Capello: “Lỡ hẹn World Cup 2026 là nỗi hổ thẹn, thảm kịch với Italy”

Cựu HLV người Italy Fabio Capello phẫn nộ với thất bại của ĐTQG trước Bosnia, kết quả khiến họ không được dự VCK World Cup ba kỳ liên tiếp.

“Tôi thức trắng đêm qua, và vẫn không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra”, cựu HLV từng vô địch Champions League 1994 với AC Milan nói trên báo Tây Ban Nha Marca hôm 1/4. "Chúng ta đang nói về một đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới. Ba lần liên tiếp vắng bóng ở World Cup là một thảm kịch thể thao, một nỗi hổ thẹn. Đây là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với bóng đá Italy trong lịch sử hiện đại".

Thua Bosnia trong trận chung kết play-off hôm 31/3, Italy sẽ chỉ có thể trở lại World Cup sớm nhất vào 2030, tức 16 năm kể từ lần gần nhất góp mặt ở Brazil 2014. Với Capello, đó là cú sốc lớn đối với một quốc gia coi bóng đá gần như tôn giáo. "Cả Italy đang chìm trong u buồn. Với một dân tộc yêu bóng đá đến cuồng nhiệt, việc bị loại đến lần thứ ba là điều cực kỳ khó chấp nhận", cựu HLV 79 tuổi nói tiếp.

Tiền đạo Bosnia Edin Dzeko tranh chấp với tiền vệ Italy Davide Frattesi trong trận chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu trên sân Bilino-Polje, Zenica ngày 31/3/2026. Ảnh: AFP

Chiến lược gia sinh năm 1946 cũng chỉ đích danh các cấp quản lý tại LĐBĐ Italy (FIGC), yêu cầu những thay đổi cấp bách trong cấu trúc của bóng đá nước này. "Ở đây chẳng ai chịu từ chức cả, đó mới là điều đáng lo ngại nhất. Người đầu tiên cần phải chịu trách nhiệm là Chủ tịch Liên đoàn Gabriele Gravina, cùng với toàn bộ ban lãnh đạo", ông khẳng định.

Trước sự sụp đổ của nền bóng đá Italy, Capello nhấn mạnh nhu cầu về một cuộc cải tổ sâu rộng, thay vì chỉ đưa ra những quyết định mang tính tạm thời. "Cần phải tập hợp các chuyên gia, phân tích thực trạng và bắt đầu tái thiết từ nền móng. Vấn đề không chỉ nằm ở kết quả, mà là vấn đề mang tính hệ thống", HLV trưởng Real Madrid từ 1996-1997 và từ 2006-2007 giải thích, đồng thời đề cao tầm quan trọng của việc đầu tư vào phát triển bóng đá trẻ.

Tuy nhiên, Capello vẫn muốn gửi gắm một thông điệp hy vọng vào tương lai. Ông nói: "Sẽ rất khó để gượng dậy sau cú sốc này, nhưng tôi tin rằng đây sẽ là tiền đề để khởi đầu cho một cuộc đổi mới thực sự. Bóng đá Italy cần phải tự làm mới mình".

Dù đã không làm công tác huấn luyện từ năm 2018, Capello vẫn theo dõi sát sao bóng đá Italy lẫn thế giới, khi vẫn đang viết chuyên mục góc nhìn cho báo Italy Gazzetta dello Sport. Từ năm 2022, ông đã nhiều lần nêu ra những vấn đề nhức nhối của bóng đá Italy.

“Chúng ta hiện không bắt kịp với lối chơi tốc độ và cường độ cao ở các giải đấu châu Âu”, Capello từng nói trên Sky Sport Italy tháng 3/2022. "Đúng là chúng ta không đủ các tài năng trẻ, nhưng vấn đề vẫn là nền tảng đã sai từ ý tưởng. Chúng ta cần lấy trường phái bóng đá Đức làm mô hình noi theo, chúng ta không có được nền tảng kỹ thuật tốt để học tập cách làm của người Tây Ban Nha".

Năm 2024, trong một cuộc phỏng vấn chuyên sâu với Gazzetta dello Sport, Capello tiếp tục mổ xẻ thực trạng bóng đá nước nhà bấy giờ. “Ở Italy, chúng ta không còn chú trọng vào chất lượng nữa”, Capello từng phân tích. "Các trường học bóng đá, người ta chỉ dạy chiến thuật mà không dạy kỹ thuật, và để lại hệ quả về mặt lâu dài như vậy. Những năm gần đây, nhiều người đã lấy Pep Guardiola làm hình mẫu, nhưng đó lại là hình mẫu của một Guardiola 10 năm về trước, trong khi bản thân ông ấy đã phát triển, đã thay đổi. Chúng ta đã nhầm lẫn lối chơi đẹp với việc cầm bóng vô nghĩa".

Capello trong một lần trả lời phỏng vấn Marca. Ảnh: Marca

Nếu có một “nhà tiên tri” nào dự báo trước sự sụp đổ của một đội tuyển từng là biểu tượng của văn hóa bóng đá thế giới, đó chính là Capello. Sau lượt đi vòng 1/16 Champions League mùa này, ông đã lên tiếng khi Galatasaray vùi dập Juventus 5-2, Dortmund vượt qua Atalanta 2-0 và Bodo/Glimt đánh bại Inter Milan 3-1.

Trong bài góc nhìn trên báo Gazzetta dello Sport, Capello nhấn mạnh: "Việc chúng ta để thủng lưới 10 bàn trong ba trận không phải ngẫu nhiên. Đây là quả đắng từ những gì chúng ta đã gieo trồng suốt những năm qua. Trước đây, chúng ta đào tạo ra những hậu vệ độc bản. Ngày nay, các học viện yêu cầu họ phải biết triển khai bóng nhưng lại không biết phòng ngự. Họ thiếu sự tập trung, biết đứng vị trí nhưng không biết kèm người. Và khi đối đầu những cầu thủ tốc độ và kỹ thuật, họ lập tức khủng hoảng. Sai lầm bắt nguồn từ các trường bóng đá: người ta cấm trẻ em rê dắt, triệt tiêu sự sáng tạo, chỉ tập trung vào chiến thuật mà bỏ qua việc rèn luyện tốc độ. Trình độ của các CLB phản ánh bộ mặt của ĐTQG và ngược lại".

