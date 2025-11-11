Cảnh sát cứu người bị mắc kẹt trong xe tải gặp nạn trên dốc Cun

{title}
Thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 16 giờ ngày 11/11 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông trên dốc Cun, tại Km 78+700, Quốc lộ 6 thuộc địa phận phường Thống Nhất, làm 1 người bị mắc kẹt trong xe tải.
Hiện trường vụ tai nạn trên dốc Cun.
Chiếc xe ô tô tải chở vỏ keo, biển kiểm soát 26C-14433 do anh Quách Văn Tiến, sinh năm 1985, thường trú tại phố Phong Lạc, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình điều khiển hướng Sơn La - Hà Nội đến Km 78+700, dốc Cun thì bị mất phanh và lao vào taluy dương, gây lật xe, biến dạng đầu xe.
Khi xảy ra tai nạn, trên xe có 3 người; lái xe và người chủ hàng thoát được ra ngoài, còn người ngồi ghế phụ bị kẹt trong cabin xe.
Nhận được tin báo, các lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an phường Thống Nhất đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hoà Bình thuộc Phòng PC07, Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ giải cứu người bị kẹt.
Nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin xe tải được đưa ra ngoài.
Sau khoảng 20 phút có mặt, các chiến sĩ đã đưa được người bị kẹt ra ngoài và bàn giao cho nhân viên y tế đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình.
Dốc Cun trên Quốc lộ 6 dài, độ dốc lớn, có nhiều khúc cua, người điều khiển phương tiện cần lưu ý đảm bảo an toàn kỹ thuật xe và tốc độ khi lưu thông.
C.L
