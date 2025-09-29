Cảnh báo lũ trên các sông, suối do ảnh hưởng mưa lớn

{title}
Thông tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng cơn bão số 10, từ đêm 28/9 đến nay (29/9), trên địa bàn tỉnh có mưa, có nơi mưa rất to kèm gió mạnh. Đặc biệt, mưa lớn tập trung ở khu vực Hoà Bình, một số điểm lượng mưa đo được trên 100mm.
Mưa lớn liên tục trên địa bàn xã vùng cao Tân Mai gây tràn ngầm, nước chảy xiết không thể đi lại.
Mưa lớn liên tục dẫn đến nguy cơ lũ trên các sông, suối. Lúc 7 giờ ngày 29/9, mực nước sông Lô tại trạm Vụ Quang, Việt Trì 397cm (thấp hơn báo động 1 là 973cm); sông Bôi tại trạm Hưng Thi 852cm (thấp hơn báo động 1 là 148cm); sông Bùi tại trạm Lâm Sơn 2.049cm (thấp hơn báo động 1 là 101cm).
Cảnh báo, từ ngày 29/9 - 1/10, trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-6m. Mực nước đỉnh lũ trên các sông, suối nhỏ khả năng lên mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Trong đó, dự báo đỉnh lũ trên sông Bôi tại trạm Hưng Thi, sông Bùi tại trạm Lâm Sơn khả năng ở mức báo động 2, báo động 3.
Nguy cơ xảy ra ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, nhất là một số xã: Nật Sơn, Hợp Kim, Kim Bôi, Dũng Tiến, An Bình, An Nghĩa, Lạc Thủy, Lương Sơn....
Ngoài ra, cần đề phòng mưa cục bộ với cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ dẫn đến nguy cơ cao ngập úng cục bộ tại một số tuyến phố, khu dân cư trong tỉnh tại các phường, xã: Hòa Bình, Lương Sơn, Lạc Thủy, An Bình... Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc, taluy và sụt lún đất tại các khu vực có kết cấu đất, đá kém ổn định.
