Chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong trường học

Khi bức tranh giao thông tại khu vực trường học trở thành mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh, nhà trường và lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh, đặc biệt trong bối cảnh số vụ vi phạm và tai nạn liên quan đến lứa tuổi học đường vẫn chưa giảm như mong đợi.

Giáo dục pháp luật - từ trường học đến cộng đồng

Ngày 5/1/2026, Công an xã Cao Phong phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho trên 200 học sinh, học viên, giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp Cao Phong và Trường phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn xã.

Tại buổi tập huấn, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Cao Phong tuyên truyền các quy định pháp luật về TTATGT, văn hóa khi tham gia giao thông; hướng dẫn nhận diện, xử lý tình huống giao thông thường gặp và biện pháp phòng ngừa tai nạn... Bên cạnh lý thuyết, học sinh được thực hành điều khiển xe gắn máy trên sa hình dưới sự hướng dẫn của Cảnh sát giao thông, góp phần nâng cao kỹ năng và hình thành thói quen chấp hành pháp luật.

Công an xã Cao Phong phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh.

Tại trường THPT Quyết Thắng, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân khu vực 15 phối hợp với Công an xã và nhà trường tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về TTATGT. Hoạt động này thu hút hàng trăm học sinh tham gia, giúp các em hiểu rõ hậu quả pháp lý và xã hội của việc vi phạm những quy định cơ bản khi tham gia giao thông.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường giáo dục pháp luật về TTATGT tại các cơ sở giáo dục với nhiều hình thức phong phú. 100% trường học trên địa bàn được yêu cầu triển khai tuyên truyền các quy định giao thông tới cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh; lồng ghép nội dung vào giờ ra chơi, giờ tan học, thậm chí tổ chức ký cam kết về việc đội mũ bảo hiểm và không điều khiển xe khi chưa đủ tuổi. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tổ chức các buổi hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 2.000 giáo viên, học sinh.

Chuyển biến từ nhận thức của phụ huynh, học sinh

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn diễn ra khá phổ biến. Năm 2025, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý trên 6.700 lỗi vi phạm quy định TTATGT liên quan đến học sinh, tập trung chủ yếu vào các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không có biển số hoặc che lấp biển số xe...

Qua công tác kiểm tra, xử lý cho thấy, nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ sự chủ quan của cha mẹ, người giám hộ, khi chưa nắm rõ hoặc chưa nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật, giao hoặc để con em mình điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi.

Tại nhiều trường học, các buổi ngoại khóa về kỹ năng lái xe an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn được tổ chức với hình thức trực quan, sinh động. Học sinh được hướng dẫn cách lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn, cách cài quai đúng kỹ thuật và xử lý một số tình huống thường gặp khi tham gia giao thông. Sau mỗi buổi tuyên truyền, nhà trường phối hợp với phụ huynh tổ chức cho học sinh ký cam kết không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi; nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Chia sẻ sau buổi tuyên truyền tại Trường THPT Công Nghiệp, em Đinh Ngọc Khánh, học sinh lớp 11 cho biết: “Trước đây, em nghĩ đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm không sao vì quãng đường ngắn. Sau khi được các chú công an phân tích hậu quả tai nạn và xem các tình huống thực tế, em thấy rất nguy hiểm. Giờ em luôn đội mũ bảo hiểm và nhắc cả bạn bè cùng thực hiện.”

Công an xã Toàn Thắng kiểm tra phương tiện của học sinh tại Trường TH&THCS Lỗ Sơn.

Ở góc độ phụ huynh, nhiều người bày tỏ sự đồng tình với việc siết chặt kỷ cương giao thông trong trường học. Chị Bùi Thị Hạnh, phụ huynh học sinh Trường TH&THCS Lỗ Sơn chia sẻ: “Nhà trường mời phụ huynh tham gia ký cam kết cùng con khiến chúng tôi ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Gia đình không thể buông lỏng, giao xe cho con khi chưa đủ tuổi, rồi phó mặc cho nhà trường và xã hội.”

Theo đánh giá của Ban giám hiệu một số trường học, sau các đợt tuyên truyền cao điểm và ký cam kết, tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang trước cổng trường đã giảm rõ rệt. Ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của học sinh từng bước được nâng lên, thể hiện qua những hành động nhỏ nhưng thiết thực như dừng xe đúng vạch, đi đúng phần đường, nhường đường cho người đi bộ.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh nhận định: “Việc gắn trách nhiệm của phụ huynh với học sinh thông qua cam kết 3 bên: gia đình - nhà trường - lực lượng chức năng là giải pháp mang lại hiệu quả bền vững. Khi phụ huynh đồng hành và học sinh hiểu rõ hậu quả pháp lý cũng như rủi ro tai nạn, việc chấp hành pháp luật giao thông sẽ trở thành thói quen, chứ không chỉ là đối phó”.

Đinh Thắng