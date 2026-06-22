Chăm lo thế hệ tương lai bằng những hành động thiết thực

Trong hành trình phát triển bền vững của mỗi địa phương, trẻ em luôn được xem là nguồn lực quý giá và là tương lai của đất nước. Vì vậy, đầu tư cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của các cấp, các ngành mà còn là thước đo cho sự phát triển nhân văn của xã hội. Tại Phú Thọ, với hơn một triệu trẻ em dưới 16 tuổi, những năm gần đây, công tác này đang được triển khai đồng bộ bằng nhiều giải pháp thiết thực, tạo dựng môi trường an toàn để các em phát triển toàn diện.

Tinh thần thể thao và tình yêu bóng đá của học sinh.

Niềm vui của trẻ em phường Việt Trì những ngày hè.

Sau khi tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về trẻ em từ năm 2025, Sở Y tế Phú Thọ đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình hành động hướng tới mục tiêu bảo vệ trẻ em từ sớm, từ xa. Nhiều chương trình, kế hoạch được triển khai đồng bộ nhằm tổ chức các hoạt động truyền thông phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Đến nay, các cấp, ngành đã tổ chức 5 lớp truyền thông về chăm sóc sức khoẻ tâm thần, phòng, chống rối nhiễu tâm trí cho học sinh tại trường học với sự tham gia của 3.200 trẻ em; 3 lớp truyền thông xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em; 5 lớp tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh tại trường học với sự tham gia của 3.000 học sinh; 3 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, đại diện gia đình có trẻ em tại các xã, phường, thị trấn với sự tham gia của 390 hộ gia đình có trẻ em và công chức cấp xã; 8 lớp tập huấn kỹ năng phòng, chống xâm hại, bạo lực cho học sinh với sự tham gia của 3.300 trẻ em, 390 đại diện hộ gia đình và công chức cấp xã; 1 lớp dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em; 4 lớp truyền thông nâng cao nhận thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng phòng ngừa trong xâm hại tình dục, tai nạn thương tích, bạo lực học đường cho trẻ em với sự tham gia của 400 trẻ em.

Các địa phương đã treo 180 băng rôn tuyên truyền phòng, chống đuối nước trẻ em; 33 băng rôn Tháng hành động vì trẻ em năm 2025; in 20.000 tờ rời - tài liệu tuyên truyền tiêu chí ngôi nhà an toàn; in 20.000 tờ rời - tài liệu tuyên truyền Kiến thức và kỹ năng cơ bản về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em dành cho cha mẹ và thành viên trong gia đình; mua 1.200 cuốn sách về giáo dục quyền và bổn phận của trẻ em, lao động trẻ em, phòng ngừa giảm thiểu lạm dụng lao động trẻ em và kỹ năng phòng, tránh, ứng phó với bạo hành, xâm hại trẻ em cấp phát các trường THCS; mua 1.200 cuốn sách tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội và tác hại của chất gây nghiện đối với trẻ em, học sinh.

Trường Mầm non Lâm Thao, xã Lâm Thao chú trọng trang bị kỹ năng số cho học sinh.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công tác bảo vệ trẻ em cũng được mở rộng sang môi trường mạng. Việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng nhận diện rủi ro và tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng cho trẻ em và cha mẹ trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm giảm thiểu nguy cơ bị lừa đảo, bắt nạt trực tuyến hay tiếp cận thông tin độc hại. Không chỉ chú trọng bảo vệ, Phú Thọ còn quan tâm tạo dựng môi trường để trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và kỹ năng sống.

Các phong trào “Thiếu nhi thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt” tiếp tục được duy trì, đồng thời kết hợp với các chương trình trải nghiệm như học kỳ trong quân đội, trại hè kỹ năng, lớp dạy bơi miễn phí hay tập huấn phòng chống đuối nước, bạo lực học đường. Đây là những sân chơi bổ ích giúp các em rèn luyện bản lĩnh, hình thành kỹ năng ứng phó với những tình huống nguy hiểm trong cuộc sống.

Một minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc gắn kết giáo dục với cộng đồng là mô hình phổ cập bơi tại Trường THCS Văn Khúc (xã Hùng Việt). Xuất phát từ thực tế địa phương có nhiều sông, hồ và nguy cơ đuối nước luôn hiện hữu, Ban Giám hiệu nhà trường đã kiên trì triển khai chương trình dạy bơi miễn phí cho học sinh suốt từ năm 2018 đến nay.

Dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Thịnh cùng các giáo viên thể chất, những lớp học bơi mùa hè được tổ chức đều đặn tại bể bơi cách trường 4km. Dù điều kiện đi lại còn khó khăn, các thầy cô vẫn tận tình hướng dẫn từng động tác, giúp học sinh không chỉ biết bơi mà còn nắm vững kỹ năng sinh tồn dưới nước.

Đến nay, hơn 90% học sinh của trường đã biết bơi, góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn đuối nước và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thành công của mô hình còn đến từ sự chung tay của cộng đồng. Gia đình ông Nguyễn Tiến Thịnh, xã Yên Lập đã nhiều năm liên tục tài trợ kinh phí để duy trì quỹ vé bơi cho học sinh. Sự phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và doanh nghiệp đã tạo nên nguồn lực xã hội hóa hiệu quả, giúp mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận môn bơi trong điều kiện an toàn và bài bản.

Các em Trường THCS Văn Khúc biết bơi sau thời gian được học bơi miễn phí.

Từ những buổi tập huấn kỹ năng đến những bể bơi mùa hè đầy ắp tiếng cười, có thể thấy công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở Đất Tổ không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Đó cũng chính là nền tảng để thế hệ tương lai được lớn lên trong môi trường an toàn, lành mạnh, tự tin phát triển và đóng góp cho quê hương, đất nước trong tương lai.

Hạnh Thúy