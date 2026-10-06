Carten Pump phát triển giải pháp bơm cho ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam

Trong dây chuyền sản xuất thực phẩm và đồ uống, bơm xuất hiện ở hầu hết các công đoạn từ tiếp nhận nguyên liệu, phối trộn, xử lý đến vận chuyển thành phẩm. Đặc tính của sản phẩm thay đổi theo từng công đoạn nên yêu cầu đối với bơm cũng không giống nhau.

Nước, sữa và các loại đồ uống có độ nhớt thấp thường cần bơm có lưu lượng ổn định. Trong khi đó, siro, nước sốt, mật ong hoặc sản phẩm chứa hạt lại cần những dòng bơm có nguyên lý hoạt động phù hợp hơn với độ nhớt và cấu trúc của sản phẩm.

Carten Pump cung cấp nhiều dòng bơm phục vụ ngành thực phẩm và đồ uống, gồm bơm ly tâm, bơm cánh khế, bơm màng khí nén, bơm trục vít, bơm bánh răng, bơm đồng hóa, bơm CIP, bơm áp âm, bơm hình SINE và bơm trộn thực phẩm.

Bơm nguyên liệu đầu vào

Nguyên liệu sau khi nhập vào nhà máy thường được đưa đến bồn chứa trước khi cấp vào dây chuyền. Đây là công đoạn tưởng đơn giản nhưng đặc tính nguyên liệu có thể rất khác nhau.

Nước, sữa, nước giải khát và các chất lỏng có độ nhớt thấp thường phù hợp với bơm ly tâm khi hệ thống yêu cầu lưu lượng lớn và dòng chảy ổn định. Với siro, mật ong hoặc nguyên liệu dạng sệt, bơm thể tích như bơm cánh khế sẽ phù hợp hơn trong nhiều trường hợp.

Danh mục bơm ly tâm và bơm cánh khế của Carten Pump được sử dụng cho các nhu cầu vận chuyển nguyên liệu với đặc tính khác nhau. Ngoài ra, bơm màng khí nén cũng được Carten Pump cung cấp cho những ứng dụng cần khả năng tự mồi hoặc phải xử lý nhiều loại chất lỏng trong cùng hệ thống.

Bơm trong công đoạn phối trộn

Phối trộn được sử dụng trong nhiều dây chuyền sản xuất sữa, nước giải khát, nước sốt, siro và thực phẩm dạng lỏng. Sau khi các nguyên liệu được đưa vào bồn, hỗn hợp cần được vận chuyển hoặc tiếp tục xử lý.

Độ nhớt và trạng thái của hỗn hợp là hai yếu tố quan trọng khi chọn bơm. Hỗn hợp loãng có thể sử dụng bơm ly tâm, trong khi hỗn hợp đặc hoặc có thành phần rắn cần cân nhắc các dòng bơm thể tích.

Đối với nhóm ứng dụng này, Carten Pump có bơm trộn thực phẩm dành cho các công đoạn pha chế và phối trộn nguyên liệu. Một số sản phẩm như siro, glucose, sorbitol, sữa bột, whey, cacao hoặc đường có thể cần cấu hình bơm khác nhau tùy quy trình sản xuất.

Bơm đồng hóa và xử lý sản phẩm

Một số sản phẩm không chỉ cần được vận chuyển mà còn phải đạt trạng thái đồng nhất trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo. Sữa, nước sốt, đồ uống có thành phần phân tán và các sản phẩm dạng nhũ tương là những ví dụ điển hình.

Bơm đồng hóa được sử dụng trong những công đoạn cần xử lý sản phẩm theo yêu cầu về độ đồng nhất. Khác với bơm vận chuyển thông thường, quá trình đồng hóa cần xem xét đến cấu trúc sản phẩm và mức độ xử lý cần đạt.

Bơm đồng hóa Carten Pump là một trong những dòng chuyên dụng trong danh mục dành cho ngành thực phẩm. Khi dây chuyền có thêm yêu cầu vận chuyển sau đồng hóa, doanh nghiệp có thể kết hợp với bơm ly tâm hoặc bơm thể tích tùy theo đặc tính của sản phẩm.

Bơm vận chuyển sữa và đồ uống

Sữa, nước ép đã lọc, nước giải khát và nhiều loại đồ uống có độ nhớt thấp thường được vận chuyển với lưu lượng tương đối lớn giữa các bồn và thiết bị.

Bơm ly tâm là một lựa chọn phổ biến cho nhóm sản phẩm này. Khi thiết kế hệ thống, cần tính toán đồng thời lưu lượng, cột áp, nhiệt độ, đường kính đường ống và đặc tính thực tế của sản phẩm.

Carten Pump hiện cung cấp bơm ly tâm inox với nhiều cấu hình khác nhau để đáp ứng các nhu cầu vận chuyển trong dây chuyền. Vật liệu phần tiếp xúc sản phẩm có thể được lựa chọn theo môi trường làm việc, chẳng hạn Inox 304 hoặc 316L đối với những ứng dụng có yêu cầu tương ứng.

Bơm nước ép sau công đoạn ép

Nước ép là trường hợp điển hình cho thấy cùng một sản phẩm có thể cần những giải pháp bơm khác nhau trong một dây chuyền.

Ngay sau máy ép, nước ép có thể chứa xơ, thịt quả hoặc các thành phần rắn. Sau khi lọc, sản phẩm trở nên đồng nhất hơn và có thể thay đổi về độ nhớt. Nếu tiếp tục qua công đoạn cô đặc, độ nhớt lại tăng lên đáng kể.

Vì vậy, vị trí sau máy ép có thể cần xem xét bơm cánh khế hoặc dòng bơm phù hợp với sản phẩm chứa thành phần rắn mềm. Sau lọc, bơm ly tâm thực phẩm có thể đáp ứng tốt hơn nếu sản phẩm có độ nhớt thấp và tương đối đồng nhất. Carten Pump cung cấp cả bơm cánh khế và bơm ly tâm, giúp doanh nghiệp có thể lựa chọn theo từng trạng thái của nước ép thay vì chỉ dựa vào tên sản phẩm.

Bơm cho sản phẩm có độ nhớt cao

Siro, mật ong, nước sốt, mứt, sữa đặc, kem và nhiều sản phẩm thực phẩm dạng sệt có yêu cầu khác với nước hoặc đồ uống thông thường.

Khi độ nhớt tăng, bơm thể tích thường được xem xét nhiều hơn so với bơm ly tâm. Bơm cánh khế có thể được sử dụng cho nhiều loại sản phẩm đặc và nhạy cảm với quá trình vận chuyển. Bơm trục vít và bơm bánh răng cũng là những lựa chọn cần cân nhắc đối với các ứng dụng có độ nhớt cao.

Trong nhóm này, Carten Pump có các dòng bơm cánh khế, bơm trục vít và bơm bánh răng, với phạm vi ứng dụng khác nhau. Việc lựa chọn dòng nào cần dựa trên độ nhớt thực tế, lưu lượng, áp suất, nhiệt độ và đặc tính của sản phẩm.

Bơm sản phẩm chứa hạt và thành phần rắn

Các sản phẩm như nước trái cây có tép, sốt có nguyên liệu, thực phẩm dạng sệt hoặc sản phẩm chứa hạt cần được đánh giá thêm về kích thước và tỷ lệ thành phần rắn.

Không phải cứ sản phẩm có độ nhớt cao là có thể sử dụng cùng một loại bơm. Kích thước hạt, cấu trúc sản phẩm và mức độ nhạy cảm của thành phần rắn đều ảnh hưởng đến lựa chọn thiết bị.

Carten Pump có bơm cánh khế, bơm màng khí nén và bơm hình SINE trong danh mục sản phẩm. Tùy từng loại sản phẩm và điều kiện vận hành, các dòng bơm này có thể được xem xét cho những vị trí cần vận chuyển chất lỏng có thành phần rắn hoặc sản phẩm có cấu trúc đặc biệt.

Bơm cho công đoạn vệ sinh CIP

Sau quá trình sản xuất, đường ống, bồn chứa và thiết bị cần được vệ sinh theo quy trình của nhà máy. Hệ thống CIP giúp tuần hoàn nước và dung dịch vệ sinh qua các thiết bị mà không cần tháo rời toàn bộ đường ống.

Bơm CIP cần đáp ứng lưu lượng và cột áp cần thiết để dung dịch vệ sinh tuần hoàn trong hệ thống. Nhiệt độ và đặc tính hóa chất cũng cần được tính đến khi lựa chọn vật liệu và cấu hình bơm.

Bơm CIP Carten Pump được phát triển riêng cho nhóm ứng dụng tuần hoàn dung dịch vệ sinh trong dây chuyền. Đây là một trong những dòng chuyên dụng bên cạnh các dòng bơm vận chuyển và xử lý sản phẩm của Carten Pump.

Bơm cho các ứng dụng đặc thù

Không phải mọi công đoạn trong nhà máy đều có thể giải quyết bằng bơm ly tâm hoặc bơm thể tích thông thường. Một số dây chuyền có yêu cầu riêng về phương thức hút, cấu trúc sản phẩm hoặc quá trình xử lý.

Carten Pump bổ sung các dòng bơm áp âm, bơm hình SINE và bơm trộn thực phẩm cho nhóm ứng dụng chuyên biệt này. Mỗi dòng có nguyên lý hoạt động và phạm vi sử dụng riêng, vì vậy thông số của sản phẩm và điều kiện thực tế cần được xác định trước khi lựa chọn.

Cách tiếp cận này giúp việc lựa chọn bơm dựa trên công đoạn thực tế thay vì chỉ dựa vào tên gọi của sản phẩm cần bơm.

Lựa chọn bơm theo đặc tính sản phẩm

Một dây chuyền có thể sử dụng nhiều loại bơm khác nhau cho cùng một sản phẩm. Nước ép sau ép, nước ép sau lọc và nước ép sau cô đặc có thể có độ nhớt, thành phần rắn và yêu cầu vận chuyển khác nhau.

Doanh nghiệp cần xác định các thông số như lưu lượng, cột áp, độ nhớt, nhiệt độ, thành phần rắn, tính chất hóa học và yêu cầu vệ sinh. Vật liệu tiếp xúc sản phẩm cũng cần được lựa chọn phù hợp, đặc biệt với các sản phẩm chứa muối, axit hoặc môi trường vệ sinh có hóa chất.

Danh mục đa dạng của Carten Pump giúp doanh nghiệp có nhiều phương án hơn khi xây dựng hoặc cải tạo hệ thống bơm cho dây chuyền thực phẩm và đồ uống.

Carten Pump cung cấp giải pháp bơm cho ngành thực phẩm và đồ uống

Từ bơm vận chuyển chất lỏng thông thường đến các ứng dụng có độ nhớt cao, chứa thành phần rắn, đồng hóa, phối trộn hoặc vệ sinh CIP, Carten Pump cung cấp nhiều dòng bơm để đáp ứng các nhu cầu khác nhau trong dây chuyền sản xuất.

Danh mục hiện gồm bơm màng khí nén, bơm ly tâm, bơm cánh khế, bơm trục vít, bơm bánh răng, bơm đồng hóa, bơm CIP, bơm áp âm, bơm hình SINE và bơm trộn thực phẩm.

Thay vì lựa chọn bơm chỉ dựa trên lưu lượng, doanh nghiệp nên xác định đầy đủ đặc tính sản phẩm và điều kiện vận hành của từng công đoạn. Đây là cơ sở để xác định nguyên lý bơm, vật liệu tiếp xúc và cấu hình phù hợp cho dây chuyền.

Carten Pump cung cấp và tư vấn các giải pháp bơm theo từng ứng dụng thực tế, từ đó giúp doanh nghiệp lựa chọn thiết bị phù hợp với sản phẩm và yêu cầu vận hành của nhà máy.

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