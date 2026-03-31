Lan tỏa phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân lao động

Không chỉ hăng say lao động sản xuất, đội ngũ công nhân tại Khu công nghiệp Khai Quang còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Những phong trào này không chỉ nâng cao đời sống tinh thần mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, năng động, hiệu quả.

Khu công nghiệp Khai Quang hiện thu hút hàng chục nghìn lao động làm việc tại nhiều doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH Amo Vina, Công ty TNHH BH Flex Vina, Công ty TNHH Jahwa Vina, Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1, Công ty TNHH Vina Korea, Công ty TNHH Partron Vina... Với đặc thù công việc có cường độ cao, việc chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động luôn được các doanh nghiệp và tổ chức công đoàn quan tâm.

Thi kéo co thu hút đông đảo công nhân tham gia và cổ vũ, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó trong các khu công nghiệp.

Gần đây, phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân lao động tại khu công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều doanh nghiệp duy trì các hoạt động thể thao như bóng đá, cầu lông, bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, kéo co; tổ chức hội diễn văn nghệ, giao lưu giữa các phân xưởng, tạo không khí thi đua sôi nổi.

Công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 thi đấu bóng chuyền da, tạo không khí sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

Tại Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1, các giải thể thao nội bộ được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo công nhân tham gia. Anh Dương Đức Thắng - công nhân Ban sản xuất 3 chia sẻ: Sau giờ làm việc, chúng tôi thường tham gia đá bóng, chơi cầu lông. Những hoạt động này giúp giảm căng thẳng, tạo sự gắn kết giữa anh em trong Công ty, từ đó làm việc hiệu quả hơn.

Tương tự, tại Công ty Công ty TNHH Amo Vina và Công ty TNHH BH Flex Vina, các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng diễn ra sôi nổi. Các chương trình giao lưu, hội thi văn nghệ không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn giúp công nhân thể hiện năng khiếu, tăng cường tinh thần đoàn kết. Chị Nguyễn Thị Kim Xuân - Công nhân Công ty TNHH Jahwa Vina tâm sự: Công ty thường xuyên tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao nên chúng tôi rất hào hứng tham gia. Đây là dịp để công nhân giao lưu, hiểu nhau hơn, tạo không khí làm việc vui vẻ.

Đóng vai trò nòng cốt trong việc tổ chức và lan tỏa các phong trào là Ban Công đoàn các khu công nghiệp. Thông qua việc phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của công nhân lao động.

Đồng chí Bành Hải Ninh - Phó trưởng Ban Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh cho biết: Hằng năm, chúng tôi xây dựng kế hoạch tổ chức các giải thể thao, hội diễn văn nghệ trong công nhân lao động. Qua đó không chỉ nâng cao đời sống tinh thần mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp. Nhiều hoạt động quy mô cấp khu công nghiệp như giải bóng đá công nhân, hội thi văn nghệ quần chúng, ngày hội công nhân... đã thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, người lao động tham gia.

Thực tế cho thấy, khi đời sống tinh thần được quan tâm, người lao động có thêm động lực làm việc, gắn bó với doanh nghiệp. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

Nhiều doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Khai Quang đã chủ động đầu tư sân bãi, trang thiết bị thể thao; bố trí thời gian hợp lý để công nhân tham gia các hoạt động. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn minh. Phong trào văn hóa, thể thao không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe mà còn góp phần hình thành tác phong công nghiệp, tinh thần tập thể, nâng cao ý thức kỷ luật trong lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại một số doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn do điều kiện thời gian, cơ sở vật chất.

Trong thời gian tới, Ban Công đoàn các khu công nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào, đa dạng hóa hình thức tổ chức, tạo điều kiện để đông đảo công nhân được tham gia.

Đồng chí Bành Hải Ninh cũng nhấn mạnh: Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, đồng thời vận động doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến đời sống tinh thần của người lao động, để phong trào văn hóa, thể thao ngày càng phát triển bền vững.

Với sự quan tâm của các cấp Công đoàn và sự đồng hành của doanh nghiệp, phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân Khu công nghiệp Khai Quang đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, năng động, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững.

Dương Chung