Cần vực lại nghề nuôi cá lồng ở Vân Phú

Xã Hùng Lô cũ, nay thuộc phường Vân Phú nằm ven sông Lô. Với địa thế bám sông, diện tích mặt nước lớn nên nghề nuôi cá lồng nơi đây từng có thời điểm phát triển rất mạnh, nhưng hiện nay đang bị chững lại.

Những dấu vết còn sót lại sau cơn bão Yagi năm 2024 với nghề nuôi cá lồng.

Ông Lê Huy Hà - Phó Chủ tịch UBND phường Vân Phú cho biết: Lúc cao điểm, xã Hùng Lô cũ có đến hơn 40 lồng cá, hàng năm xuất bán ra thị trường hàng chục tấn cá lăng, rô phi, diêu hồng, ngạnh... góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho hàng chục hộ dân.

Thương hiệu cá lồng Hùng Lô đã có uy tín lâu năm trên thị trường, bởi các loại cá được nuôi bằng nguồn nước sạch, ngon và giá hợp lý. Sản phẩm được xuất đi nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, được người tiêu dùng tin tưởng.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, trên địa bàn chỉ còn 2 hộ theo nghề. Lý giải vì sao các hộ nuôi cá giảm, anh Lã Tiến Boong - một hộ nuôi cá lồng lâu năm cho biết: Cơn bão Yagi năm 2024 tàn phá quá nặng nề, nhất là đợt lũ lên mạnh trên sông Lô đã khiến hàng loạt lồng cá bị đứt neo, trôi hoặc hỏng; nhiều lồng “trắng” cá sau bão. Bên cạnh đó, nước sông chảy mạnh, đục nên cá đợt này chết nhiều cũng khiến các hộ nuôi bị thiệt hại nặng.

Hiện nhiều lồng nuôi cá vẫn bị bỏ hoang, gỉ sét và không có khả năng phục hồi, sửa chữa.

Thở dài với những trăn trở về nghề, anh Boong thông tin thêm: Có hộ gần một năm nay vẫn chưa “hồi” về kinh tế, bởi có bao nhiêu tích lũy đã đầu tư hết vào các lồng cá. Hùng Lô cũ có điều kiện tốt để phát triển cá lồng khi sông không quá sâu, nước sạch và thuận tiện giao thương; nhiều hộ dân đã có kinh nghiệm nuôi cá nên rất muốn tái lồng. Tuy nhiên, thiệt hại quá nặng khiến nhiều hộ còn e dè với ý định tái lồng. Thiên tai, thời tiết và “bài học” từ mưa lũ năm 2024 là những rào cản cho nghề nuôi cá lồng ở Hùng Lô hiện nay.

Nhiều nhà nổi trông cá lồng, ngư cụ... bị mắc cạn, bỏ hoang và không có người trông coi, sửa chữa gây lãng phí.

Theo anh Boong, nghề nuôi cá lồng ở Hùng Lô nếu thuận lợi có lãi khá, đầu ra không lo vì đã có thương hiệu. Nếu phát triển tốt, trên địa bàn có thể nuôi đến 100-120 lồng vẫn đảm bảo nguồn nước, diện tích và không bị ô nhiễm. Song các hộ nuôi cũ hiện không hào hứng tái lồng nếu không có cơ chế “kích” nghề và những thuận lợi về thời tiết, thủy văn...

Ông Lê Huy Hà - Phó Chủ tịch UBND phường Vân Phú chia sẻ: Chúng tôi có đủ điều kiện để phát triển mạnh nghề nuôi cá lồng. Tuy nhiên, qua nắm tình hình thấy rằng, hầu hết các hộ đã bỏ nghề hoặc đang nuôi vẫn băn khoăn với diễn biến thời tiết phức tạp trong những năm gần đây, nhất là mưa bão diễn biến khó lường. Do đó, việc tái lồng đang gặp nhiều khó khăn.

Có thể thấy, nghề nuôi cá lồng ở xã Hùng Lô cũ có nhiều tiềm năng, nhưng hiện đang bị chững lại. Việc chuyển đổi mô hình nuôi cá sông trong ao, tập huấn khoa học kỹ thuật, cách chủ động phòng tránh bão lũ, truyền đạt kinh nghiệm chăn nuôi khi thời tiết diễn biến bất thường... cần được truyền thông mạnh đến các hộ dân để nghề ngày càng phát triển, đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương.

Quốc Hội