Câu chuyện về tinh thần học tập suốt đời của thầy giáo Trần Khoái

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Học, học nữa, học mãi”. Câu nói ấy đã trở thành kim chỉ nam cho nhiều thế hệ người Việt Nam trên con đường chinh phục tri thức. Ngày nay, tinh thần học tập suốt đời vẫn đang được tiếp nối và lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt tại nhiều gia đình và dòng họ trên khắp cả nước, trong đó có câu chuyện đầy cảm hứng của thầy giáo - nhà thơ Trần Khoái ở Phú Thọ.

Thầy giáo - nhà thơ Trần Khoái ở thôn Thượng Trung, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ vẫn ngày ngày say mê nghiên cứu, học tập, sáng tác và đàm đạo thơ văn cùng con cháu.

Ở tuổi 80, khi nhiều người chọn an hưởng tuổi già, thầy giáo - nhà thơ Trần Khoái ở thôn Thượng Trung, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ vẫn ngày ngày say mê nghiên cứu, học tập và sáng tác. Đối với ông, học tập là một hành trình không có điểm dừng. “Học không bao giờ cùng” không chỉ là một khẩu hiệu mà còn là triết lý sống được ông Khoái áp dụng.

Thầy Trần Khoái chia sẻ, hành trình học tập và phấn đấu của ông không hề dễ dàng. Ông sinh ra trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Sau khi đi học ở trường THPT Trần Phú, khi vào đời công tác, không còn trường lớp để theo học nữa, ông đã phải tự rèn luyện. "Thời kỳ bao cấp cực kỳ khó khăn, đời sống khốn khổ lắm. Nhưng chính lúc ấy nó thử thách mình: Mình dừng lại hay tiếp tục?", thầy Khoái hồi tưởng. Và ông đã chọn tiếp tục. Bằng cách đọc sách, trao đổi với bạn bè, ông đã tự tích lũy kiến thức, không để những khó khăn vật chất làm “u ám” bản thân.

Với ông, việc học không chỉ dừng lại ở việc đọc sách giáo khoa, mà còn là học từ cuộc sống, từ những người xung quanh. “Thầy không thầy học bạn”, ông tâm sự. Khi còn trẻ, ông học từ cha mẹ, anh chị, bạn bè, thầy cô. Lớn lên, ông học từ đồng nghiệp, từ những người đi trước và cả những người đi sau. Khi về già, ông chiêm nghiệm lại cuộc đời, đúc rút ra những kinh nghiệm quý báu để truyền lại cho con cháu. Đó chính là cách ông không ngừng hoàn thiện bản thân, và để “người khác không phải lo lắng, lăn tăn về mình”.

Em Trần Phùng Thảo Nhi, cháu gái của thầy Khoái, không giấu được sự tự hào khi nói về ông

Gia sản lớn nhất của thầy Khoái chính là kho sách đồ sộ, phong phú các thể loại từ thơ, truyện đến văn học cổ điển. Ông không chỉ đọc, nghiên cứu mà còn dành tâm huyết sáng tác, cho ra đời nhiều tập thơ giá trị. Niềm vui của ông còn là mỗi dịp cuối tuần, ông lại đàm đạo thơ văn cùng con cháu. Chính những buổi trò chuyện thân tình ấy đã thắp lên ngọn lửa đam mê văn học trong thế hệ trẻ.

Em Trần Phùng Thảo Nhi, cháu gái của thầy Khoái, không giấu được sự tự hào khi nói về ông: "Ông truyền cảm hứng cho con về tình yêu thơ văn. Ở quê, ông có một góc nhỏ chứa rất nhiều sách cổ, chủ yếu là thơ văn học Việt Nam về tình yêu đất nước, chiến tranh và con người nơi đây". Dù không phải là người theo chuyên văn, nhưng nhờ có ông, Thảo Nhi đã nuôi dưỡng được tình yêu sâu sắc với môn văn và coi đó là một môn học mà em luôn tập trung.

Cùng chung cảm nhận, em Trần Phùng Gia Hưng chia sẻ: "Đối với em, ông không chỉ là một nhà giáo tâm huyết mà còn là một người ông hết mực yêu thương, luôn chỉ bảo em trong học tập. Ông chính là nguồn động lực lớn nhất của em trong môn văn". Gia Hưng cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em đã đạt kết quả cao, một phần là nhờ sự nỗ lực của bản thân, và một phần lớn là nhờ sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của ông. Hưng cũng tự nhủ sẽ luôn giữ vững ngọn lửa đam mê và tinh thần học tập không ngừng nghỉ để tiếp bước ông cha.

Thầy giáo - nhà thơ Trần Khoái không chỉ là một nhà giáo tâm huyết mà còn là một người ông hết mực yêu thương, luôn chỉ bảo con cháu trong học tập

Từ câu chuyện của thầy giáo - nhà thơ Trần Khoái, có thể thấy trong xã hội hiện đại, với sự bùng nổ của thông tin, việc giữ vững bản lĩnh và tinh thần học hỏi càng trở nên quan trọng. Thầy Khoái nhắn nhủ thế hệ trẻ rằng, cần phải biết chọn lọc thông tin, tìm cho mình một “độ lắng”, một không gian tĩnh dưỡng để đọc và suy ngẫm. "Tôi thấy rất ít những người có thể đọc những cuốn sách dày thế này. Thế nhưng nếu không đọc, không có sự chiêm sâu thì không thể lĩnh hội được hết kiến thức", ông trăn trở.

Câu chuyện của thầy Trần Khoái là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Ngọn lửa tri thức mà ông thắp lên đã và đang được truyền lại, soi sáng con đường cho các thế hệ con cháu trên hành trình chinh phục tri thức và hoàn thiện bản thân.

Ngọc Thắng