực nước lũ ngập sâu, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thành lập nhiều đoàn công tác do trực tiếp lãnh đạo Công an tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ tại các xã bị ngập lụt.

Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ công an cùng nhiều phương tiện, xuồng, các loại dụng cụ cứu nạn, cứu hộ đã có mặt ở các khu vực bị ngập sâu do mưa lũ. Riêng tại xã Thất Khê, lực lượng công an đã cứu nạn được 38 người dân (trong đó có 4 người già, 34 phụ nữ, trẻ em) cùng nhiều đồ vật, tài sản từ vùng ngập sâu nguy hiểm đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an cứu hai người dân xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên mắc kẹt trong nhà bị ngập nước và đưa ra khu vực an toàn. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Đặc biệt, tại tỉnh Thái Nguyên, cùng với việc bảo đảm trực 100% quân số, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng nghiệp vụ và hơn 2.000 lượt phương tiện, thiết bị như xuồng máy, ca nô, thuyền, áo phao, phao dây... với tinh thần quyết tâm cao nhất là bảo đảm an toàn cho người dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão lũ gây ra.

Anh Trần Văn Đức ở phường Tân Thịnh (tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ: “Từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên tôi mới thấy quê mình bị ngập lụt nghiêm trọng như thế này. May có các lực lượng, nhất là cán bộ, chiến sĩ công an kịp thời ứng cứu, hỗ trợ nên đã giúp bà con giảm được nhiều thiệt hại. May mắn nhất là mọi người trong khu phố đều an toàn”.

Tô thắm tinh thần đoàn kết

Có thể thấy, chưa năm nào mưa lũ miền Bắc lại có những diễn biến phức tạp và lan rộng như năm 2025. Chỉ trong thời gian ngắn, mưa lũ đã gây ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hộ dân ở Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên... Nhiều người mất nhà cửa, tài sản; hàng nghìn ha hoa màu bị hủy hoại. Thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Chính trong mưa lũ, tinh thần đoàn kết giữa các lực lượng quân đội, công an với nhân dân lại được thể hiện rõ nét. Được biết, đến nay Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 30.000 cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn phương tiện từ các đơn vị trực thuộc: Quân khu 1, Quân khu 2, Quân đoàn 12, Quân chủng Phòng không-Không quân, Binh chủng Công binh, Cục Cứu hộ-Cứu nạn... cùng tham gia hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người dân các tỉnh miền bắc chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tại các địa phương, đã có hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ công an trực tiếp có mặt ở những khu vực bị ngập sâu trong lũ để hỗ trợ nhân dân. Lực lượng công an còn tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ người dân ổn định đời sống sau khi nước lũ rút đi.

Trong mưa lũ, dù nơi thành thị hay nông thôn, đồng bằng hay miền núi, các lực lượng quân đội, công an đã luôn đồng hành, sát cánh cùng người dân. Với họ, hỗ trợ người dân vùng lũ không chỉ là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình mà còn là mệnh lệnh từ trái tim với tinh thần “tất cả vì sự an toàn của nhân dân”.

Những hành động khẩn trương, kịp thời của các lực lượng quân đội, công an đã tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong tình hình mới.

