Chàng sinh viên nghèo và hành trình chinh phục Olympic Toán

Ở Trường Đại học Hùng Vương, cái tên Nguyễn Đình Trung Kiên đã trở thành quen thuộc với giảng viên và sinh viên nhà trường, bởi đây là một trong những gương mặt tiêu biểu với thành tích học tập nổi bật, đặc biệt tại kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc những năm gần đây. Đằng sau những kết quả ấy là cả một quá trình nỗ lực bền bỉ, vượt khó vươn lên, thể hiện ý chí và khát vọng chinh phục tri thức của một sinh viên giàu nghị lực.

Sinh viên Nguyễn Đình Trung Kiên.

Nguyễn Đình Trung Kiên sinh năm 2005, hiện là sinh viên khóa K21, ngành Sư phạm Toán, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hùng Vương. Trước khi bước vào giảng đường đại học, em học tại Trường THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất, Hà Nội), nơi đã đặt nền móng và nuôi dưỡng niềm đam mê Toán học.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, bố làm ruộng, mẹ là giáo viên tiểu học, Kiên là con thứ sáu trong gia đình có bảy anh chị em. Điều đặc biệt là năm người chị của em đều theo học ngành sư phạm, trở thành điểm tựa tinh thần và nền tảng để em không ngừng vươn lên.

Chia sẻ về hành trình của mình, Kiên cho biết, những năm còn học phổ thông em vừa học tập vừa phụ giúp gia đình công việc đồng áng. Trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, em luôn xác định chỉ học tập mới có thể thay đổi tương lai, đồng thời giúp gia đình vơi bớt vất vả.

Đây cũng chính là định hướng xuyên suốt trong quá trình học tập và rèn luyện của em. Một dấu mốc quan trọng trong hành trình học tập của Kiên là quyết định lựa chọn Trường Đại học Hùng Vương. Đây là lựa chọn được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở điều kiện thực tế của gia đình và định hướng phát triển bản thân. Kiên lựa chọn Hùng Vương bởi đây là môi trường đào tạo phù hợp, chi phí học tập hợp lý.

TS. Nguyễn Xuân Tú - Trưởng Bộ môn Toán, Trường Đại học Hùng Vương nhận xét: “Kiên là sinh viên có tư duy Toán học tốt, nền tảng kiến thức vững, có ý thức, kỷ luật học tập cao. Trong quá trình học tập, em luôn chủ động tìm tòi tài liệu chuyên sâu, dành nhiều thời gian tự học và kiên trì rèn luyện các bài toán khó. Không chỉ học tốt, Kiên còn tích cực hỗ trợ bạn bè, góp phần xây dựng môi trường học tập đoàn kết, tích cực trong lớp và trong khoa”.

Trên nền tảng đó, Kiên nhanh chóng khẳng định năng lực học Toán, đạt nhiều thành tích cao tại Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc hằng năm với tổng cộng 5 tấm huy chương danh giá. Trong đó, năm 2024, ngay lần đầu tham dự kỳ thi, Kiên giành giải Nhất môn Giải tích và giải Nhì môn Đại số.

Đến năm 2026, em tiếp tục khẳng định sự tiến bộ khi giành giải Nhất môn Đại số và giải Nhì môn Giải tích. Kết quả này càng cho thấy rõ năng lực toàn diện cùng sự nỗ lực bền bỉ trong quá trình học tập và rèn luyện của Trung Kiên.

Hành trình của em là minh chứng rõ ràng rằng trong môi trường giáo dục, hoàn cảnh không quyết định tương lai, mà chính sự nỗ lực bền bỉ, lựa chọn đúng môi trường và tinh thần vượt khó mới là yếu tố then chốt tạo nên thành công.

Từ một sinh viên có hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, Kiên đã từng bước khẳng định bản thân, trở thành tấm gương tiêu biểu trong học tập của Trường Đại học Hùng Vương, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học và khát vọng vươn lên tới các bạn sinh viên.

Anh Thơ