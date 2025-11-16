Siết chặt kỷ cương giao thông khu vực phía Nam của tỉnh:

Câu chuyện từ những chốt kiểm tra nồng độ cồn

Đêm xuống, trên những cung đường phía Nam của tỉnh, ánh đèn vàng hắt lên những con dốc quanh co, nơi lực lượng CSGT khu vực Hoà Bình vẫn lặng lẽ dựng nên những “lá chắn thép” để ngăn chặn tình trạng vi phạm nồng độ cồn. Từ những chốt kiểm tra kiên định ấy, một bức tranh mới về văn hóa giao thông đang từng ngày hình thành an toàn, văn minh và đầy hy vọng.

Đội CSGT đường bộ số 4 - Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn khu vực phường Hoà Bình

Trên những cung đường

Trời vừa nhá nhem tối, sương đã bắt đầu phủ xuống các xã, phường phía Nam. Những chốt kiểm tra của lực lượng CSGT được dựng lên gọn gàng bên lề các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ hay những đường liên xã vắng người qua lại. Không ồn ào, không căng thẳng, họ bền bỉ thực hiện nhiệm vụ giữa sương núi lạnh buốt, song hành cùng sự chuyển biến tích cực của người dân trong thói quen tham gia giao thông.

Dưới ánh đèn pha sáng lóa của phương tiện lưu thông, những tấm áo phản quang của lực lượng CSGT hiện lên rõ ràng, vừa uy nghiêm vừa thân thiện. Gió núi tạt mạnh từng hồi nhưng các chiến sĩ vẫn vững vị trí, đều đặn hướng dẫn từng phương tiện vào khu vực kiểm tra.

Chia sẻ của Thiếu tá Bùi Tiến, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4 - Công an tỉnh, cuối tuần là thời điểm dễ phát sinh vi phạm nồng độ cồn nhất. “Người dân thường đi ăn cưới, họp mặt, liên hoan... nên nguy cơ vi phạm nồng độ cồn luôn tăng cao”. Chính vì vậy, các tổ công tác được bố trí dày đặc hơn, tập trung vào những khung giờ “nhạy cảm”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, càng kiểm tra nhiều, lực lượng chức năng càng ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong ý thức người dân. Tại nhiều chốt, hầu hết người điều khiển phương tiện đều hợp tác, chủ động thực hiện kiểm tra. Những hành vi chống đối vốn từng diễn ra nhiều năm trước nay hầu như không còn.

Ở mỗi chốt, CSGT chỉ cần ra hiệu nhẹ nhàng, người điều khiển đã tự giác tấp xe vào, mở kính cửa ô tô hay ngồi trên xe máy chờ hướng dẫn. Nhiều người còn hỏi thăm các chiến sĩ vì “đêm lạnh mà các anh vẫn đứng thực hiện nhiệm vụ”.

Một bác trung niên ngồi hàng ghế sau ô tô tại chốt trạm CSGT địa bàn xã Mai Châu, khi thấy tài xế được đo nồng độ cồn, vui vẻ nói: “Giờ uống bia, rượu thì có người đưa về, hoặc đi taxi. Các anh công an làm thế này là tốt cho dân thôi”.

Sự chuyển biến chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ không tự nhiên mà có. Suốt từ đầu năm, ngoài sự quyết liệt của lực lượng CSGT, cả hệ thống chính trị khu vực phía Nam đồng loạt vào cuộc: Từ họp thôn bản đến các đoàn thể đều lồng ghép thông điệp “Đã uống rượu bia thì không lái xe”. Cách làm tưởng đơn giản nhưng lại tạo hiệu ứng mạnh mẽ, từng bước thay đổi thói quen cộng đồng.

Bức tranh đồng bộ

Thực tế cho thấy, tại nhiều xã, phường phía Nam, kể cả vùng sâu vùng xa, những thói quen hay “phong tục ép rượu” gần như không còn xuất hiện như trước. Người dân đã dần nhận ra tác hại của việc uống rượu khi tham gia giao thông, nhất là sau sự quyết liệt tuyên truyền, xử lý vi phạm của CSGT và lực lượng chức năng.

Ông Bùi Văn Sơn, người dân xã Lạc Sơn, khẳng định: “Giờ người nào đó biết là chạy xe mà còn uống rượu, bia là bị nhắc liền. Ai cũng hiểu điều đó nguy hiểm cho người khác và vi phạm pháp luật”. Cách nghĩ giản dị nhưng đầy nhân văn, phản ánh rõ hiệu quả của công tác tuyên truyền.

Lực lượng CSGT vùng Nam của tỉnh thực hiện nhiệm vụ trên tuyến Hoà Lạc - Hoà Bình, đảm bảo bình yên trên những cung đường

Tại phường Hoà Bình, một chủ nhà hàng ăn uống cho biết: “Ban đầu lo lắng khách ngại đến vì kiểm tra nồng độ cồn, nhưng hóa ra mọi người rất tuân thủ quy định. Nhiều lần, chúng tôi còn tự gọi xe giúp họ về nhà để đảm bảo an toàn”.

Không chỉ các điểm cố định, lực lượng chức năng còn tăng cường tổ tuần tra lưu động trên tỉnh lộ, đường liên xã, quốc lộ 6 hay đường Hồ Chí Minh. Mỗi tháng, hàng trăm trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý.

Được biết, trên địa bàn khu vực Hoà Bình hiện có 3 Đội CSGT đường bộ. Từ đầu năm đến trung tuần tháng 11, lực lượng này đã phát hiện hơn 7.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.

Con số ấy cho thấy việc kiểm tra nồng độ cồn không còn là phong trào hay giải pháp ngắn hạn, mà đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Cùng với xử phạt, lực lượng CSGT và công an cơ sở đang gửi đi thông điệp rõ ràng: an toàn giao thông là trách nhiệm chung của cả xã hội.

Từ những ca trực kéo dài giữa sương đêm, đến từng lời giải thích cho người dân trong mỗi lần kiểm tra, tất cả góp phần tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ: Hành vi thay đổi, nhận thức thay đổi, và từ đó nếp sống mới dần hình thành.

Dễ thấy, công tác kiểm soát nồng độ cồn ở khu vực phía Nam không chỉ là một biện pháp kỹ thuật để giảm tai nạn, mà còn là bước chuyển lớn trong hành trình xây dựng một văn hóa giao thông văn minh. Khi người dân tự giác, lực lượng chức năng kiên trì và chính quyền cơ sở đồng lòng, một môi trường giao thông lành mạnh hoàn toàn có thể đạt được.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Phó Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh, phụ trách đường bộ khu vực Hoà Bình, chia sẻ: “Nếu một lần đo nồng độ cồn giúp ngăn một tai nạn, cứu được một mạng người, thì bao nhiêu vất vả cũng xứng đáng”.

Câu chuyện kiểm soát, xử lý nồng độ cồn ở khu vực phía Nam của tỉnh không còn chỉ là những hàng số ghi trong báo cáo. Nó hiện diện trên từng con đường, từng chốt trực, trong từng cuộc trò chuyện giữa người dân. Sự quyết liệt của lực lượng chức năng, tinh thần hưởng ứng của cộng đồng và sức lan tỏa từ các hoạt động tuyên truyền đang dần tạo nên một diện mạo giao thông mới đối với vùng Nam của tỉnh: an toàn hơn, văn minh hơn và đầy hy vọng.

Hồng Trung