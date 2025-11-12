Chỉ thị tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện và đồng bộ trong công tác cải cách hành chính, ngày 11/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã ký, ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Dưới đây là toàn văn Chỉ thị:

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong Châu làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân. Ảnh: Hồng Trung

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, người đứng đầu các cấp, các ngành đã tích cực chỉ đạo rà soát, ban hành Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, đổi mới phương thức làm việc; thực hiện tinh gọn, sắp xếp bộ máy, đội ngũ, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật gắn với thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chủ động rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quyết liệt chuyển đổi số để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động, cải thiện chất lượng phục vụ Nhân dân. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kết quả đánh giá các chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia không ngừng được cải thiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính ở một số cơ quan, địa phương chưa được người đứng đầu quan tâm đúng mức; việc kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên, chưa kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện cải cách hành chính; chưa chủ động rà soát, đề xuất phương án tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính; việc triển khai chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, chưa đồng đều; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công còn hạn chế; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của một số đơn vị, địa phương còn thấp so với tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh; còn tình trạng giải quyết thủ tục hành chính chậm, muộn làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhận thức và quyết tâm chính trị của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương về vai trò, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính chưa đầy đủ; chưa gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ cải cách hành chính với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị; việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính còn mang tính hình thức, thiếu sự đổi mới và chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính chưa thực sự hiệu quả.

Để nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến rõ nét, toàn diện, đồng bộ và hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp sau khi sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc quán triệt, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, đa dạng về hình thức, sâu rộng các nội dung, yêu cầu về cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm và thúc đẩy hành động đồng bộ trong toàn hệ thống chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đặc biệt, cần chú trọng tuyên truyền các nội dung mới, các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, đơn vị và tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp.

2. Trực tiếp tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương được giao quản lý; xác định cải cách hành chính là trách nhiệm của cả hệ thống chính quyền, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo đó, sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của quá trình cải cách hành chính; hiệu quả cải cách hành chính là thước đo năng lực quản lý, điều hành, giúp nâng cao hiệu suất công việc, giảm phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp, đồng thời tăng niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào bộ máy chính quyền.

3. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính, tạo chuyển biến thực chất trong cung cấp dịch vụ công, trong đó hoàn thành mục tiêu cắt giảm thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, không để phát sinh thủ tục, quy định mới. Chủ động rà soát bổ sung, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho Trung tâm Phục vụ hành chính công nhằm bảo đảm điều kiện làm việc đồng bộ, hiện đại. Nghiêm túc triển khai việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đảm bảo theo quy định quy trình một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp (đặc biệt là cấp xã) kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch. Chỉ đạo xử lý linh hoạt trong việc tiếp nhận hồ sơ, đặc biệt là trong những thời điểm hồ sơ tăng đột biến, không máy móc, kéo dài, đẩy khó khăn về phía người dân, doanh nghiệp; có biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ hành chính công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy định về tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức liên quan, bảo đảm mọi thủ tục hành chính được giải quyết đúng quy định, đúng hạn, công khai, minh bạch và phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường vai trò nêu gương trong đẩy mạnh chuyển đổi số, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; xử lý thành thạo văn bản điện tử và ký số trên môi trường mạng trong giải quyết công việc.

4. Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về hoạt động, kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ về lề lối, tác phong làm việc, chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xác định rõ nguyên nhân, có giải pháp cụ thể khắc phục dứt điểm tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, sợ trách nhiệm, né tránh, không dám làm, dẫn đến việc tồn đọng, chậm muộn trong giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường gây bức xúc trong Nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, kiểm tra việc giải quyết hồ sơ, công việc của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm đối với các hành vi gây nhũng nhiều, phiền hà, tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức và có biện pháp thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực hạn chế, không đáp ứng yêu cầu công việc, không dám làm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.

5. Tăng cường kiểm tra nắm tình hình, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, nhất là các nội dung liên quan đến thuế, đăng ký kinh doanh, đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tư pháp, y tế, giáo dục...Tập trung xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, hành vi hành chính; tăng cường đối thoại để nắm bắt, chỉ đạo xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp. Có biện pháp khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã; kịp thời nắm bắt nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, phát hiện, khắc phục các vướng mắc để cải thiện chất lượng dịch vụ công.

6. Giao Giám đốc Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; đạo đức công vụ, văn hóa công sở và trách nhiệm nghề nghiệp trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị, địa phương; đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để xảy ra sai phạm trong nội bộ thuộc phạm vi quản lý mà không kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý.

Tham mưu đánh giá chất lượng hoạt động các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các nội dung cải cách hành chính của địa phương, đơn vị. Sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị làm căn cứ quan trọng để đề xuất đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Ưu tiên đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có sáng kiến, mô hình hay, giải pháp cải cách hành chính hiệu quả, có tính ứng dụng cao, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên toàn tỉnh.

Định kỳ hằng tháng, quý, năm tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở,... trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và các nội dung của Chỉ thị này; thường xuyên phản ánh, tuyên truyền những tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến trong việc đề xuất, áp dụng các cơ chế, giải pháp mới trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.