Cảnh sát giao thông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, 100% các đoàn được dẫn đúng giờ, đúng tuyến, đúng chương trình, không để xảy ra bất kỳ sự cố mất an toàn nào.

146 cán bộ, chiến sĩ có thành tích đột xuất trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, dẫn đoàn, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sáng 24/1, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, trước yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và giao thông thông suốt trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và các địa phương giáp ranh, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội và Công an các địa phương liên quan đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án phân luồng, điều tiết giao thông và dẫn đoàn, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội.

Cục Cảnh sát giao thông đã tăng cường 104 cán bộ, chiến sĩ, huy động 18 xe ô-tô chuyên dụng, 24 xe mô-tô dung tích lớn và trưng tập thêm 15 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ dẫn đoàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, xây dựng các tuyến dẫn chính, các tuyến dẫn dự phòng, tổ chức phân luồng giao thông theo mô hình ba vòng tuyến bảo vệ, triển khai phân luồng từ sớm, từ xa, bảo đảm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội.

100% các đoàn được dẫn đúng giờ, đúng tuyến, đúng chương trình; không để xảy ra bất kỳ sự cố mất an toàn nào.

Nhờ đó, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, tình hình giao thông trên địa bàn Hà Nội và các địa phương giáp ranh được duy trì ổn định, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan các tuyến phục vụ Đại hội XIV của Đảng; giao thông trở lại bình thường ngay sau khi các đoàn đi qua.

Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, chính quy, chuyên nghiệp của lực lượng Cảnh sát giao thông Việt Nam, đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm tuyệt đối an toàn và thành công của Đại hội XIV của Đảng.

Kết quả đạt được đã khẳng định rõ bản lĩnh, trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực điều hành của Cảnh sát giao thông.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực, quyết tâm của lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phân luồng, điều tiết giao thông và dẫn đoàn phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình khẳng định, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu nhiệm vụ cao, thời tiết khắc nghiệt, nhưng lực lượng Cảnh sát giao thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuyệt đối an toàn, thông suốt, đúng chương trình, kế hoạch, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cũng nhấn mạnh, kết quả đạt được đã khẳng định rõ bản lĩnh, trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực điều hành và tinh thần kỷ luật, trách nhiệm cao của lực lượng; đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kinh nghiệm, chủ động xây dựng phương án, sẵn sàng đáp ứng tốt yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông, dẫn đoàn phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Cục Cảnh sát giao thông đã tặng 146 giấy khen cho cán bộ, chiến sĩ tham gia tăng cường vì đã có thành tích đột xuất trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, dẫn đoàn, phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Theo nhandan.vn