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Chi cục Quản lý thị trường và Bưu chính Viettel Phú Thọ ký kết thoả thuận hợp tác

Chiều 3/6, Chi cục Quản lý thị trường và Chi nhánh Bưu chính Viettel Phú Thọ (Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong công tác phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý hàng hóa vi phạm pháp luật gửi qua đường bưu chính.

Chi cục Quản lý thị trường và Bưu chính Viettel Phú Thọ ký kết thoả thuận hợp tác

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác.

Chi cục Quản lý thị trường và Bưu chính Viettel Phú Thọ ký kết thoả thuận hợp tác

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình lưu thông hàng hóa qua dịch vụ bưu chính; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm như buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi gian lận thương mại khác.

Hai đơn vị cũng thống nhất phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên; duy trì chế độ giao ban định kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị khẳng định, thỏa thuận hợp tác sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường kiểm soát hàng hóa lưu thông qua hệ thống bưu chính, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững trật tự thị trường trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Quản lý thị trường và Bưu chính Viettel Phú Thọ ký kết thoả thuận hợp tác

Quang cảnh buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác tạo cơ sở để hai đơn vị tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý thị trường và kiểm soát hàng hóa lưu thông qua hệ thống bưu chính trên địa bàn tỉnh.

Hương Giang


Hương Giang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Quản lý thị trường Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Viettel Nâng cao hiệu quả công tác Thống Nhất Phú thọ Gian lận thương mại Hàng hóa Phòng chống buôn lậu ký kết thỏa thuận hợp tác
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