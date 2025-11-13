Cần đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông qua Dốc Cun

Quốc lộ 6 - tuyến đường huyết mạch kết nối Hà Nội với các tỉnh vùng Tây Bắc - từ lâu đã đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trên tuyến đường này vẫn tồn tại những “điểm đen” về an toàn giao thông, mà Dốc Cun (thuộc địa phận phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) là một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất đối với các tài xế. Liên tiếp đã ghi nhận các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đây, phần lớn liên quan đến mất phanh, mất lái.

Đầu tư làm đường lánh nạn giảm thiểu thiệt hại TNGT khi qua dốc Cun

Khoảng 16 giờ ngày 11/11/2025, chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát 26C-144.33 do anh Q.V.T. (sinh năm 1985, trú tại Nho Quan, Ninh Bình) điều khiển, chở hàng (vỏ keo) theo hướng Sơn La - Hà Nội. Khi đang đổ dốc tại Km78+700, chiếc xe đột ngột mất phanh, lao thẳng vào taluy dương bên đường. Cú đâm mạnh khiến đầu xe biến dạng hoàn toàn, lật nghiêng chắn một phần mặt đường.

Trên xe có ba người, anh B.V.T. và chủ hàng may mắn thoát ra ngoài. Nhưng ở ghế phụ, một người đàn ông bị mắc kẹt trong cabin bẹp dúm. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng phá dỡ cabin, giải cứu nạn nhân và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 5/8/2025, tại Dốc Cun đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe ô tô khách biển kiểm soát 50F-052.09 đang trên hành trình từ Sơn La về Hà Nội cũng bị mất phanh khi xuống dốc. Hậu quả, chiếc xe chở 8 người bị lật nghiêng, khiến một hành khách nữ tử vong và hai người khác bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu. Sự việc đã gây bàng hoàng dư luận về mức độ an toàn của xe khách khi qua đèo dốc.

Chưa đầy ba tuần sau, vào tối 20/8, tại Dốc Cun, một vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe tải đã xảy ra. Theo thông tin ban đầu, xe tải 36H-001.28 (hướng Sơn La - Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào taluy dương. Gần như cùng thời điểm, một xe tải chở rau quả mang biển kiểm soát 28C-051.98 đi chiều ngược lại cũng mất lái và lật ngửa giữa đường. Vụ tai nạn kép khiến giao thông tê liệt, hai phương tiện hư hỏng nặng. May mắn lớn nhất là không có thiệt hại về người.

Theo phân tích của các cơ quan chức năng, Dốc Cun là cung đường có nhiều yếu tố nguy hiểm. Thứ nhất là địa hình có độ dốc lớn, nhiều khúc cua gấp liên tục, khiến tầm nhìn của lái xe bị che khuất, đặc biệt đối với xe tải nặng và xe khách giường nằm. Thứ hai, Dốc Cun nằm trong tổ hợp các cung đường nguy hiểm của quốc lộ 6 qua địa bàn (cùng với Dốc Má, đèo Thung Khe, Thung Nhuối), đặc trưng bởi địa hình quanh co, khuất tầm nhìn. Thứ ba là yếu tố thời tiết: Khu vực này thường xuyên có sương mù bao phủ, làm giảm tầm nhìn đột ngột. Những ngày gần đây, mặt đường thường xuyên ẩm ướt, trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm tại các vị trí có độ dốc lớn.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn chủ yếu được xác định là mất phanh. Khi xe - đặc biệt là xe tải nặng – đổ dốc dài, nếu người điều khiển chỉ rà phanh chân liên tục mà không kết hợp phanh động cơ (về số thấp), má phanh sẽ bị quá nhiệt, mất ma sát và không còn tác dụng (hiện tượng “cháy phanh”). Bên cạnh đó, nhiều lái xe còn chủ quan, chạy tốc độ cao khi vào cua hoặc xuống dốc, dẫn đến mất lái khi gặp sự cố bất ngờ hoặc khi đường trơn trượt.

Trước tình hình phức tạp và nguy cơ tai nạn luôn rình rập, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã đưa ra khuyến cáo: Người điều khiển phương tiện cần nâng cao tối đa mức độ cẩn trọng khi lưu thông qua Dốc Cun và các cung đường đèo, dốc tương tự.

Trước khi đổ dốc, phải kiểm tra kỹ hệ thống phanh, lốp và các thiết bị an toàn của xe, đảm bảo tất cả hoạt động tốt. Luôn di chuyển với tốc độ chậm, tuân thủ nghiêm ngặt biển báo giao thông, tránh tăng tốc hoặc giảm tốc đột ngột. Khi xuống dốc, bắt buộc phải về số thấp để sử dụng phanh động cơ, chia sẻ gánh nặng với hệ thống phanh chính, tránh mất phanh do quá nhiệt.

Tuyệt đối không phanh gấp trên đường trơn, ẩm ướt; luôn tập trung cao độ, chú ý quan sát, đặc biệt khi vào cua hoặc gặp sương mù; giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối với xe phía trước; không lấn làn, phóng nhanh, vượt ẩu; sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý trong điều kiện thời tiết xấu.

Hiện Dốc Cun đang được cải tạo, nâng cấp nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn. Tuy tuyến đường đã rộng và thông thoáng hơn, song độ dốc vẫn lớn, xe đổ dốc nhanh, nguy cơ mất phanh luôn thường trực. Vì vậy, ý thức và kỹ năng của người lái xe vẫn là yếu tố quyết định hàng đầu để đảm bảo an toàn.

Lê Chung