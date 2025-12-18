Giáo dục STEM:

Cầu nối tri thức- công nghệ - đổi mới sáng tạo

Hiện nay, giáo dục STEM đóng vai trò cầu nối giữa tri thức - công nghệ - đổi mới sáng tạo; đồng thời kết nối ba trụ cột quan trọng: Nhà trường - doanh nghiệp - xã hội, hình thành hệ sinh thái đào tạo gắn với nhu cầu phát triển quốc gia. Với sáng kiến triển khai Chương trình “STEM Innovation Petrovietnam” và mục tiêu xây dựng 100 phòng STEM đạt chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là doanh nghiệp khởi xướng dự án giáo dục có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tạo bước đi mang tầm chiến lược trong đào tạo nguồn nhân lực khoa học - công nghệ.

Thầy và trò trường THCS Hướng Đạo - xã Tam Dương phấn khởi đón nhận công trình phòng thực hành giáo dục STEM do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tài trợ.

3 điểm trường THPT Lương Sơn - xã Lương Sơn, THPT Hạ Hòa – xã Hạ Hòa và THCS Hướng Đạo – xã Tam Dương vừa đón nhận công trình phòng thực hành giáo dục STEM đạt chuẩn quốc tế do Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam tài trợ trong không khí đầy hứng khởi. Cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Hướng Đạo xúc động chia sẻ: Phòng STEM là động lực mới cho thầy và trò nhà trường trong hành trình đổi mới giáo dục. Tại đây, các em được tự tay thiết kế, chế tạo, lập trình và thử nghiệm, biến tri thức sách vở thành sản phẩm thực tế, nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học và khát vọng sáng tạo.

Đón nhận thông tin điểm trường được trang bị phòng STEM trong chương trình STEM Innovation Petrovietnam, Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh Trường THPT Hạ Hòa đều rất vui mừng. Thầy giáo Nguyễn Anh Tuân – Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho biết: Trong xu thế giáo dục hiện nay, kiến thức không chỉ mang tính hàn lâm mà cần gắn với thực tiễn. Tuy nhiên, để trang bị một phòng STEM hiện đại đòi hỏi kinh phí rất lớn, vượt quá khả năng nhiều trường, nhất là các khu vực miền núi còn khó khăn. Việc được lựa chọn để nhận tài trợ là niềm vinh dự của nhà trường. Khi phòng thực hành giáo dục đi vào sử dụng kết nối vào mạng lưới các phòng STEM của tỉnh và cả nước sẽ khắc phục nhiều hạn chế của giáo dục truyền thống, đổi mới phương pháp tiếp cận của giáo viên và học sinh theo hướng trải nghiệm, khám phá và sáng tạo. Học sinh được tiếp cận trực tiếp các lĩnh vực khoa học công nghệ hiện đại, khơi dậy niềm đam mê, tinh thần tìm tòi và nghiên cứu chủ động.

Các phòng thực hành giáo dục STEM do Petrovietnam tài trợ được thiết kế theo mô hình “Thần tốc - chuẩn hóa – bền vững”, “Một mô hình – Một chất lượng”, trang bị đầy đủ thiết bị tiên tiến như bảng tương tác thông minh, hệ thống Al - IoT, Robotics VEX, máy in 3D, máy cắt CNC và bộ thí nghiệm theo chủ đề năng lượng - môi trường. Mô hình được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn FabLab, NGSS, ISTE, CSTA và Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phục vụ các hoạt động thực hành trải nghiệm STEM/STEAM cho giáo viên và học sinh với các thiết bị công nghệ hiện đại như: Al, loT, Robotics, chuyển đổi số. Các phòng học được xây dựng để tố chức các hoạt động giáo dục STEM đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ; xây dựng hệ sinh thái STEM thúc đẩy hướng nghiệp, khởi nghiệp, trải nghiệm nghề nghiệp...

Không chỉ đầu tư thiết bị, Petrovietnam còn đồng hành cùng giáo dục địa phương bằng việc xây dựng môi trường học tập hiện đại, thúc đẩy tư duy sáng tạo thông qua việc tập huấn giáo viên, chuyển giao kỹ thuật để phòng STEM đi vào vận hành ngay khi hoàn thiện. Theo đó, giáo viên được hướng dẫn làm chủ được các thiết bị, công nghệ dạy học hiện đại, kết nối IoT, AI, Robotics, chuyển đổi số, lớp học thông minh; biết xây dựng các bài học/chủ đề STEM theo định hướng liên môn, đơn môn, nghiên cứu, dự án STEM; tổ chức các hoạt động giáo dục STEM theo định hướng đổi mới, sáng tạo, hướng nghiệp, khởi nghiệp và trải nghiệm nghề nghiệp 4.0.

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh: Giáo dục STEM là lĩnh vực mà ngành GD&ĐT Phú Thọ có nhiều trăn trở bởi mô hình đòi hỏi sự đầu tư lớn cả về cơ sở vật chất lẫn đội ngũ giáo viên có năng lực triển khai. Việc Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam tài trợ cho 3 trường của tỉnh rất kịp thời và mang tính định hướng. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đổi mới giáo dục, nhất là trong định hướng phát triển giáo dục STEM, giúp học sinh được học tập gắn với thực tiễn và tăng cường năng lực giải quyết vấn đề theo phương pháp liên môn. Cùng với các phòng thực hành giáo dục STEM của dự án, các mô hình hạt nhân THPT Lương Sơn, THPT Hạ Hòa, THCS Hướng Đạo sẽ trở thành những “vệ tinh” trung tâm để tổ chức, triển khai, tạo nền tảng nhân rộng trong địa bàn tỉnh cũng như trên phạm vi toàn quốc.

Bùi Minh