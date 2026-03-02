Công nhận Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức I

Chiều 2/3, đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã khảo sát, thẩm định công nhận Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1. Làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm phát biểu kết luận tại buổi thẩm định.

Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Chính trị 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ. Trong đó, Trường Chính trị 2 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc cũ đã được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công nhận đạt chuẩn mức 1; Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình cũ cơ bản đã đạt các tiêu chí chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại hội nghị.

Căn cứ Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã đạt 54/55 chỉ tiêu, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt chuẩn. Một số chỉ tiêu nổi bật như: Văn hóa trường Đảng, kỷ luật, kỷ cương, nền nếp dạy và học được thực hiện tốt; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức được quan tâm.

Từ năm 2021 đến nay, trường (trước và sau sáp nhập) đã tổ chức 98 lớp trung cấp lý luận chính trị với hơn 5,8 nghìn học viên, 467 lớp bồi dưỡng với hơn 51,8 nghìn học viên. Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường có sự chuyển biến rõ nét về quy mô và chất lượng. Nhà trường đã thực hiện 85 đề tài cấp trường, 12 đề tài, đề án cấp tỉnh; tổ chức 77 hội thảo khoa học cấp trường, 24 hội thảo khoa học cấp tỉnh.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Kim Tuyến báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn theo quy định.

Đối với tiêu chí cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, nhà trường được giao quản lý tổng diện tích đất sử dụng là hơn 75,9 nghìn m2 với 3 cơ sở. Hệ thống giảng đường, phòng học của trường ngày càng khang trang, sạch đẹp; các trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt công tác giảng dạy.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đoàn khảo sát đã quan tâm giúp đỡ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nói riêng, Tỉnh ủy Phú Thọ nói chung hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra. Đồng chí ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện quy trình công nhận các tiêu chí theo quy định.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trường Chính trị tỉnh phấn đấu đạt chuẩn mức 1 là kết quả bước đầu, song nhà trường cần giữ vững các tiêu chí và quyết tâm đạt chuẩn mức 2 trong thời gian tới. Tập thể Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; giữ vững đoàn kết, thống nhất, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên giỏi về trình độ chuyên môn, trình độ chính trị. Chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn để tham mưu, tư vấn xây dựng các chính sách cho tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương. Tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế chính sách để xây dựng trường trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chất lượng cao của tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi thẩm định, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như công tác rà soát, đề nghị công nhận Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, trường cần nỗ lực đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tỉnh đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Xây dựng văn hóa trường Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; mỗi thầy, cô cần gương mẫu từ tác phong, đạo đức nêu cao tinh thần tự học; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị. Nhà trường cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tích cực đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn để nhà trường hướng tới xây dựng đạt chuẩn mức 2 trong thời gian tới.

Các đại biểu khảo sát thực tế hệ thống cơ sở vật chất tại khuôn viên Trường Chính trị tỉnh.

Tại hội nghị, các thành viên của Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu nhất trí Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn mức 1 với số phiếu tuyệt đối 100%.

Đức Anh