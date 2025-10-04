“Canh bạc” hão huyền

Mấy hôm nay, cái tên Trịnh Bá Phương bỗng chốc nổi như cồn trên các trang fanpage của tổ chức khủng bố Việt Tân và bè lũ phản động, chống phá ở hải ngoại. Lựa chọn con đường nhơ nhuốc phản quốc hại dân, chống phá để trục lợi bất chính, phải đền tội trong lao tù, có vẻ như Trịnh Bá Phương vẫn ngựa quen đường cũ, chó đen giữ mực, không những không ăn năn hối cải còn cố đấm ăn xôi, ngoan cố bám theo giấc mộng hão huyền tỵ nạn chính trị nơi “thiên đường dân chủ” phía trời Tây bằng canh bạc mạo hiểm nhưng non nớt đến ấu trĩ, nực cười...

Lời mời đến dự phiên tòa của vợ Trịnh Bá Phương đăng tải trên facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân.

Gần 4 năm trước, ngày 15/12/2021, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Trịnh Bá Phương về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại Điều 117- Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, vào các ngày 9, 10, 11/01/2020, lực lượng quân đội thực hiện xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn và Công an thành phố Hà Nội thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (cũ), Hà Nội. Lợi dụng mạng xã hội Facebook, Trịnh Bá Phương đã thực hiện việc phát trực tiếp các video, đăng tải các bài viết, trạng thái, chia sẻ trên tài khoản cá nhân “Trịnh Bá Phương” các nội dung liên quan đến sự việc ở xã Đồng Tâm.

Những thông tin và nội dung phát tán, chia sẻ này đã xuyên tạc, bịa đặt tình hình diễn ra tại Đồng Tâm, phỉ báng chính quyền nhân dân, kích động Nhân dân chống đối chính quyền, thóa mạ, hạ uy tín lực lượng chức năng, xúc phạm uy tín danh dự của người khác, gây hoang mang trong Nhân dân, nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, Trịnh Bá Phương còn có hành vi tàng trữ tài liệu dạng sách gồm 278 trang, trong đó trang bìa có in các dòng chữ “Phạm Đoan Trang”, “Cẩm nang nuôi tù”, “Luật Khoa tạp chí” có nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; tuyên truyền thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Trịnh Bá Phương không khai nhận hành vi phạm tội, không thành khẩn, ngoan cố chống đối. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Bá Phương10 năm tù và áp dụng hình phạt bổ sung là quản chế 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Tại phiên toà phúc thẩm ngày 17/8/2022, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên giữ nguyên hình phạt sơ thẩm đối với Trịnh Bá Phương.

Ngấm quá sâu “bả dân chủ”, não trạng u mê bởi những lời hứa hẹn hão huyền, tư tưởng phản động trong Trịnh Bá Phương ngày càng lớn. Trong tù, y mặt trơ trán bóng diễn trò “tuyệt thực”, chống đối cán bộ, giám thị trại giam hòng tạo tiếng vang, đánh bóng tên tuổi với những thế lực chống lưng ở hải ngoại nhưng thấy không mấy hiệu quả nên đã quyết định chơi canh bạc mạo hiểm, ngang nhiên ra mặt chống phá.

Tất nhiên, hành vi vi phạm pháp luật phải bị nghiêm trị, Trịnh Bá Phương một lần nữa bị khởi tố với tội danh “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015. Án chồng án, Tòa án nhân dân Thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt y 11 năm tù giam cho hành vi vi phạm trên. Tổng cộng mức án y phải trả giá là 21 năm năm tù, hình phạt thích đáng cho kẻ phản quốc hại dân, nuôi mộng giàu sang bên trời Tây bằng các hành vi bỉ ổi, phi nhân tính.

Việc chống phá và án tù phải trả có vẻ như nằm trong sự tính toán của Trịnh Bá Phương và gia đình. Từ việc “tuyệt thực”, chống đối cán bộ trại giam đến ra mặt chống phá rồi bị khởi tố, ra tòa... toàn bộ thông tin đều được người thân của Trịnh Bá Phương cung cấp cho các tổ chức phản động, chống phá ở hải ngoại và chủ động đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội.

Luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Ngay trước phiên tòa xét xử, vợ y còn nỏ mồm đăng tải trên trang facebook cá nhân: “Tôi cho rằng phiên tòa này là phiên tòa của kẻ có tội kết tội người vô tội. Kính mời bà con, bạn bè, truyền thông trong và ngoài nước, các tổ chức nhân quyền, đại sứ quán... đến tham dự, tiếp thêm sức mạnh cho anh và gia đình...”.

Tổ chức khủng bố Việt Tân cũng ngay lập tức kêu gọi “đồng hành cùng tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương”, “đấu tranh vì công lý, dân chủ, nhân quyền”... Thế nhưng xem ra có vẻ “con bài dân chủ” Trịnh Bá Phương đã chẳng còn mấy giá trị lợi dụng nên sự tham gia hưởng ứng chỉ như lấy lệ với lèo tèo mấy cá nhân, tổ chức chống cộng điên cuồng, quen thói ăn không nói có, bất chấp lý lẽ thị phi...

“Con hư tại mẹ”, lời răn dạy của cổ nhân xem ra rất chính xác với trường hợp Trịnh Bá Phương. Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư là mẹ ruột và em trai y vẫn đang thụ án trong tù với cùng tội danh “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Sinh trưởng trong gia đình có truyền thống bất hảo như thế, chịu ảnh hưởng từ người mẹ bất trị, ngông cuồng như thế, Trịnh Bá Phương trượt dài trong vũng bùn tội lỗi âu cũng là điều dễ hiểu. Tiếc thay, quá mê muội bởi “bả dân chủ” với những lời hứa hão huyền, đường mật về “thiên đường dân chủ” của các thế lực thù địch ngoại bang mà Trịnh Bá Phương cũng như gia đình y không nhìn thấy bản chất, sự thật khách quan, những tấm gương tày liếp trong lịch sử.

Từ Lê Chiêu Thống thời phong kiến đến Bùi Tín, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (Hải điếu cày), Đường Văn Thái, Lê Văn Thương, Phạm Minh Vũ, Trương Quốc Huy, Trần Minh Nhật..., những kẻ ôm gót ngoại bang, phản quốc hại dân đều sẽ nhận về kết cục không tốt đẹp, danh tiếng chết trước, thân thể theo sau, chôn vùi nơi đất khách quê người trong sự phỉ nhổ, khinh miệt của người đời. “Canh bạc” khát nước, mạo hiểm của Trịnh Bá Phương rốt cuộc cũng chỉ là trò hề chính trị, hành vi ấu trĩ đến nực cười của kẻ ăn phải bùa mê thuốc lú từ “bả dân chủ”.

Vũ Thanh