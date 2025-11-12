Cấp bách ngăn chặn tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh

Mặc dù cấp ủy, chính quyền các cấp và cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh, song tình trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến học sinh, để lại hậu quả nghiêm trọng và đặt ra yêu cầu cấp thiết về các biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Trên nhiều tuyến đường, không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Các lỗi phổ biến gồm lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông... Dù cơ quan chức năng đã liên tục triển khai nhiều đợt kiểm tra, xử lý, song tình trạng này chỉ tạm lắng xuống trong thời gian ngắn rồi tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra TNGT ở lứa tuổi học sinh.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 551 vụ tai nạn giao thông, làm chết 296 người, bị thương 411 người (so với cùng kỳ năm 2024 giảm 129 vụ, giảm 22 người chết, giảm 110 người bị thương); trong đó, có hàng chục vụ liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đối với lứa tuổi học sinh

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT của học sinh. Điểm đáng chú ý là bên cạnh việc xử lý vi phạm hành chính đối với học sinh, lực lượng chức năng còn kiên quyết xử lý phụ huynh, người giám hộ, người giao phương tiện cho học sinh khi các em chưa đủ điều kiện điều khiển. Trong 9 tháng, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản 6.840 trường hợp học sinh vi phạm, xử phạt tổng số tiền 2,3 tỷ đồng, tạm giữ 3.559 phương tiện.

Theo cơ quan chức năng, việc xử lý được thực hiện theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, đi dàn hàng ngang, đi ngược chiều, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép... đều bị xử lý nghiêm. Ngoài việc xử phạt theo quy định, lực lượng cảnh sát giao thông còn gửi thông báo về nhà trường để phối hợp quản lý, xem xét đánh giá hạnh kiểm học sinh. Công tác này được duy trì thường xuyên, liên tục trong suốt năm học.

Tất cả những trường hợp học sinh vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ đều bị xử lý nghiêm theo quy định

Cùng với sự vào cuộc của lực lượng công an, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cũng triển khai nhiều biện pháp phù hợp với đặc thù của từng địa phương nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh.

Năm học 2025 -2026, Trường Tiểu học và THCS Tứ Yên, xã Sông Lô có hơn 20 lớp với gần 800 học sinh. Do trường nằm trên tuyến đường đê xuống cầu Vĩnh Phú - nơi có mật độ phương tiện lưu thông lớn nên công tác đảm bảo an toàn giao thông được nhà trường đặc biệt chú trọng.

Ban Giám hiệu nhà trường đã phối hợp với Công an xã Sông Lô xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, thành lập đội cờ đỏ và đội xung kích giữ gìn TTATGT khu vực cổng trường. Hằng tháng, nhà trường phối hợp lực lượng công an tổ chức tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho giáo viên và học sinh. Cuối mỗi buổi học, giáo viên hướng dẫn học sinh xếp hàng ngay ngắn khi ra cổng trường, nhờ đó khu vực này luôn trật tự, không còn tình trạng chen lấn, dàn hàng ngang gây mất an toàn. Phụ huynh khi đưa đón con đều tuân thủ quy định, dừng đỗ đúng nơi, đội mũ bảo hiểm đầy đủ. Từ đầu năm học đến nay, nhà trường chưa ghi nhận trường hợp học sinh vi phạm TTATGT.

Để giảm thiểu tai nạn giao thông trong học sinh một cách bền vững, bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường và cộng đồng. Các cấp, các ngành, đoàn thể, đặc biệt là gia đình, cần phối hợp chặt chẽ trong việc giáo dục ý thức, hình thành văn hóa giao thông ngay từ khi các em còn nhỏ.

Hiện nay, việc kiên quyết xử lý phụ huynh, người giám hộ giao phương tiện cho con khi chưa đủ tuổi điều khiển nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Nhiều ý kiến cho rằng đây là giải pháp cần thiết, giúp ngăn chặn từ gốc nguy cơ TNGT ở lứa tuổi học sinh. Tuy nhiên, về lâu dài, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông vẫn là yếu tố then chốt. Mỗi gia đình, mỗi phụ huynh và bản thân học sinh cần nâng cao nhận thức, tuân thủ nghiêm các quy định nhằm bảo đảm an toàn cho chính mình, gia đình và cộng đồng.

Lê Minh