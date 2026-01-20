Cảnh đại chiến ở phim 100 triệu USD của Ngô Kinh, Lý Liên Kiệt

Bom tấn võ hiệp “Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc”, do Ngô Kinh đóng chính, tập trung những màn giao tranh trên sa mạc.

Ngày 19/1, đoàn phim giới thiệu trailer đầu tiên, cho biết tác phẩm ấn định ra rạp Trung Quốc dịp Tết Âm lịch 2026. Theo Nf News, phim ghi hình ở Tân Cương, đầu tư cho nhiều đại cảnh rượt đuổi trên lưng ngựa, cận chiến, giao tranh.

Dàn diễn viên trải qua vài tháng huấn luyện trước khi ghi hình, bao gồm kỹ năng biểu diễn trên không trung, đấu kiếm, cưỡi ngựa. Đạo diễn Viên Hòa Bình trung thành với phong cách làm phim đánh thực chiến, mục đích tạo ra sản phẩm mang tinh túy võ thuật, giữ linh hồn của phim võ hiệp truyền thống.

Tác phẩm quy tụ dàn sao võ thuật nhiều thế hệ, gồm Huệ Anh Hồng, Lý Liên Kiệt, Ngô Kinh, Trương Tấn, Tạ Đình Phong, Vu Thức, Thử Sa. Một số vận động viên góp mặt ở tác phẩm, như Lương Bích Huỳnh, 28 tuổi, quán quân Thái Cực quyền giải World Wushu Championships 2019; Lâm Thu Nam, 22 tuổi, vô địch giải Taekwondo thế giới năm 2016.

Kinh phí thực hiện Tiêu nhân vượt 700 triệu nhân dân tệ (98,3 triệu USD), theo Next Apple, phim cần đạt doanh thu ít nhất 1,5 tỷ nhân dân tệ (210 triệu USD) mới hòa vốn. Tác phẩm chuyển thể truyện tranh Tiêu nhân của họa sĩ Hứa Tiên Triết, lấy bối cảnh cuối thời nhà Tùy, xoay quanh công việc của các tiêu nhân.

Tạo hình Ngô Kinh. Ảnh: Mtime

Thời cổ đại, “Tiêu” chỉ các võ sĩ được thuê để bảo vệ, hộ tống yếu nhân. Nhân vật chính - Đao Mã - hoạt động chủ yếu ở sa mạc, trên đường trốn truy nã của triều đình, chàng nhận nhiệm vụ hộ tống khách đến kinh thành, bị mai phục tứ phía.

Ngô Kinh đảm nhiệm nhân vật chính Đao Mã đồng thời làm nhà sản xuất. Trước khi lên màn ảnh rộng, câu chuyện Tiêu nhân từng được chuyển thể thành phim hoạt hình, game, một công ty đã mua bản quyền dựng phim truyền hình. Theo Mtime, với những nghệ sĩ hàng đầu dòng phim hành động Hoa ngữ, Tiêu nhân là bom tấn được nhiều khán giả chờ đợi. Đơn vị sản xuất kỳ vọng tác phẩm “mở ra thời kỳ mới của dòng phim võ hiệp Trung Quốc”.

Phim đánh dấu sự tái xuất của Lý Liên Kiệt sau sáu năm vắng bóng màn ảnh. Những năm qua, anh viết sách, thường cùng gia đình hành hương thánh địa Phật giáo. Trong một video trên trang cá nhân, sao hành động nói anh đóng vai phụ ở tác phẩm.

Nguồn vnexpress.net