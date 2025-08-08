Cảnh báo lừa đảo liên quan đến phạt nguội giao thông

{title}
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mới đây vừa đưa ra khuyến cáo khẩn cấp, cảnh báo người dân cẩn trọng trước các hình thức lừa đảo liên quan đến việc xử lý phạt nguội. Nhiều đối tượng xấu đã giả mạo cơ quan chức năng để chiếm đoạt tài sản của người dân.
Cục CSGT phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo trực tuyến liên quan đến phạt nguội giao thông (Ảnh: Minh họa)
Cục CSGT khẳng định, hiện nay, cơ quan này không thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua điện thoại hoặc tin nhắn. Bất kỳ trường hợp nào nhận được thông báo qua các hình thức này đều là giả mạo. Các đối tượng lừa đảo thường tạo các trang web giả mạo Cổng dịch vụ công Quốc gia, các trang thanh toán “phạt nguội” để lừa người dân truy cập, từ đó chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại hoặc đánh cắp tiền trong tài khoản.
Để tránh bị lừa đảo, Cục CSGT khuyến cáo người dân cần tìm hiểu và tra cứu thông tin phạt nguội qua các kênh chính thống. Một trong những cách đơn giản và chính xác nhất là tra cứu trực tiếp trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT tại địa chỉ: https://csgt.bocongan.gov.vn/. Người dân cũng có thể tra cứu trên trang web của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ: www.vr.org.vn.
Mọi thông báo về phạt nguội qua tin nhắn hoặc điện thoại đều là giả mạo
Khi phát hiện phương tiện có vi phạm, người dân cần trực tiếp đến các địa chỉ được ghi trong thông báo để làm việc với lực lượng CSGT. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các thao tác theo yêu cầu của các đối tượng lạ qua điện thoại hoặc tin nhắn.
Để nộp phạt, người dân có thể lựa chọn các hình thức chính thống như nộp tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước, chuyển khoản, nộp qua bưu điện, hoặc nộp phạt trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
